VIDEO Nepăsare criminală la Mitropolia Cluj. În plină pandemie de COVID-19, oamenii sunt împărtăşiţi cu aceeaşi linguriţă: „Preoţii ăia ar trebui închişi“

Zeci de clujeni au participat, astăzi, la slujba oficiată în faţa Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Oamenii au încercat să păstreze distanţa socială de circa 2 metri între ei. Problema mare a apărut la final, când preoţii i-au împărtăşit cu aceeaşi linguriţă pe credincioşi.

Scena filmată de reporterii Cluj24.ro a devenit rapid virală.



„Toti preotii aia ar trebui inchisi . O fac in mod voit . Daca un om moare , ar trebui incadrati la crima cu premeditare! Si daca nu, la tentativa. Asa ceva este imposibil. Legea nu se mai aplica pentru ignorantii astia?”, a comentat Alexandru.



„Este foarte simplu. Cine si-a platit cotizatia de sanatate, sa fie internat la spital, cine si-a platit taxa de biserica, sa fie internat la cimitir”, a susţinut un alt internaut.

„Neam de cretini! Când vă îmbolnăviţi să nu mergeţi la spital, imbecililor, să vă vindece cel care v-a vârât lingura în gură!”, a mai spus Damian.

Au fost şi internauţi care i-au criticat clujenii revoltaţi:

„Ma voi nu aveti alta treaba? Nu trebuia sa va ascundeti ca potarnichile sa nu va prinda guvidul? Asta va freaca pe voi? Merg oamenii la impartasanie ca de acolo vine singura speranta. Pe voi sa va salveze Vela si Cercel. Peste 2 saptamani oricum Romania va fi ca Italia azi cu sau fara lumea de la biserica. Da va roade ca nu mai puteti aruca vina pe biserica pe PSD pe cine mai stie pe cine. La voi toate trebuie sa aiba un vinovat ca altfel nu va puteti raporta la lumea vostra mica, mica care acum se stramteaza si mai tare. La biserica si in biserica e viata, in afara doar moarte. Nu o sa treca mult si o sa va dati si unii dintre voi seama in ce adormire sunteti. Doamne ajuta!”.



Poziţia Bisericii: „puteau să-şi aducă linguriţă de acasă”

Bogdan Ivanov, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, a explicat pentru „Adevărul”: „Biserica de la bun început a înţeles să respecte toate prevederile autorităţilor statului în privinţa siguranţei cetăţenilor. De aceea, am redus numărul de credincioşi la slujbe, am făcut toată săptămâna slujbe afară, tocmai ca să nu dăm un exemplu despre de cum trebuie să ne comportăm în aceste momente. În privinţa împărtăşaniei nu s-a făcut decât o recomadare de către Sfântul Sinod acum două săptămâni ca cei care nu doresc să se împărtăşească din potirul şi din linguriţa comună pot cere preotului ca după încheierea slujbei să se împărtăşească cu linguriţa pe care o aduc ei de acasă. Noi, toate bisericile şi toţi preoţii erau pregătiţi în această privinţă, dar până acuma nu am avut niciun caz de credincioşi care să ceară împartăşirea din linguriţa lor. Preotul n-a greşit absolut nimic, este de părere Ivanov. „Plus că la slujbă vine un public constant care se împărtăşeşte în fiecare duminica, ei se cunosc şi îşi asumă prezenţa lor la liturgie. Nu i-am obligat să vină la Biserică, nu sunt obligaţi să se împărtăşească, dacă au o reţinere pot să nu facă acest lucru.” Purtătorul de cuvânt a susţinut că la slujba de duminică au fost sub 100 de persoane.





Prefectura va face o anchetă



„Vom face o anchetă şi vom lămuri subiectul. Nu exista excepţii de la reguli, indiferent de cine e vorba”, a susţinut prefectul Mircea Abrudean. Acesta a completat: „Am discutat cu IPS Andrei, nu vor mai avea loc asemenea evenimente. Slujbele vor fi ţinute în biserici doar de către clerici, fără enoriaşi, asa cum prevede ordonanţa militară nr. 2”