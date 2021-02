Cabana de cleştar din Apuseni. Povestea din spatele unui business cu panoramă FOTO

Bogdan (35 de ani) şi Daniela (37 de ani) Suciu au investit, alături de o asociată, 150.000 de euro (incluzând aici şi terenul de 2.000 de metri pătraţi pe care se află) pentru a realiza una dintre cele mai spectaculoase cabane din România. Inedita construcţie, aflată în satul Păltinei, situat la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, are pereţii dinspre Apus realizaţi din sticlă, oferind astfel o panoramă de vis asupra Munţilor Apuseni. Criza din turism cauzată de pandemie nu i-a afectat pe coţii Suciu. Ei au primit primii oaspeţi în 26 decembrie anul trecut şi, de atunci, cabana a fost rezervată aproape constant. „Mai sunt locuri libere în aprilie, dar avem de pe acum rezervări pentru la toamnă”, spune Bogdan.

Cabana şi terenul de 2.000 de metri pătraţi au costat circa 150.000 de euro. FOTO: Arhivă personală Cabana şi terenul de 2.000 de metri pătraţi au costat circa 150.000 de euro. FOTO: Arhivă personală



„Fără ştergare şi zorzoane”



„Am călătorit foarte mult în ţările nordice şi ne-a plăcut mult stilul scandinav, simplu, minimalist, fără ştergare şi zorzoane”, spune Bogdan, care a lucrat în ultimii şase ani, în Anglia.

Originar din Zalău, cu facultatea terminată la Cluj-Napoca, el a fost inginer de şantier: „Construiam apartamente de lux în buricul Londrei, apartamente de 20-30 de milioane de lire sterline. Munca se plătea foarte bine, dar se lucra într-un ritm infernal, 12-13-14 ore pe zi. Orele suplimentare erau la ordinea zilei, dar nu puteam comenta, că erau plătite dublu, chiar triplu. Nu prea mai era timp pentru viaţa de familie”.

Pe Daniela a întâlnit-o în Londra, unde lucra ca asistent social pentru administraţia locală. „Am plecat din România în 2008. Eram asistent social în Hunedoara şi aveam un salariu de 1.200 de lei”, mărturiseşte Daniela.

După ce le-a venit pe lume copilaşul, cei doi s-au gândit din ce în ce mai serios să se întoarcă acasă. În 2017, au fost într-o mini-vacanţă în Apuseni şi s-au îndrăgostit de zonă. „Ne-a plăcut foarte mult. Am văzut multe pensiuni şi locuri frumoase. Am zis că poate ar merge un business aici”, spune Bogdan. S-au asociat cu o prietenă, Cosmina Goia, care lucra şi ea în Anglia în perioada aceea, şi au investit împreună în proiect - cabana Berg. Lucrările au durat circa un an, iar din vara lui 2020, familia Suciu s-a întors în România, un pic mai repede faţă de când plănuiseră, din cauza pandemiei.

Cabana se află în Munţii Apuseni, la circa 30 de kilometri de Cluj-Napoca. FOTO: Arhivă personală Cabana se află în Munţii Apuseni, la circa 30 de kilometri de Cluj-Napoca. FOTO: Arhivă personală



Diferenţa faţă de o „cabană care nu spune nimic”



Designul inedit al cabanei a contribuit foarte mult la succesul afacerii. O mare parte din merite, mărturiseşte Bogdan, le are Silviu Gal, arhitectul care a proiectat cabana. Acesta susţine că a fost influenţat de arhitectura nordică, dar a păstrat formele clasice. Diferenţa faţă de o cabană clasică, spune el, constă într-o „proiectare mai atentă. Diferenţa de preţ între o cabană care nu spune nimic şi aceasta este foarte mică sau chiar inexistentă, dacă se păstrează standardul calitativ".

Pereţii din sticlă, orientaţi spre apus, au un impact nesemnificativ în ceea ce priveşte costurile de încălzire iarna şi răcire vara, susţine arhitectul. Gal arată că a mai proiectat astfel de cabane, „provocările cele mai mari fiind execuţia la faţa locului, materia primă şi mâna de lucru”.

Cabana are 4 dormitoare, cu pat dublu, un living cu canapea şi o bucătărie echipată, putând găzdui 10 persoane. Construcţia are două corpuri, unul în care au fost amenajate dormitoarele şi celălalt, unde se află camera de zi şi bucătăria. „Am vrut ca cei care se retrag la dormitor să nu fie deranjaţi de cei care mai vor să petreacă”, spune arhitectul.

Cabana oferă doar cazare, un ciubăr şi, în viitor, va fi amenajată o saună. Cazarea pentru o noapte costă circa 1.500 de lei. Pârtia de schi de la Mărişel se află la 17 kilometri de cabană, se poate face hicking spre Vârful Bătrâna, care are 1.400 de metri şi trasee montane. Se pot face drumeţii în zona lacurilor Tarniţa, Gilău şi Someşul Cald.

Cel mai important lucru pe care l-a învăţat Bogdan în Anglia este atenţia la calitate, lucru care se reflectă, spune el, în modul în care a fost concepută şi construită cabana.

