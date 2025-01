Cea mai mare confuzie istorică despre originea etnică a ungurilor. A fost perpetuată timp de câteva secole

Una dintre cele mai mari confuzii în legătură cu orginea etnică a ungurilor a fost perpetuată timp de secole, existând inclusiv un curent de gândire istorică care a încurajat-o până aproape de mijlocul secolului XX. Mai precis mult timp s-a crezut că ungurii se trag din hunii lui Attila.

În anul 1934, specialistul francez Maurice Bouvier Ajam vizita Budapeste, capitala Ungariei. Acesta s-a declarat absolut uimit de faptul că numele lui Attila, marea căpetenie a hunilor din secolul al V lea, era folosit pentru nume de străzi, nume de persoane. În plus, mărturisea Ajam, trei intelectuali unguri din patru, credeau că hunii sunt strămoșii ungurilor.

”În 1934, efectuând un stagiu de studii ordonate de dascălul meu Georges Blodel, specialist eminent în domeniul politicii şi economiei Europei Centrale,n-am întâlnit practic la Budapesta decât-dacă mi se permite această expresie- „hunofili”. (...) O stradă Attila la Budapesta, care îi suprinde pe turiştii italieni şi francezi şi îi face să râdă sau să le dea de gândit. Prenumele Attila foarte răspândit în Ungaria. Şi pot garanta că trei intelectuali din patru socoteau sigur că numele oraşului Buda era cel, deformat în decursul timpului, al lui Bleda, fratele lui Attila, fondatorul sau primul rezident regal al cetăţii fortificate”, scria specialistul francez Maurice Bouvier-Ajam în ”Attila biciul lui Dumnezeu”. Aceeași situație a regăsit-o și într-o vizită ulterioară în anul 1967. Maurice Ajam mărturisea că, în Ungaria, găsise un adevărat curent intelectual ”hunofil” care arăta că ungurii sunt urmașii hunilor lui Attila. Practic, francezul era uimit de faptul că o confuzie istorică și până la urmă o genealogie etnică falsă a reușit să fie perpetuată timp de câteva secole și perpetuată în lumea modernă. Hunii, spun majoritatea specialiștilor nu au nicio legătură etnică cu ungurii.

De unde s-a produs confuzia și falsul

Povestea confuziei dintre huni și unguri sau a descedenței etnice a ungurilor din huni, începe în evul mediu. Mai precis, cronicarul Anonymus, în „Gesta Hungarorum”( n.r Faptele Ungurilor), a preluat o serie de legende și mituri maghiare, foarte vechi, privind originea liderilor tribali. Mai precis, tatăl lui Arpad, cea mai mare căpetenie tribală maghiară, cea care a și ajuns cu trupele sale în Europa, s-ar fi tras din neamul lui Attila. Confuzia, se poate să fi fost și intenționată tocmai pentru a oferi o prestanță și o genealogie ilustră căpeteniei Arpad, plus legtimitatea în ocuparea Pannoniei, centrul politic al hunilor lui Attila, după invazia în Europa.

”Primul rege al Scythiei a fost Magog fiul lui Japhet, şi poporul acela s-a numit moger(n.r. maghiar), după regele Magog. Şi din viţa acestui rege se trage prea vestitul şi prea puternicul rege Athila, care în anul 451 de la întruparea Domnului, pornind din ţara Schitică cu o puternică oaste a venit în Pannonia şi, după ce a gonit pe romani, a pus stăpânire pe această ţară(...)Şi au ales să se îndrepte spre ţara Pannoniei, de care auziseră, din faimă, că ar fi ţara regelui Athila, din al cărui vlăstar s-ar pogorâ ducele Almus, tatăl lui Arpad ”, scria Anonymus. Informația a fost mai apoi preluată și de alți cronicari, mai târzii, și perpetuată de-a lungul timpului. S-a ajuns în situația în care, așa cum arăta Ajam, ca și intelectualii din secolul XX să creadă în această poveste. În plus, confuzia a fost, să zicem ușurată și de faptul că cele două popoare aveau un stil de viață asemănător.

Atât hunii cât și ungurii aveau un stil de viață nomad, pastoral, mutându-și turmele din loc în loc. În plus, aveau și tactici militare asemănătoare. Era foarte buni arcași călare și utilizau ca tactică învăluirea, retragerea simulată și atacurile de cavalerie extrem de rapide și eficiente. La fel ca hunii s-au născut pentru a trăi în șaua calului. În plus, era o descedență care convenea, așa cum am precizat. Venirea ungurilor însemna de fapt o revenire a hunilor pentru a revendica Pannonia, adică existau drepturi istorice asupra ei.

Hunii și ungurii sunt popoare diferite

Din punct de vedere etnic și lingvistic, hunii sunt total diferiți de maghiari. Pe de o parte hunii, sunt popoare nomade de origine altaică, mai degrabă o uniune tribală alcătuită din triburi cu orgini mongoloide, tunguze și turcice . Adică, ar proveni din zona Munților Altai, din nordul Chinei și s-ar fi desprins din acel amalgam de populații de călăreți războinici numit, la modul general, de chinezi, drept ”hiung nu”. Unii specialiștii spun că acești huni ar fi originari chiar din zona Coreei. În orice caz proveneau din zona est-asiatică. ”Hunii aparţineau popoarelor altaice, numite astfel fiindcă se întindeau în jurul munţilor Altai, din nordul Chinei. Învăţaţii au împărţit aceste neamuri altaice în trei ramuri după limba pe care o vorbesc: ramura turcă, ramura mongolă şi ramura tunguză. Nu se ştie sigur cărei din aceste ramuri îi aparţineau hunii”, scria Constantin C. Giurescu în ”Istoria Românilor”.

De cealaltă parte, ungurii sunt popoare de origine fino-ugrică, originare din zona Munților Ural. ”le descrise de autorii antici. De cealaltă patria de origine a ungurilor au fost Munţii Ural. ”În ultima vreme, cei mai mulţi specialişti fixează patria primitivă a fino- ugrilor fie între Volga şi Munţii Ural, fie între Ural şi Obi sau, mai exact, între Ural şi bazinul Tobolului şi Işimului, afluenţi de pe partea stângă a lrtâşului.”, scria academicianul Victor Spinei în lucrarea sa ”Marile migraţii”. Ungurii vorbeau un grai fino-ugrică. ” Ungurii descind din ramura ugrică a familiei de triburi fino-ugrice, care, la rândul lor, alcătuiau o branşă a populaţiilor de limbă uralică. Fondul principal de cuvinte şi structura gramaticală a maghiarei au fost preluate din limbile fino-ugrice. Şi, mai precis, din cele ugrice”, preciza Victor Spinei.

Este foarte posibil ca trăsăturile etnice dintre unguri și huni să fi fost diferite. Modul de viață semăna. La fel și cel de luptă și parțial cel de organizare. Hunii, după moartea lui Attila își pierd treptat puterea, se retrag în stepele nord-pontice și cel mai probabil se amestescă cu celelalte triburi de stepă din zonă, dispărând de pe scena istoriei. Este puțin probabil ca grupuri hunice să mai fi întors în ținuturile natale. Între dispariția hunilor ca prezență militaro-politică în zona europeană și venirea ungurilor vor trece patru secole.