Psiholog, despre perpetua căutare a fericirii supreme: „Dacă ne-am lăsa conduşi de plăcere, n-am supravieţui“

„Suntem plămădiţi să căutăm fericirea, nu doar să ne bucurăm de ea, ci să o dorim tot mai mult. Ştiind acest adevăr, cât de pricepuţi suntem să ne sporim fericirea?“, se întreabă retoric psihologul Nancy Etcoff, profesor universitar la Şcoala Medicală Harvard, de pe scena unui eveniment TED în 2004.

Ea este autoarea volumului „Supravieţuirea celui mai frumos: Ştiinţa Frumuseţii“. Cercetările sale ştiinţifice au fost amintite în publicaţii internaţionale faimoase: „The New York Times“, „The New Yorker“, „The Wall Street Journal“, „Newsweek“, „Time“, „USA Today“, „Cosmopolitan“, „Elle“, „Vogue“, „Forbes“ etc. Despre realizările sale a vorbit şi la emisiuni TV precum: „Good Morning America“, „The Oprah Winfrey Show“, scrie edge.org.

În prelegerea sa, Nancy Etcoff vorbeşte despre cum oamenii încearcă să menţină sentimentul de fericire, inclusiv cu ajutorul medicamentelor. Susţine că există peste 120 de milioane de reţete pentru antidepresive, dar că „aceste căi spre fericire n-au sporit fericirea prea mult“ şi că, „deşi nivelurile fericirii sunt la fel de scăzute ca suprafaţa Lunii, depresia şi anxietatea cresc“.

După ce aminteşte că psihologia, domeniu în care s-a format, „nu a contribuit prea mult să ne ajute să avansăm spre înţelegerea fericirii umane“, Nancy Etcoff afirmă că noi, oamenii, „suntem căutători înnăscuţi de plăcere“.

În opinia sa, dacă oamenii s-ar lăsa conduşi de plăcere, n-ar supravieţui.

„Dacă ne-am lăsa conduşi doar de plăcere, nu am supravieţui. (…) Suntem căutători înnăscuţi de plăcere. Bebeluşilor le place gustul dulce şi urăsc gustul amar. Le place să atingă suprafeţele fine mai mult decât cele aspre. Le place să privească chipurile frumoase mai mult decât feţele banale. Le place să asculte melodii armonice şi nu disonante. Bebeluşii chiar sunt născuţi cu multe plăceri moştenite. Aceasta a fost un enunţ făcut de un psiholog cândva, care a mai spus că 80% din căutarea fericirii ţine doar de gene. E la fel de greu să devii mai fericit cum este să devii mai înalt. Ce prostie! Genele contribuie oarecum la fericire: cam 50%, dar mai rămân 50% care nu sunt explicate“, consideră psiholoaga Nancy Etcoff.

