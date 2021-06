Suplimentele alimentare, metodă aleasă de braşoveni pentru a trece de pandemie

Pandemia le-a amintit românilor că vitaminele şi unele produse naturale sunt extrem de eficiente pentru creşterea imunităţii. Cum virusul declanşa o boală pentru care nu exista tratament, mulţi români s-au gândit să încerce să prevină îmbolnăvirea printr-o imunitate cât mai bună. În plus, omenirea a avut de înfruntat şi o altă problemă: stresul şi teama provocate de virusul SARS-CoV-2.

Vitaminele C şi D, magneziul şi produsele apicole par să fi fost cele mai populare suplimente cu ajutorul cărora braşovenii au încercat să depăşească stresul cauzat de pandemie. Acestea sunt percepute ca fiind în strânsă asociere cu nivelurile de energie şi vitalitate simţite atât la nivel fizic, cât şi la nivel psihic.

La farmaciile din Braşov, oamenii cer suplimente alimentare care să îi protejeze.





„Eu am luat vitamina C şi Hepatosuport. Şi soţul a luat la fel şi, de fapt, mai mult pentru el am luat, că a avut un accident vascular şi avea risc mare în caz că lua virusul. Nu le-am luat la recomandarea medicului, ne-am dus la farmacie şi le-am luat de acolo”, a recunoscut o localnică mai în etate.

Şi cei între două vârste au apelat la asemenea suplimente alimentare. „Magneziu şi vitamina C am luat”, mărturiseşte un bărbat, iar o femeie a luat şi ea aceleaşi două produse.





„Am luat vitamina C, propolis, polen, amestecate în miere”, enumeră o altă femeie.





„Am luat vitamina D, calciu şi produse pe bază de aloe vera. M-au ajutat, sunt plină de energie şi nu am avut niciun fel de problemă, nu m-am simţit obosită”, arată o altă braşoveancă.

Excesul de imunostimulatoare are şi efecte adverse, motiv pentru care farmaciştii le-au dat sfaturi importante celor care au solicitat astfel de produse.

„Noi, la fiecare eliberare de supliment am menţionat doza maximă, le-am explicat cum trebuie să le administreze, am făcut foarte multă consiliere în perioada aceasta pentru că au venit cu multe hârtiuţe luate de pe canale din acestea de comunicare, iar noi a trebuit tot timpul să purtăm un dialog cu ei şi să-i consiliem”, a explicat preşedintele Colegiului Farmaciştilor Braşov, Mirela Zamfir.

Chiar dacă se găsesc „la liber” şi pot fi procurate fără reţete medicale, farmaciştii recomandă achiziţionarea acestor suplimente doar pe baza unei reţete eliberate de un medic şi în special din farmacii sau magazine naturiste, nu din surse neautorizate sanitar. În caz contrar, produsele pot avea efecte nedorite asupra sănătăţii oamenilor.

„Am avut foarte mult de lucru în cazul unor mixuri din acestea de ingrediente, pentru că au efecte nedorite. O persoană poate să-şi cumpere, de exemplu, două sau trei produse care sunt numite de ei „suplimente alimentare” şi un anume ingredient să fie prezent în toate trei. De exemplu, vitamina C poţi să o găseşti în foarte multe produse”, a mai spus Mirela Zamfir.

Aceste preferinţe pentru creşterea imunităţii în rândul populaţiei se regăsesc şi într-un studiu recent al companiei de cercetare a pieţei ISence Solution. Astfel, 85% dintre consumatori au luat în ultima perioadă vitamine, iar 79% au luat suplimente alimentare. În top 3 vitamine preferate se numără Vitamina C (49%), Vitamina D (41%) şi Magneziu (40%). La suplimentele pentru imunitate au apelat 42% dintre cei chestionaţi, iar peste 20%, la cele pentru protecţia ficatului.

Vă mai recomandăm: