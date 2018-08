Revoltă la „Costin Neniţescu“. Cum vor elevii liceului  de pe Transilvaniei să împiedice o măsură luată de Primărie împreună cu Inspectoratul Şcolar

”Nu am fost informată niciodată înainte despre o discuţie despre mutare, ceea ce mi s-a părut foarte nepotrivit pentru că această decizie, care afectează foarte grav această şcoală, va duce la desfiinţarea ei, şi ar fi trebuit discutată şi cu noi, cei care suntem aici - profesori, elevi, părinţi, tot organismul de conducere”, a declarat Narcisa Daşu, directorul Liceului Tehnologic „Costin Neniţescu”.





Aceasta a convocat, marţi, şedinţa consiliului de administraţie al liceului pe care îl conduce, iar azi dimineaţă, împreună cu o delegaţie de elevi, a mers la primarul Constantin Toma să îşi exprime nemulţumirea.





”Părerea mea este una foarte dureroasă pentru noi, elevii, pentru că am investit foarte multe sentimente în acest liceu, am fost la foarte multe concursuri şi am încercat să ridicăm statutul nostru ca elevi în acest liceu (...) Suntem mai bine de 80% din liceu navetişti şi o să pierdem întotdeauna ultimele două ore, adunăm şi absenţe, iar orele pe care le pierdem, cum o să le luăm? Cum o să putem să învăţăm şi să trecem mai departe? Domnul primar, sau cine a făcut această alegere, nu s-a gândit la asta, nu s-a gândit la noi”, a declarat Ramona Florina Stuparu, preşedinta Consiliului elevilor din ”Neniţescu”.





În replică, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Buzău, Florina Stoian, consideră că protestul celor din Colegiul Neniţescu este inutil. ”A fost ieri (Narcisa Daşu, n.r.), la mine, şi i-am ascultat nemulţumirile. Mi-a spus că nu poate lucra cu directoarea de la Meserii şi Servicii. I-am cerut să înţeleagă că hotărârea mutării elevilor de la Colegiul Eminescu, la Neniţescu rămâne finală şi nu se va schimba nimic. Vor trebui să se împace cu situaţia şi să colaboreze, nu să sperie profesorii că vor rămâne fără posturi”, a declarat Florina Stoian.





Mulţi dintre elevii, părinţii şi profesorii de la fostul liceu Nr. 5 nici nu concep o asemenea mutare şi sunt decişi să blocheze măsura Primăriei.





Astfel, mai mulţi elevi ai Liceului Tehnologic „Costin Neniţescu” au iniţiat o petiţie online prin care vor să blocheze mutarea în unitatea lor de învăţământ a elevilor de la „Eminescu”. „Haideti sa ne spunem punctul de vedere in legatura cu aceasta schimbare! Aceasta decizie trebuie schimbata! Haideti sa ne unim pentru a nu-i lasa sa ne calce in picioare!”, se arată în textul petiţiei.





În cursul zilei de marţi, conducerea Primăriei şi cea a IŞJ Buzău au anunţat că elevii Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” se vor muta, din toamnă, cu întreaga bază materială a şcolii în clădirea Liceului Tehnologic „Costin Neniţescu”, pentru o perioadă de cel puţin doi ani. În tot acest timp, elevii de la „Neniţescu” vor învăţa în clădirea Liceului Tehnologic „Meserii şi Servicii” de pe strada Bazalt.