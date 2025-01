„Ploua cu jar”. Marele înotător Gary Hall Jr a pierdut tot, inclusiv 10 medalii olimpice, în apocalipsa din Los Angeles

Marele înotător american Gary Hall Jr și-a pierdut toată avuția în incendiile care au devastat şi locuinţa sa din Los Angeles, inclusiv cele 10 medalii olimpice pe care le-a câștigat între 1996 și 2004.

Fostul sportiv a fost nevoit fugă ca să scape de furia focului, atunci când incendiile au ajuns în cartierul Palisades din Los Angeles. Campionul olimpic a povestit pentru CNN cum a decurs operațiunea de salvare. „Credeam că am mai mult timp. Am văzut focul pe deal și am știut că trebuie să ies de acolo. Am deschis portbagajul SUV-ului meu, am încărcat un tablou, iar în timpul acesta din cer ploua deja cu jar fierbinte.

Medaliile erau într-un dulap din dormitorul meu, la 70 de metri distanță, și nu am avut timp să merg să le iau”, a spus Gary Hall Jr, care a apreciat că de când a observat flăcările până când acestea au ajuns la casa sa au trecut maximum trei minute.

A apucat să-și salveze câinele

Fostul înotător a pierdut absolut tot în incendiile care devastează orașul Los Angeles, astfel că au fost deschise linii de donații pentru ajutorul său. „Și-a luat câinele, insulina (n.r. e bolnav de diabet), un tablou cu bunicul său și o icoană din lemn pe care i-a dat-o fiica sa Gigi. A fost forțat să lase în urmă tot ce mai avea, cum ar fi moșteniri de familie de neînlocuit, fotografii și multe altele. Și-a pierdut, de asemenea, cele zece medalii olimpice, dar nimic nu-i poate îndepărta spiritul care a câștigat acele medalii”, se scrie pe pagina prin care se cer donații în numele său.

Hall a reprezentat SUA la Jocurile Olimpice din 1996, 2000 și 2004. A câștigat 10 medalii olimpice, dintre care cinci de aur. El este fiul lui Gary Hall Sr, de asemenea medaliat la Jocurile Olimpice.