Care sunt unităţile sanitare din Constanţa care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu

Iată lista spitalelor:

1.S.C. ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. - SPITAL ISIS CONSTANŢA (nu are autorizaţie deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document; in prezent este necesara elaborarea unui nou proiect actualizat la cerinţele reglementărilor tehnice în vigoare)

2.S.C. MEDSTAR 2000 S.R.L. - SPITAL MEDSTAR CONSTANŢA (pentru constructia spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie in termenul autorizatiei de construire)

3.SPITALUL ORĂŞENESC CERNAVODĂ (nu are autorizaţie deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document;in prezent este necesar elaborarea unui nou proiect actualizat la cerinţele reglementarilor tehnice in vigoare)

4.S.C. DIAGNOST S.R.L. - SPITAL HEKA CONSTANŢA (pentru constructia spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezentse afla in analiza documentatia pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu)

5.SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI CONSTANŢA - 2 cladiri (pentru constructiile spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie in termenul autorizatiei de construire. Avand in vedere caracterul unitatii sanitare lucrarile se executa pe compartimente de incendiu distincte, fiecare nivel fiind considerat un compartiment de incendiu)

6.SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA - 2 cladiri (pentru constructile spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie penru realizarea lucrarilor cu rol de securitate la incendiu)

7.SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (pentru constructia spitalului a fost depusa solicitare pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dar la verificarea in teren au fost constatate neconformitati raportate la reglementarile tehnice fiind emis un raspuns de neconformitate)

8. S.C. MOGADORMED S.R.L. - SPITAL OFTALMOLOGIC MRINI CONSTANŢA (pentru constructia spitalului a fost depusa solicitare pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dar la verificarea in teren au fost constatate neconformitati raportate la reglementarile tehnice fiind emis un raspuns de neconformitate).

Prin autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean, kprin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale - securitate lao incendiu.

Prin aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;

Categoriile de construcţii care se supun avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu se regăsesc în HGR. nr. 571/2016.