Povestea cutremurătoare a unei eleve de 10 ani: „Am fost violată... o mașină a oprit și trei adolescenți mi-au cerut să intru”

Mai mulți copii și adulți au raportat anonim mărturii de abuz și hărțuire sexuală în peste 1.600 de școli primare din Regatul Unit prin intermediul unui site care a cerut ca educația sexuală, adecvată vârstei, să fie predată copiilor sub nouă ani.

Experiențe de hărțuire sexuală, pipăit, atingeri nepotrivite sau viol au fost raportate anonim pe site-ul everyonesinvited.uk în 1.664 de unități școlare din Regatul Unit al Marii Britanii și irlandei de Nord. Cel puțin o declarație se referă la un incident care a avut loc când victima avea doar cinci ani, relatează The Guardian.

Avertizăm că următorul material conține informații pe care unii cititori le pot considera tulburătoare.

Misiunea acestui ONG este de a expune și eradica cultura violului cu empatie, compasiune și înțelegere. „Suntem un spațiu sigur pentru toți supraviețuitorii pentru a-și împărtăși poveștile în mod complet anonim”, se precizează pe site.

„Aveam 10 ani și mergeam spre școală când o mașină a oprit și trei adolescenți mi-au cerut să intru. Nu am fost proastă. Am spus nu, dar unul dintre ei a ieșit și m-a apucat de încheietura mâinii. Mi-ar plăcea să spun că am fost curajoasă și am început să țip sau să ripostez, dar am fost prea speriată”, a scris, pe site, un copil în vârstă de 12 ani. Micuța a descris momentele groaznice prin care a trecut. „În acest moment, plângeam și încercam să fac ceva. Am fost violată în acea mașină de doi dintre ei, al treilea a privit și a înregistrat. La școală am fost tăcută toată ziua, prietenii mei au presupus că nu a fost nimic și că totul s-a terminat ca de obicei. Acum am 12 ani ... și sunt o supraviețuitoare”.

Reprezentanții site-ului susțin că majoritatea mărturiilor „provin de la persoane care își rememorează experiențele”. „Cu toate acestea, avem dovezi anecdotice ale unor copii cu vârste de până la cinci ani care își trimit poveștile pe site-ul nostru cu ajutorul unui adult, fie că este vorba de terapeuți pentru copii sau de părinți”, a declarat Sophie Lennox, un purtător de cuvânt al site-ului.

Iar reprezentanții acestui site își doresc ca educația sexuală să fie predată înainte de vârsta de nouă ani.

„La Everyone's Invited, nu sugerăm o anumită vârstă la care profesorii ar trebui să ofere un conținut specific”, a declarat Lennox, care a adăugat: „În schimb, colaborăm cu școlile pentru a decide care este momentul potrivit din punct de vedere al dezvoltării pentru a preda diferite aspecte ale relațiilor și educației sexuale. În general, acest lucru trebuie oferit la o vârstă mai fragedă decât în prezent, care este de nouă ani. Trebuie să adoptăm o abordare bazată pe blocuri de construcție care să îi educe pe copii pentru a avea agenția, instrumentele și limbajul necesare pentru a aborda aceste subiecte”.

Situația a fost comentată și de Daniel Kebede, secretarul general al National Education Union (NEU). „Profesorii din învățământul primar raportează că în școlile lor există comportamente sexiste. Acesta afectează modul în care copiii se joacă împreună și modul în care fetele se simt despre ele însele și despre locul pe care îl au în lume”, a precizat ea pentru The Guardian.

Aceasta a atras atenția asupra situației actuale: „Copiii care au frați în școala secundară transmit, de asemenea, atitudini negative față de femeile profesoare. Comportamentul sexist și misogin afectează atât băieții, cât și fetele. Educația sexuală și de sănătate adecvată vârstei este esențială pentru sprijinirea tinerilor în timp ce învață cum să urmeze relații sănătoase și adecvate. Prea adesea, concentrarea excesivă pe engleză și matematică în învățământul primar elimină timpul și spațiul pentru activități și proiecte care ajută la dezvoltarea abilităților sociale, a empatiei sau a dezvoltării personale. De asemenea, trebuie să existe o dezbatere cu privire la accesul toxic și nefiltrat al copiilor mici la rețelele de socializare”.