Povestea unui fotbalist de ligi inferioare din România ajuns în fotbalul amator din Olanda

A îndrăgit fotbalul de mic şi, în ciuda faptului că timp foarte îndelungat nu i-a adus decât satisfacţii sufleteşi şi foarte puţine materiale, nu l-a trădat niciodată. De altfel, joacă şi acum într-o echipă semiprofesionistă, în ciuda faptului că a ajuns la 50 de ani, o vârstă venerabilă în fotbal.

Dragoş Dobrinaş a crescut într-un cartier din Braşov reconstruit în epoca Nicolae Ceauşescu, după 1980, după ce au fost dărâmate casele şi construite blocuri comuniste. Părinţii l-au îndrumat spre alte domenii, dar a ales fotbalul datorită profesorului de geografie din şcoala generală.

„Am făcut Şcoala Populară de Artă şi cântam la clarinet, ar fi trebuit să ajung muzicant, că aşa ar fi vrut tata. Datorită profesorului Traian Burulean am ajuns la juniori la Tractorul Braşov. Acolo m-au văzut domnii Ţuţuianu şi Cezar Ardeleanu, care m-au selecţionat la Centrul Olimpic de Juniori Tricolorul, unde eram coleg cu Ionuţ Pârvu (care, ulterior, a jucat la Steaua).

Tibor Selymes era cu un an mai mare, la aceeaşi echipă, unde mai era şi fiul lui Stere Adamache, celebrul portar al „stegarilor”. La Tractorul am avut doi antrenori deosebiţi, pe Gabi Stan, care a plecat la FC Braşov de acolo, şi pe Mihai Ivăncescu.

Am plecat în campionatul judeţean, la ITB, o echipă care oferea condiţii foarte bune, dar lucrurile s-au schimbat şi am plecat la Bod. Nici acolo nu am stat foarte mult şi am plecat la CFR. Fiind semiprofesionişti, conta locul de muncă. Şi aici s-a desfiinţat echipa şi am plecat la ICIM, în probe. Am făcut un meci de pregătire foarte bun contra FC Braşov, când l-am anihilat pe Sabin Ilie.

A fost bine şi aici, dar au dat şi ei faliment. După atâtea probleme (au mai fost şi câteva accidentări), m-am supărat şi am zis că trec la alt sport. Am mers la rugby, la Cristian şi aşa am plecat în Olanda, unde am şi rămas”, a povestit Dragoş Dobrinaş.

În Olanda a ajuns profesor de sport şi s-a întors la Braşov, unde a făcut Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, după care a făcut şi un master şi a ajuns manager sportiv. În Olanda a jucat la ASV Arsenal, unde a şi antrenat la juniori. La fel s-a întâmplat şi la Spartan, echipă cu care a promovat până în prima ligă de amatori.

Cel mai bine a câştigat la echipa de amatori a turcilor din Olanda, Turkyie Spor, cu care a jucat tot în prima ligă de amatori şi a antrenat la juniori. Chiar dacă pentru nivelul din România a câştigat destul de mulţi bani, pentru Olanda avea un salariu mediu, cu excepţia echipei turcilor, unde a depăşit puţin această medie.

Pentru ultima parte a carierei, Dragoş îşi doreşte să fie manager de club în Israle sau Brazilia. Chiar în aceste zile este în Brazilia, la un prieten, Edson da Silva, fost jucător la Flamengo şi Santos, cu care a fost coleg de echipă la un club din Amsterdam care juca în prima ligă semiprofesionistă. Împreună caută jucători pe care să-i propună unor echipe din Europa, în special din Olanda.

În Brazilia, în Xantos, în momentul în care vede un jucător interesant, trimite informaţia la Amsterdam. „Eu mă uit, iar când e ceva interesant, trimit mai departe şi, dacă le place, vin ei şi se uită mai mult. Deci, eu sunt doar începutul”, spune braşoveanul.

„Am rămas fidel fotbalului şi încă mai joc la echipe plus 35, chiar dacă am 50 de ani. Sunt încă în formă, mai ales că nu fumez, nu beau. Îmi plac şi sporturile de iarnă, motiv pentru care vin des acasă, la Braşov şi schiez mult”, a încheiat Dragoş Dobrinaş, pentru care FC Braşov a rămas în suflet şi nu pierde meciurile de pe teren propriu ale echipei, atunci când se află în ţară.

Vă recomandăm să mai citiţi: