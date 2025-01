Rusia s-ar fi prefăcut că îi bombardează pe rebelii sirieni. Declarația unui fost consilier al lui Assad

Un general iranian de top a acuzat Rusia că a mințit Teheranul susținând că aviația sa îi ataca pe rebelii sirieni, în timp ce de fapt bombarda zone pustii, relatează Business Insider. Totodată, un fost consilier al lui Bashar Assad, liderul sirian răsturnat de rebelii islamiști, a dezvăluit că președintele rus Vladimir Putin ar fi pus indirect umărul la prăbușirea guvernării refuzând să ajute regimul.

Într-o rară ruptură de linia diplomatică a Iranului cu privire la Siria, generalul de brigadă Behrouz Esbati a învinuit parțial Moscova de căderea guvernului lui Bashar Assad în timpul unui discurs la o moschee din Teheran.

O înregistrare audio a discursului a fost publicată marți de Abdullah Abdi, un jurnalist din Geneva care relatează despre Iran.

„Am fost înfrânți și a fost înfrângere foarte grea. Am primit o lovitură foarte mare și a fost foarte dificil", a spus Esbati despre căderea lui Assad , conform unei traduceri realizate de The New York Times.

În înregistrare, Esbati, un comandant superior al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene, a declarat că Rusia a spus Teheranului că bombardează sediul Hayat Tahrir al-Sham, gruparea rebelă care a dus la răsturnarea regimului Assad.

În schimb, forțele Moscovei „ținteau deșertul”, a spus Esbati.

El a mai acuzat Rusia că a oprit radarele atunci când Israelul a lansat atacuri asupra Siriei în 2024, permițând astfel forțelor de la Tel Aviv să atace cu mai mare eficiență.

Generalul a învinuit, de asemenea, în mare măsură corupția pentru căderea lui Assad, subliniind că mita era larg răspândită printre oficialii și generalii de rang înalt din Siria.

El a adăugat că relațiile dintre Damasc și Teheran s-au tensionat în ultimul an, după ce fostul dictator sirian a refuzat solicitarea Iranului de a facilita atacurile asupra Israelului prin Siria.

Iranul a avut oficial un ton mult mai blând pe măsură ce guvernul lui Assad a căzut, spunând la acea vreme că soarta Siriei va depinde de poporul său și că „nu va precupeți niciun efort pentru a ajuta la stabilirea securității și stabilității în Siria”.

Assad, un aliat de lungă durată atât al Iranului, cât și al Rusiei, a fugit din Damasc la începutul lunii decembrie, când forțele grupării islamiste Hayat Tahrir al-Sham au lansat o ofensivă spre capitală dinspre nord-vest. Observatorii internaționali apreciază că înaintarea rebelilor s-a produs în mare măsură în contextul în care Moscova, o sursă cheie de forță militară pentru Assad, era preocupată de războiul din Ucraina, unde își învestește majoritatea resurselor.

Declarațiile unui fost consilier al lui Bashar Al-Assad

Vorbind pentru Al Arabiya, un portal de știri deținut de guvernul Arabiei Saudite, Kamel Saqr susține că Vladimir Putin a blocat un efort cu mize mari de a intermedia ajutorul militar pentru forțele lui Assad.

„Trucul” lui Putin i-a făcut prea slabi pentru a-i respinge pe rebelii care l-au răsturnat pe Assad în decembrie.

Conform spuselor lui Saqr, ambii aliați ai Siriei, Iranul și Rusia, s-au uitat în altă parte.

Kamel Saqr a spus că Assad i-a cerut lui Putin să aprobe personal transportul aerian de ajutor militar către Siria – și că liderul rus a fost de acord.

Assad se afla la Moscova când rebelii au preluat controlul celui de-al doilea oraș ca mărime al Siriei, Alep, pe 29 noiembrie.

Saqr a spus în interviu că, în timpul vizitei, Assad i-a cerut lui Putin să ajute la transportul de arme din Iran printr-o bază ocupată de ruși în Siria.

„Solicitarea lui Bashar al-Assad către Putin a fost ca el să se ocupe personal de transportul aerian necesar pentru a furniza ajutor militar pentru a sprijini sau a opri avansul opoziției siriene”, a spus Saqr.

Potrivit lui Saqr, Putin a fost de acord ca armele să fie transportate folosind baza aeriană rusă Hmeimim din Siria.

„Dar ceea ce s-a întâmplat”, a spus el, „a fost că iranienii i-au spus lui Bashar al-Assad: „Nu am primit niciun semnal pentru a continua cu mutarea aeronavelor iraniene la baza Hmeimim [sau să] zburăm prin spațiul aerian irakian și să aterizăm la bază."

Assad a întrebat apoi Moscova despre asta, dar „nu a venit niciun răspuns”, a spus Saqr.

Al Arabiya a întrebat dacă manevra eșuată a fost udin cauza unei înșelătorii a lui Putin și a răspuns că „nu există altă explicație”.

Saqr, în interviu, a mai dezvăluit că Assad a așteptat câteva ore pe 8 decembrie la baza rusă Hmeimim pentru zborul său, punând capăt celor cinci decenii la putere ale familiei Assad.

„Informațiile mele sugerează că a stat la bază câteva ore până când avionul a fost asigurat, pregătit, iar decolarea și zborul său spre Moscova au fost asigurate”, a spus Saqr.

Căderea lui Assad, pe care nici Moscova, nici Teheranul nu au intervenit să o împiedice, are consecințe profunde pentru forțele Rusiei din regiune. Moscova se bazase anterior pe o bază aeriană și o bază navală, în baza unui acord cu Assad, pentru operațiunile sale în Africa și în Marea Mediterană.

Nu este clar dacă Rusia va putea în cele din urmă să păstreze aceste două facilități, dar rapoartele arată că se pregătește să transfere o mare parte din echipamentele din Siria. Vineri, Ucraina a declarat că Moscova plănuiește să își mute activele în Libia.