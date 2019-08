FOTO Minunile Dobrogei, fotografiate de la mare înălţime. Ipostaze nemaivăzute, cu iluzii optice care tăie răsuflarea

„Dacă poţi să-l vezi, dacă poţi să-l visezi, dacă poţi să-l doreşti, dacă poţi să-l iubeşti, tărâmul ascuns din Dobrogea te va primi şi pe tine, egal cu soarele, cu marea, cu cea mai mica gâza, cu cel mai frumos fluture, cu cea mai rară pasăre, cu vântul, cu focul, cu haita pierdută de Lupi, care încă mai traieşte în inima mea“.

Aşa descrie fotograful Mircea Bezergheanu regiunea dintre Dunăre şi Marea Neagră, de care el se declară îndrăgostit iremediabil. Artistul gălăţean are, de altfel, o expresie celebră printre iubitorii ţinutului pitoresc: „Dobrogea, tată, Dobrogea!“.

GALERIE FOTO DIN „PROIECT DOBROGEA“

Bezergheanu a creat o pagină de Facebook intitulată „Proiect Dobrogea. Dobrogea Geographic“, unde vrea să adune imagini foto şi audio care să fie strânse şi tipărite într-un calendar dedicat Dobrogei. Fiecare dintre ele este un dar al naturii, dar nu este obţinută cadou. Să fii fotograf pasionat de peisaje, locuri, vietăţi, înseamnă să pândeşti mult timp timpul şi spaţiul ca să surprinzi imaginea dorită.

Proiect Dobrogea, de Mircea Bezergheanu

Despre una dintre fotografii, realizată lângă Greci, el spune: „Am aşteptat fotografia asta ani de zile. Când am zărit floarea aia micuţă, pierdută într-o noapte, într-un lan verde de secară am tresărit - Mamă!!! Am ridicat privirea şi am zâmbit, mulţumindu-i în gând. Vântul s-a oprit, iar eu am realizat Fotografia de anul acesta. Apoi mi-am reamintit pilda Regelui Solomon, pe care o voi repeta mereu şi mereu, să nu o uit. "Trăieşte simplu. Nu fă rău nimanui. Nu invidia. Lasă ca îndoielile să treacă şi nu căuta altele noi. Dăruieşte-ţi viaţa frumosului. Crează pentru artă, dar nu pentru recunoaştere. Dă viaţă trecutului, uitându-l. Adaugă în lume ceva nou. Umple-l cu iubire. Acolo unde este iubire – acolo este şi Dumnezeu." Zău!“

Proiect Dobrogea, de Mircea Bezergheanu

Altă fotografie este descrisă astfel: „Aşteptând, la marginea Dobrogei. M-am ghemuit printre nişte pietre, sub debarcader, asteptând răsăritul în aerul îngheţat de februarie. Deja nu-mi mai simţeam degetele când am înţeles la modul concret ce înseamnă <a se crăpa de ziuă>. O dungă de roşu sângeriu fisura orizontul, departe, chiar în faţa mea. Iar degetele, frigul şi foamea au devenit irelevante. Au urmat 2 ore de spectacol. Şi-am strigat: <Dobrogea, tată! Dobrogea!!!>“

Proiect Dobrogea, de Mircea Bezergheanu

Desprea fotografiere în sine, Bezergheanu mărturiseşte: „Ce vreau eu trece dincolo de fotografie. Fotografia este doar liantul. Eu caut Omul. Caut Sufletul acela în care să mă pot baza la greu. Ptr. asta îl cultiv, pun sămânţa, o ud, îi rup frunzele rebele când e cazul... dar o Iubesc. Dacă creaţia mea nu simte iubirea... am dat greş şi-mi voi asuma eşecul.“

Proiect Dobrogea, de Mircea Bezergheanu

Fotograful cutreieră ţinutul său, fermecat, mereu în căutarea Dobrogei ascunse, „la care ajungi doar din vis ori din amintiri“. „Proiect Dobrogea nu-mi aduce nici un beneficiu material sau financiar. Nu am nici înţelegeri cu pensiuni sau hoteluri ptr a sta moacă în deltă în schimbul promovării. Am doar cheltuieli, dar şi bucuria imensă de a fi cazat mereu la Hotelul meu cu miliarde de stele! ...Să vă mai spun de Zâne?...“, se întreabă fotograful Dobrogei nordice, Mircea Bezergheanu.

