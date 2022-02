Mărturia emoţionantă a unui fotbalist român din Ucraina: „Erau 15-20 de copii care plângeau de frig şi oboseală“ VIDEO

Mihai Daniel Leca, jucător la echipa ucraineană FC Lvov, a dezvăluit calvarul prin care a trecut pentru a ieşit din Ucraina, care este devastată de un război sângeros. Acesta a ajuns pe aeroportul din Cracovia, Polonia, după care va zbura spre capitala Varşovia, de unde va ateriza în România.

În cadrul unei intervenţii la Fotbal Look, emisiune difuzată de postul de televiziune Look Sport vineri seară, Leca a reliefat drama familiilor nevoite să îşi părăsească casele. Femei cu copii înfometaţi, mânaţi de disperare şi panicaţi s-au înghesuit la graniţa Ucrainei cu Polonia.

„Sunt acum în Cracovia. Urmează să decolez spre Varşovia, după care să o iau spre Bucureşti. Am plecat ieri pe la 4:30, în jur de 7.00 am fost la vamă şi am stat cam 14 ore până am trecut vama din Ucraina spre Polonia, după care am mai stat două ore în vama din Polonia ca să ies din oraş.

Era multă lume, când am ajuns. Cred că erau 3.000-4.000 de persoane. Sincer, cum am vorbit la început, în zona unde stăteam eu nu se instalase panica, după şedinţa cu conducătorii am decis să plec acasă, cu un coleg francez”, a spus Leca, la Look Sport.

El a povestit şi cum a fost ajutat de un oficial de la clubul din Lvov să ajungă până în apropierea graniţei cu Polonia. Puhoiul de refugiaţi şi aglomeraţia l-au obligat să parcurgă ultimii 10 kilometri pe jos.

„Ne-a luat un domn de la club să ne ducă cu maşina la vamă, dar cu 10 kilometri înainte a fost aglomeraţie mare şi a trebuit să o luăm pe jos. Cred că au fost vreo două accidente, multă lume s-a dat jos şi a luat-o pe jos, cu copiii şi bagajele.

Am mers aproximativ 10 kilometri pe jos, deraiase un tir din şanţ, era greu să îl scoată. Mă gândeam la copiii care erau acolo, 15-20 de copii plângeau într-una de la frig şi oboseală. Au lăsat să treacă femeile şi copiii în faţă, dar veneau tot mai mulţi”, a dezvăluit vizibil emoţionat Leca.

Leca evoluează la FC Lvov din octombrie 2021. El a jucat de atunci în opt meciuri în campionat şi într-unul în Cupa Ucrainei. În carieră, fundaşul a mai evoluat, printre aletele, la Oţelul, Concordia, Chindia şi FC Argeş, dar şi la Zakho SC, în Irak.

Vă mai recomandăm şi: