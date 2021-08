Celebrul actor Omar Sharif, pe platourile de filmare din România. Căuta locul perfect pentru „Mayerling“ VIDEO

Studiourile Buftea au publicat imagini în exclusivitate de la scurta vizită a actorului în România, alături de echipa sa, care a intenţionat să filmeze aici „Mayerling“, o coproducţie franco-britanică. Deşi aici s-au dat mai multe probe, în cele din urmă, pelicula s-a turnat în Austria şi Italia.

Omar Sharif (1932 – 2015), pe numele său adevărat Michel Demitri Shalhoub, s-a născut la 10 aprilie 1932, la Alexandria, în Egipt, fiind fiul a doi imigranţi libanezi. La vârsta de patru ani s-a mutat la Cairo împreună cu familia.

A studiat matematica, fizica, franceza şi alte cinci limbi străine pe care le-a vorbit apoi, în mod curent: araba, engleza, greaca, italiana şi turca – un avantaj incontestabil pentru viitorul mare actor de succes.

A absolvit colegiul, obţinând o diplomă în matematică şi fizică. După cinci ani de la absolvire, a început studiul în arta actoriei la prestigioasa Royal Academy of Dramatic Art din Londra, în această perioadă fiind implicat şi în afacerea cu lemn preţios a tatălui său. A revenit, apoi, în Egipt, având norocul de a-i fi descoperit talentul artistic, de către compatriotul său, cineastul Yussef Shahin.

În anul 1953 şi-a făcut debutul în lumea filmului, în producţia egipteană ”Sira’ Fil-Wadi” (”The Blazing Sun”), iar prestaţia sa a fost una remarcabilă, aducându-l în atenţia conaţionalilor săi.

În filmul său de debut a jucat alături de actriţa egipteană Faten Hamama, cea care avea să-i devină şi parteneră de viaţă, cei doi căsătorindu-se în anul 1955, iar pentru aceasta, Sharif s-a convertit la religia islamică. Tot atunci, el şi-a schimbat numele în Omar Sharif.

Cei doi au avut un băiat, Tarek, care, la vârsta de 8 ani, apărea pentru prima dată pe marele ecran, alături de tatăl său, în filmul ”Doctor Zhivago” (1965) – care avea să-i aducă al doilea Glob de Aur.

În această perioadă, Sharif a jucat în peste 20 de filme, de la comedie şi aventură la dramă, printre producţii aflându-se ”La anam” (1958), ”Sayedat el kasr” (1959) şi ”Nahr el hub” (1961).



În anul 1962, Sharif a jucat în primul său film în limba engleză, „Lawrence of Arabia”, în regia regizorului american David Lean, unde l-a interpretat pe Ali Ibn Kharish, prinţul deşertului. Filmul l-a propulsat pe scenele internaţionale şi i-a adus Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar (1963), dar şi o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar (1963).

În cariera sa cinematografică au urmat producţii precum ”Behold a Pale Horse” (1964), ”The Yellow Rolls-Royce” (1964), ”Genghis Khan” (1965), ”Night of the Generals” (1967), ”Mayerling” (1968), ”The Appointment” (1969), ”Che!” (1969) şi ”McKenna’s Gold” (1969). Musical-ul „Funny Girl” (1968) a beneficiat de asemenea de prezenţa lui Sharif în rolul principal, alături de Barbra Streisand.

În anul 1968 a debutat ca actor de filme de televiziune, în ”The Poppy Is Also a Flower” (ABC).

A urmat o serie de filme în care parteneră i-a fost Julie Andrews, ”The Tamarind Seed” (1974) şi ”The Pink Panther Strikes Again” (1976), iar în 1979, juca în producţia britanică ”Ashanti”.

Prezenţa sa în producţii TV va continua cu ”The Pleasure Palace” (CBS, 1980), ”The Far Pavilions” (HBO, 1984), ”Harem” (ABC, 1986), ”Peter the Great” (NBC, 1986), ”Mrs. Harris Goes to Paris” (CBS, 1992) şi ”Gulliver’s Travels” (NBC, 1996).

Au urmat filmele ”Les Possedes” (1987, Franţa), ”Viaggio d’Amore” (1990, Italia). În anii ’90, a călătorit în Egipt, unde a turnat ”Al Moaten al Myssri” (1991) şi apoi, în Japonia, pentru ”Tengoku No Taizai” (1992).

De asemenea, Omar Sharif a jucat în producţii precum ”Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran” (2003) – pentru care a câştigat César-ul pentru cel mai bun actor în 2004 şi a fost nominalizat la Globul de aur pentru cel mai bun film străin – , ”Hidalgo” (2004), ”Fuoco Su Di Me Nicola” (2006), ”One Night with the King” (2006), ”Hassan wa Morcus” (2008), ”The Traveller” (2009), ”I Forgot to Tell You” (2009).

Întreaga sa carieră cinematografică cuprinde, pe lângă cele 26 de filme egiptene, şi peste 60 de filme americane şi franceze, în care a jucat alături de unii dintre cei mai faimoşi actori, precum Peter O’ Toole, Anthony Quinn, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Barbra Streisand şi Henri Verneuil.