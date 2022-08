Medic infecţionist din Constanţa, angajat la spitalul din Călăraşi

Bogdan Mihai, administrator public al judeţului Călăraşi şi fost manager al spitalului, a anunţat că medicul a preluat deja postul, mai ales că aici lucra un singur specialist infecţionist.





"Acum câteva luni am citit o ştire. Câţiva medici de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa se aflau în situaţia de a nu mai putea să-şi continue activitatea după terminarea pandemiei. Am pus mâna pe telefon şi i-am sunat. În final, după câteva discuţii, am reuşit să o determin pe doamna doctor Ivan Oana Adina să ia în calcul o venire la Călăraşi", a povestit Bogdan Mihai.





Recent, medicul a promovat examenul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi şi a devenit, în mod oficial, membru al echipei. "Spitalul nostru are acum doi medici în specialitatea boli infecţioase. Importanţa acestei specialităţi a fost evidenţiată în pandemie, dacă mai era cazul, atunci când domnul doctor Burtan Ionuţ Claudiu, singurul medic pe care l-am avut la acel moment, a făcut eforturi supraomeneşti pentru a acorda tratamentul adecvat oamenilor care nu mai puteau respira", a precizat Bogdan Mihai.