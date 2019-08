Prognoza meteo: Ploile torenţiale pun stăpânire pe România. Cât scad temperaturile, când se îndreaptă vremea

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie(ANM), joi, ploile vor avea şi caracter torenţial, iar pe arii restrânse cantităţile de apă vor depăşi 25...35 l/mp. Izolat va cădea grindină. Valorile termice vor scădea şi se vor situa în jurul celor normale la această dată. Disconfort termic se va mai resimţi doar în sud-vestul ţării, unde indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade in estul Transilvaniei şi 32 de grade in vestul si in sudul Olteniei, iar cele minime între 13 şi 21 de grade.

Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată până joi la ora 11.00

Vineri, vremea va fi caldă, iar în sudul ţării disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, ploi de scurtă durată, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului, local la munte şi izolat în restul teritoriului. Seara şi noaptea gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat şi se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate, averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii, în regiunile vestice, sudice şi centrale şi local în rest. Pe arii restrânse se vor înregistra cantităţi importante de apă şi va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 şi 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest, iar cele minime între 12 şi 21 de grade.

Sâmbătă, vremea se va menţine instabilă şi se va răci. În cursul zilei, cerul va avea înnorări temporar accentuate şi se vor semnala averse, ce vor avea şi caracter torenţial şi descărcări electrice la deal, la munte, în jumătatea de est a ţării şi local în restul teritoriului. Vor fi condiţii de grindină, iar pe arii restrânse se vor acumula cantităţi importante de apă. Noaptea cerul va deveni variabil, iar ploi vor mai fi pe arii restrânse. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în cursul zilei în sud-vest, sud şi sud-est, precum şi pe crestele masivelor sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 şi 29 de grade, iar cele minime între 10 şi 19 de grade.

De duminică şi până marţi, valorile termice se vor situa uşor sub cele normale la această dată în cea mai mare parte a ţării. Local şi temporar vor fi averse şi descărcări electrice.

