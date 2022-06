Pericol pe DN 10, în dreptul Barajului Siriu. Câteva stânci stau să cadă pe carosabil

Potrivit acestora, pe versant se găsesc mai multe blocuri de stâncă de dimensiuni medii, aflate în instabilitate, care se pot rostogoli pe şosea.

Conducerea Prefecturii a convocat o comisie formată din toate instituţiile reprezentative în această situaţie, din cadrul Comitetului Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a face verificări la faţa locului.

În urma evaluării la faţa locului, efectuată de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciului de Gospodărire a Apelor şi de la Secţia Drumuri Naţionale Buzău, s-a decis ca situaţia ivită pe DN 10 să fie discutată joi în şedinţa CJSU Buzău.

Deocamdată, segmentul de drum expus pericolului este protejat cu două rânduri de parapet. De asemenea, îndepărtarea fluxului de circulaţie de marginea versantului a fost una dintre primele măsuri menite să crească siguranţa traficului în zonă.

”În urma analizei pe care am făcut-o, astăzi, la kilometrul 80, împreună cu grupul de lucru, am constatat că primul din cele două rânduri de parapeţi de beton a fost deteriorat în proporţie de 30-40 %, din cauza anrocamentelor care s-au desprins de pe versant în ultimele luni. Aşadar, problema e reală, căderile de pietre continuă. În plus, e vizibilă apariţia fisurilor în câteva blocuri de stâncă ce stau să se desprindă de pe versantul aflat pe marginea şoselei", a declarat prefectul judeţului Buzău, Daniel Ţiclea.

La această oră, circulaţia pe DN 10 Buzău-Braşov, la kilometrul 80, în zona Siriu, se desfăşoară normal, fără a se impune măsuri suplimentare de restricţionare a traficului.