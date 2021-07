Academia Atlantykron, eveniment unic în lume, revine la Capidava. Dumitru Prunariu, prezent pe insula Atlantykron

Ediţia din acest an a Academiei de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction ATLANTYKRON se va desfăşura între 30 iulie şi 6 august, ca de obicei, pe Insula ”Inelul de Piatră” de la Capidava, judeţul Constanţa. Anul trecut, din motive obiective, generate de pandemia Covid-19, cea de-a 31-a ediţie Atlantykron a avut loc doar online, sub genericul New Horizons (Noi Orizonturi).

În acest an, sub genericul „Legendarium” şi sub sloganul ”Înapoi în viitor”, Atlantykron revine în format fizic, dovedind că rămâne singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiţie de 32 de ani şi, potrivit multor invitaţi speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură şi departe de civilizaţia urbană, are ca scop accesul la cunoaştere al tinerilor şi reuneşte experţi de talie mondială (din care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) şi tehnologie de ultimă generaţie, pe o insulă care are mai puţin de 1 km2. Aici se desfăşoară demonstraţii ştiinţifice şi cursuri de artă sau de comunicare aşa cum în nicio şcoală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

Organizatorii actualei ediţii a Academiei Atlantykron sunt Fundaţia Ştiinţă şi Tehnică, Fundaţia World Genesis din SUA şi Asociaţia pentru Tineret şi Evoluţie în parteneriat cu Asociatia Astronomică URANIA şi Clubul Nautic Român.

Din motive obiective, în acest an numărul participanţilor va fi mai redus, fiind aşteptaţi circa 200 de tineri, lectori, invitaţi şi organizatori din toate zonele ţării. Printre invitaţi, atât prezenţi fizic, cât şi virtual, şi-au confirmat prezenţa personalităţi de marcă din ştiinţă, cultură, artă sau sport din România, SUA, Canada şi Italia.

Astfel, sunt aşteptaţi să participe şi să susţină cursuri sau prezentări: Nicolae Zamfir, academician, doctor în fizică nucleară, Gr. (R) Dr. Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut, primul (şi singurul) român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic, preşedintele Comitetului ONU pentru Explorarea Paşnică a Spaţiului Extraatmosferic; Cristian Presură, doctor în fizică şi fondatorul asociaţiei ”Ştiinţă pentru toţi”; Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist de ştiinţă, fondator al Programului Atlantykron şi senior editor al revistei Ştiinţă şi Tehnică; Dr. Ing. Florin Munteanu, preşedintele fondator al Centrului pentru Studii Complexe; Prof. Dr. Radu Dop, specialist în « medicină critică », membru fondator al Centrului de Studii pentru Ştiinţe de Graniţă şi al Asociaţiei de Telemedicină şi Aplicaţii Spaţiale pentru Sănătate; Prof. Dr. Teodor Vasile, doctor în psihologie şi în ştiinţe medicale alternative, preşedintele Asociaţiei de Studii Esoterice – Club UNESCO; Răzvan Buzatu, expert în construcţie de STAT; Dan Farcaş, scriitor şi preşedintele Asociaţiei Române pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate; Dr. Pierre de Hillerin, preşedintele Centrului pentru Dezvoltarea Performanţei Umane; scriitorul şi profesorul Aurel Cărăşel. Invitaţi virtuali, care vor susţine teleconferinţe, sunt: cercetătoarea americană Erisa K Stilley (Jet Propulsion Laboratory), Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte, Heather Caton (SUA), preşedintele Fundaţiei World Genesis şi secretar general al Federaţiei Cluburilor, Centrelor şi Asociaţiilor UNESCO din SUA, fostul parlamentar canadian de origine română Corneliu Chişu, vicepreşedinte al World Genesis Foundation şi George Alexander Wake, CEO Hippocrates Success Institute.

”Iată că după un an dificil, în care am organizat Academia Atlantykron doar online, revenim fizic, pe magica insulă de la Capidava. Conferinţele virtuale, organizate la un moment dat lunar, au oferit un nou impuls evenimentului nostru, însă este cu totul altceva când ne aflăm alături, fizic, şi comunicăm într-un cadru natural. Aşa cum spune sloganul nostru, mergem ”înapoi în viitor”, încercând să ne redescoperim şi să reinventăm încă o dată conceptul Atlantykron. Iar titlul Legendarium arată ceea ce a fost deja demonstrat de trecerea timpului – anume că evenimentul a ajuns o legendă. Însă una reală, care cu siguranţă că are şi viitor. Fireşte, vom respecta toate condiţiile impuse de realitatea pandemică în care trăim şi sperăm ca de anul viitor să ne reîntoarcem în forţă, într-o lume revenită la normalitate. Depinde de noi toţi”, subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei Atlantykron şi unul dintre fondatorii evenimentului.

"Din fericire, cerbicia lui Sorin Repanovici, coordonatorul general al programului Atlantykron, a făcut ca acest fenomen extraordinar care înseamnă o şcoală în aer liber, de ştiinţă şi imaginaţie ori de literatură şi ştiinţă, să rămână în viaţă. Continuăm acest experiment care a început în 1989 şi care se transformă sub ochii noştri, în funcţie de nevoile pe care simţim că le are societatea. Rămân la ideea că Atlantykron înseamnă de fapt o astronavă care este acoperită doar pe moment de nisip, de ape şi de pădure, dar care la un moment dat, aşa cum îi şade bine, va decola, cel puţin cu minţile celor care participă la întâmplările fabuloase de aici", spune jurnalistul de ştiinţă şi scriitorul Alexandru Mironov.

Academia Atlantykron ”Legendarium” va marca, la rândul ei, 40 de ani de când Dumitru Prunariu a zburat în spaţiu. Primul şi singurul român cosmonaut va fi prezent fizic pe insula Atlantykron pe data de 3 august 2021. Alte activităţi vor implica deja tradiţionala videoconferinţă în direct cu NASA privind misiunea Curiosity de pe Marte dar şi noua misiune Perseverance, cursuri dedicate ştiinţei şi literaturii, lansări de carte, conferinţe pe teme diverse, pornind de la fizică până la dezvoltare personală.

ATELIERELE ATLANTYKRON 2021 LEGENDARIUM

Academia de vară Atlantykron are următoarele secţiuni: Ştiinţă şi tehnologie; Cultură; Futurologie, ştiinţă şi ficţiune; Artă şi Sport.

Dintre cursuri amintim de: Neuromotrică (lector: prof univ. dr. Pierre de Hillerin), Fizică (lector: Cristian Presură, autorul celebrei cărţi ”Fizica povestită”), Complexitate, decizii şi intenţii; cum şi de ce viitorul este instabil, Noţiuni de prim ajutor şi resuscitare (Dr. Radu Berca), Observaţii astronomice (Asociaţia Astronomică Urania, instructor: Dragoş Braşov); Comunicare şi branding personal (instructori: Daniela Mironov Bănuţă, Constantin ”Noro” Ferşeta, Vladimir Bănuţă, Bogdan Bănuţă), Teenpreneur.ro – Dezvoltare antreprenorială şi personală pentru tineri (lector: Adina Todea), Păturica rotundă SF – Wolf`s Pack (Lucian Oancea), Atelier interactiv de fotografie de natură (lector: Adrian Dedu), dar şi cursuri de Yoga (instructor virtual: Heather Caton), activităţi nautice (Clubul Nautic Român, instructor: Andreea Mihăescu) sau competiţii de şah.

Academia Atlantykron are propriul post de radio – IP.100, precum şi propriul cotidian – ”Inelul de piatră – AtlantyCronica”.

► CONFERINŢELE ATLANTYKRON 2021 LEGENDARIUM

► ”Globalizarea Omenirii în era Conştiinţei”, susţinută de Răzvan Buzatu, expert în construcţie de STAT. Sâmbătă 30 iulie, ora 17.00.

► ”Măsurători şi dimensiuni: de la yocto la yotta”, susţinută de academicianul Nicolae Zamfir. Duminică 1 august, ora 17.00.

► Conferinţa virtuală ”Positive Mental Attitude”, susţinută de George Alexander Wake. Duminică 1 august, ora 22.00.

► Conferinţa virtuală ”În direct cu ingineri NASA – Journey to Mars and Beyond” la care sunt invitaţi Erisa Stilley (Hines) şi Ravi Prakash, coordonatori ai misiunii Curiosity, de explorare a planetei Marte. Ei ne vor prezenta, în direct din centrele de coordonare, ultimele noutăţi şi vor răspunde la întrebările participanţilor. Luni, 2 august, ora 21.30.

► ”Fenomenul OZN şi civilizaţiile extraterestre în literatura SF”, susţinută de Acad. Dan D. Farcaş. Duminică 3 august, ora 12.30.

► ”Cosmos 2021 – 40 de ani de la zborul în spaţiu”. Se împlinesc 40 de ani de când Dumitru Prunariu a zburat în spaţiu. Primul şi singurul român cosmonaut va fi prezent fizic pe insula Atlantykron pe data de 3 august 2021, ora 17.00, unde va povesti întreaga aventură spaţială, dar şi cum a ajuns să fie selecţionat pentru a deveni cosmonaut.

► ”Bine aţi venit în lumea de mâine!” – conferinţă live susţinută de Alexandru Mironov şi echipa ”Ştiinţă şi Tehnică”.

► ”Ce este, cum se poate defini şi cum poate fi influenţată performanţa umană”, susţinută de Prof. univ. dr Pierre de Hillerin si prof. dr. Radu Dop.

► ”Întrebări şi răspunsuri pentru lumea de azi şi de mâine”. Moderator – Alexandru Mironov. Invitaţi: prof. Dr. Radu Dop, prof. Dr. Pierre de Hillerin.

De asemenea, editura PAVCON va avea un ”maraton al autorilor”, pe 3 august, între orele 10.00 şi 14.00, unde va lansa, în prezenţa autorilor, volume semnate de Dan D. Farcaş, Aurel Cărăşel, Borislav Velimirovici, Ovidiu Vitan, Ovidiu Petcu, Bogdan Mihăilescu, Florin Giurcă, Constantin D. Pavel, precum şi antologiile CSF 2020 şi revista CSF nr. 16. În timpul lansărilor vor avea loc şi două conferinţe cu temele ”Editura şi rolul acesteia în procesul de culturalizare a societăţii” respectiv ”Fenomenul OZN şi civilizaţiile extraterestre în literatura SF”.

Echipa de organizare a Academiei Atlantykron este formată din Sorin Repanovici (coordonator general), Nicolae Dobre (director tehnic şi de logistică), Mihai Oprea (coordonator IT, multimedia, conferinţe invitaţi virtuali), Cristian Panfilov (director tehnic şi de logistică), Mihai Manea „Croco” (directorul de imagine şi sunet al Academiei Atlantykron), Valentin Tănase (manager proiecte speciale), Gabriel Grosu şi Daniel Pârcălăbescu (tehnică şi logistică), dr. Radu Berca (medic oficial Atlantykron), Traian Bădulescu (purtător de cuvânt al Academiei Atlantykron), Valentin Armeanu (logistică şi coordonare), Alexandru Calinciuc şi Gabriela Repanovici (coordonare promovare şi media virtuale) şi Maria Nicola (coordonare activităţi voluntariat).

Ţinând cont de contextul epidemiologic, în acest an este permisă participarea doar pentru persoanele care: sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore, rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum şi pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital etc.).

În 1990, un mic grup de tineri iubitori de science fiction a ales această insulă îndepărtată drept un loc ideal, deşi sălbatic, unde să se desfăşoare festivalul anual de science fiction, ocazie care le oferea şansa să studieze şi să înveţe unii de la ceilalţi.

Timpul a trecut, condiţiile s-au schimbat, dar setea de cunoaştere şi de experienţe noi a rămas. După 10 ani, festivalul s-a transformat într-o Şcoală de Vară. Tradiţia a continuat, având în fiecare an sprijinul Guvernului şi al unor organizaţii neguvernamentale din întreaga lume. De-a lungul timpului, pe această insulă au trecut peste 10.000 de invitaţi, participanţi, organizatori.