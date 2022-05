Festivalul din România recomandat de britanici. „Proiecţiile au loc într-o serie de locaţii uimitoare, de la castele la muzee în aer liber şi biserici“

Transilvania International Film Festival (TIFF) a fost inclus de The Guardian într-un top al celor mai bune festivaluri. „Numit «oraşul comorilor», Cluj-Napoca are o rumoare creativă în tot timpul anului, dar prinde viaţă atunci când festivalul de film este în oraş. Proiecţiile au loc într-o serie de locaţii uimitoare, de la castele la muzee în aer liber până la biserici. Pe 21 iunie este proiectat documentarul din 1972 Moonwalk One, cu acompaniament muzical live al trupei franceze Invaders. De asemenea, TIFF va sprijini regizorii ucraineni prin proiecţii speciale de filme, inclusiv apreciatul Reflection a lui Valentyn Vasyanovych”, au scris britanicii.