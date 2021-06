Primul bucătar român cu stea Michelin îşi deschide restaurant în Cluj: „A lucra pentru Gordon Ramsay era ca şi cum eram în Legiunea Străină a bucătăriilor”

Bogdan Dănilă a primit, în 2017, o stea Michelin, în timp ce era chef la restaurantul „The Clocktower” din New York după ce acumulase experienţă la restaurante de top din întreaga lume, printre care şi Royal Hospital Road al celebrului chef britanic Gordon Ramsay.

Este un restaurant în Budapesta care are două stele Michelin şi nu pot crede că se poate doar în Ungaria, iar la noi nu.” Pandemia i-a făcut să se gândească la următoarea sa provocare: un restaurant în România, în condiţiile în care el locuieşte în continuare în New York. Întrebat ce l-a determinat să revină în ţară cu un restaurant după 20 de ani de activitate în străinătate, Dănilă a explicat pentru „Ziua de Cluj ”: „Am avut ambiţie. Apoi, după 20 de ani de muncă, pandemia de COVID a adus pentru mine o necesară oprire din rutina zilnică. Lucram foarte mult, totdeauna implicat în multe proiecte. Nu ziceam că îmi este rău, dar cu COVID-ul am avut o pauză de câteva luni şi am stat acasă şi m-am gândit ce pot să fac eu. Mereu am fost ambiţios şi am zis că se poate. Eu cred că în România, când se vor redeschide toate, după pandemie, va fi ca un “fresh start”. Dacă noi vom reuşi cu acest restaurant pe care îl deschidem la Cluj, în vremurile acestea, poate fi un semn bun pentru toată lumea, să aibă un efect care să ridice toată industria.

Cu ce meniuri vrea să cucerească România

Restaurantul deschis de Bogdan Dănilă este localizat în hotelul Meridian din Cluj-Napoca şi va avea un meniu european.

„Localizat în cadrul hotelului Meridian din Cluj-Napoca, Restaurantul Pastel propune gurmanzilor, dar nu numai lor, o experienţă cuprinzătoare bazată pe cele mai bune ingrediente şi cele mai noi tehnici, într-o abordare artistică a prezentării, cu un serviciu personalizat, orientat către client, şi cu o excepţională atenţie la detalii.

Meniul european modern al Restaurantului Pastel reflectă din plin experienţa şi călătoriile culinare pe întreg mapamondul ale bucătarului Bogdan Dănilă şi evidenţiază esenţa conceptului de ospitalitate într-un mod elegant, dar totodată casual.

De la celebrul Beef Wellington, pus în valoare de gustul ciupercilor de pădure recoltate din regiune şi servit cu un sos catifelat de trufe, la Parfait-ul de foie gras cu chutney de portocală roşie şi salată apio, acompaniat de vafe cu Matcha, şi până la surprinzătorul desert asamblat din texturi şi arome de ciocolată, fructul pasiunii şi ulei de mentă, meniul Restaurantului Pastel este o invitaţie extrem de convingătoare la festin.

Meniul de vinuri nu este doar cuprinzător, numărând peste 90 de etichete româneşti şi internaţionale, ci şi exclusivist. Felurile de mâncare propuse de chef Bogdan Dănilă vor fi acompaniate de vinuri exclusiviste, multe dintre ele ediţii şi vintage-uri rare din România”, se precizează într-un comunicat de presă.



A lucrat în mai multe restaurante cu stele Michelin

Dănilă şi-a început cariera la Dublin, în 2002, la restaurantul Patrik Guilbaud şi a lucrat la L’Ecrivain înainte de a se alătura echipei lui Gordon Ramsey, în 2010, potrivit portalului de specialitate Restograf. În 2012, în timp ce lucra împreună cu celebrul bucătar în cadrul restaurantului Petrus din Londra, Bogdan Dănilă a fost nominalizat de ghidul Zagat ca fiind unul din top 30 cei mai buni bucătari cu vârsta sub 30 de ani.

Încă lucra la Petrus când restaurantul a primit prestigioasa distincţie Michelin. A lucrat în restaurante cu una şi două stele Michelin din Irlanda, Marea Britanie, dar şi în Statele Unite, şi a urmat cursuri de perfecţionare la restaurante de 3 stele Michelin din San Sebastian, Spania, Franţa şi Marea Britanie.

A lucra pentru Gordon Ramsay era ca şi cum eram în Legiunea Străină a bucătăriilor”

Într-un interviu pentru Restograf , Dănilă a explicat cum a fost să lucreze pentru Gordon Ramsay: „Electrizant!!! Zilele erau foarte lungi şi foarte grele. A lucra pentru Gordon Ramsay era ca şi cum eram în Legiunea Străină a bucătăriilor. Avea o reputaţie că impune o disciplină riguroasă, multe ore de muncă intensă şi că majoritatea bucătarilor nu rezistă mai mult de trei zile înainte de-şi da demisia. Iar dacă rezistai nouă luni de muncă la el, era ca şi cum ai fi lucrat un an. Dar dacă aveai asta în CV, puteai primi un job oriunde în lume după aceea. În plus, trebuia să dai în scris şi să renunţi la orice reclamaţie, aşa încât Gordon Ramsay să fie protejat de un eventual proces, pentru că volumul de muncă, numărul de ore, era ilegal. Dar îi sunt foarte recunoscător până în ziua de azi, deoarece datorită lui am ajuns Chef-ul care sunt astăzi. Mi-am rafinat gusturile, mi-a făcut cunoştinţă cu gastronomii internaţionale pe care nu credeam să ajung să le cunosc vreodată şi am creat prietenii şi legături cu unii dintre cei mai mari Chefi şi profesionişti din domeniu precum Juan Arzak, Clare Smyth, Jason Atherton, Mark Askew, ca să dau doar câteva exemple.” Întrebat despre cele mai importante lucruri pe care le-a învăţat atunci, chef-ul a spus: „Dacă vrei să ajungi undeva, oriunde, e nevoie de multă muncă. Apoi trebuie să fii bine pregătit şi să ai talent ca să ajungi în top. Modestia este esenţială, pentru că întotdeauna este cineva mai bun ca tine undeva în lume. Şi trebuie să înveţi mereu, să te perfecţionezi, să studiezi şi să încerci diferite experienţe culinare. E important să călătoreşti, să faci cunoştinţă cu cât mai multe culturi. Şi este esenţial să lucrezi cu fermieri locali, crescători şi vânători (şi îmi doresc şi sper ca chefii din România să se folosească de asta pentru că ţara noastră este frumoasă şi plină de resurse, doar că nu sunt gestionate cum trebuie).” Restaurantul „The Clocktower” din New York unde Dănilă şi-a luat prima stea Michelin. FOTO: Pinterest

Cum şi-a luat prima stea

În 2015, s-a alăturat echipei faimosului Jason Atherton în calitate de Chef de Cuisine la restaurantul „The Clocktower”, din New York, unde avea să primească prima stea Michelin.

„Cu două săptămâni înainte ca Ghidul Michelin să fie finalizat, mă uitam într-o duminică seară peste rezervările făcute la The Clocktower doar ca să văd cam cum stau lucrurile în perioada următoare. Şi spre surprinderea mea am observat o rezervare pentru Michael Ellis (n.r. directorul de la acel moment al Ghidului Michelin). Asistentul său rezervase o masă. Mi-a îngheţat inima pentru că ştiam că directorul ghidului vizitează doar restaurantele care tocmai au primit această distincţie. Aşa că l-am sunat pe Jason, la Londra, şi i-am spus. Era în al noulea cer şi convins că voi primi stea Michelin. Dar a trebuit să mai aşteptăm încă două săptămâni să vedem dacă primim acel telefon. În noaptea dinainte de lansarea Ghidului nu primisem nimic şi mi-am sunat toţi prietenii, am întrebat pe toată lumea, dacă ei au primim vreun anunţ. Nimeni nu ştia nimic. Stresul şi anxietatea se acumulaseră, iar Jason începea să aibă îndoieli. Când mi-am terminat treaba în acea seară, simţeam nevoia să mă detensionez cumva şi am ieşit la un pahar la unul dintre oyster bar-urile mele preferate din Booklyn, Maison Premiere (n.r. restaurant specializat în servirea stridiilor). Mi-am comandat un cocktail şi nişte scoici şi, spre surprinderea mea, am găsit o perlă într-una din ele. Puteţi spune că sun nebun, dar pentru mine acela a fost un semn că urmează să primesc veşti bune.

A doua zi, directorul Michelin m-a sunat şi mi-a dat vestea fantastică că am primit o stea Michelin. Am fost în al noulea cer de fericire!”, a povestit el pentru Restograf.

