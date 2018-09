Poliţiştii de pe malul Borcei, la Ziua Curăţeniei Naţionale. Oamenii legii au ecologizat zona de la Chiciu

Evenimentul organizat în România face parte din campania World Cleanup Day, şi în cadrul căreia au fost aşteptaţi să ia parte 380 milioane de oameni din 150 de ţări, adică 5% din populaţia globală.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 şi până în prezent, „Let’s Do It, Romania!” a reuşit să aducă peste 1,4 milioane de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 170.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică