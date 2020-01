Procurorul Andrei Bodean care i-a anchetat pe Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, numit de CSM la şefia DNA Constanţa

Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât marţi, 28 ianuarie, numirea ca procuror-şef a magistratului Andrei Bodean la DNA Constanţa, care se afla interimar la conducerea instituţiei din octombrie 2018.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în funcţia de procuror şef al Serviciului Teritorial Constanţa din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a domnului procuror Bodean Andrei, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.01.2020“, a anunţat CSM.

Andrei Bodean s-a remarcat ca procurorul care a instrumentat dosarele „puternicilor zilei“ Radu Mazăre şi Nicuşor Constantinescu, care se află actualmente ambii la închisoare pentru corupţie.

De numele lui Bodean se leagă şi ridicarea lui Nicuşor Constantinescu din faţa sediului Consiliului Judeţean Constanţa în anul 2014. După un an, când baronul PSD a revenit la birou, i-a transmis un mesaj procurorului: „Domnul procuror Bodean are misiunea să distrugă tot ce am făcut, inclusiv apartamentele din Mamaia pe care le-am luat pentru medicii aduşi în Constanţa. Cine mai vine din Bucureşti sau Germania dacă noi ne arestăm medicii. Nu putem să facem justiţie televizată. Nu putem să arestăm oamenii şi pe urmă să facem dosarele, nu putem să arestăm pentru că sunt analişti politici. Românii din ţară şi din Statele Unite văd în fiecare zi cătuşe, arestări şi elicoptere. Avem nevoie de normalitate“

Bodean a fost procurorul care a instrumentat cazul Larei Şaban, iubita unui primar al unui sector din Istanbul, care a fost ucisă de fratele său (Gilberto Ghiunal Şaban) şi de un prieten din copilărie (George Davidescu), ambii fiind condamnaţi la închisoare pe viaţă.

Procurorul Andrei Bodean, şeful DNA Constanţa, a fost în vara lui 2019 pus sub învinuire pentru cercetare abuzivă, represiune nedreaptă şi abuz în serviciu de către Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Procurorul a declarat la acel moment pentru „Adevărul” că aceste învinuiri nu-i afectează activitatea de şef al DNA Constanţa. „Doamna procuror să-şi facă treaba, vom vedea la final ce o să se întâmple”, a spus Andrei Bodean.

Secţia la conducerea căreia se afla alt procuror constănţean, Adina Florea, pretendentă la şefia DNA, a deschis un dosar penal la cererea fostului avocat constănţean Sorin Calaigii, condamnat definitiv în 2016 la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Andrei Bodean.

Calaigii îl acuză pe anchetator că ar fi falsificat probe în cauza în care a fost trimis în judecată şi condamnat.



În anul 2017 Andrei Bodean a formulat o cerere de apărare a reputaţiei profesionale privind unele afirmaţii dintr-un articol de presă, în care era acuzat că şi-ar fi îndeplinit atribuţiile cu rea credinţă privind urmărirea penală a lui Sorin Calaigii. CSM a admis cererea lui Andrei Bodean.

Inspecţia Judiciară a considerat afirmaţiile „de o gravitate extremă”, ”prezentate trunchiat, într-o manieră tendenţioasă” şi nesusţinute cu probe. CSM a considerat că reputaţia profesională a procurorului a fost afectată. ÎCCJ a stabilit definitiv că procurorului i-a fost afectată reputaţia.

Andrei Bodean a fost delegat la şefia DNA Constanţa în 1 octombrie 2018, iar la 1 aprilie 2019 a fost reconfirmat în funcţie. Procurorul a semnat scrisorile magistraţilor împotriva modificărilor legilor justiţiei, a participat la proteste şi a candidat la şefia DNA împotriva Adinei Florea. Este născut în anul 1980 şi a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. A ajuns procuror în anul 2010, iar din anul 2013 este procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa. În decembrie 2017, Bodean s-a numărat printre magistraţii constănţeni care au protestat pe scările Judecătoriei cu privire la intenţia partidelor de guvernământ de a modifica Legile Justiţiei.

„Practic toată lumea o să fie blocată, indiferent de parchet, indiferent de nivel, indiferent de infracţiunea investigată. Nici un procuror nu o să-şi mai poată face treaba eficient. Eu o să iau aceeaşi leafă şi dacă prind hoţi, şi dacă nu prind hoţi. Din nefericire pentru noi toţi, nu o să-i mai prind. Niciunul dintre magistraţi nu a ieşit astăzi în stradă ca să protesteze pentru el, deoarece noi vom continua să ne luăm lefurile chiar dacă vom face figuraţie la locul de muncă. Ideal pentru contribuabilul român ar fi să ne luăm lefurile şi să muncim. Din păcate, n-o să mai muncim, asta e durerea“, a declarat Bodean.

