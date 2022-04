Frumoasa ucraineancă celebră după ce a povestit cum a primit 200 de lei într-o benzinărie de la un român şi-a găsit de lucru la Braşov

Yulia Chernitskaya, o antrenoare de fitness din Odesa, foarte cunoscută în ţara ei natală, are parte de o altă surpriză plăcută în România. Femeia care are patru copii s-a refugiat în ţara noastră, în speranţa că îi va proteja pe cei mici de ororile războiului.

După ce a primit 200 de lei de la un bărbat de peste 60 de ani, într-o benzinărie din zona Bran, ucraineanca a devenit acum antrenor de fitness la Braşov. După întâmplarea din benzinărie, frumoasa doamnă din Odesa s-a cazat într-un hotel din Bucureşti, dar acum s-a mutat la Braşov.

Ucraineanca şi cele patru fiice ale sale s-au stabilit acum la Braşov, unde şi-au găsit o locuinţă, iar Yulia un loc de muncă. Antrenoarea din Odesa a lansat o invitaţie pe Instagram către fotografii români dispuşi să facă o sesiune foto cu ea şi fetele sale.

Întâmplarea din benzinărie a impresionat o lume întreagă, după ce a fost povestită de Yulia pe Facebook.

„Aceşti bani i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani, într-o benzinărie, când am ieşit şi mă îndreptam spre maşină, după ce achitasem un plin. El şi-a şters parbrizul şi m-a întrebat în română „Ucraina?”, „Ucraina”, i-am răspuns. Probabil m-a aşteptat când a văzut numărul de Ucraina. Şi-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei şi a spus „Glorie Ucrainei!”. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii, mai ales că am văzut că avea o maşină veche. Însă el şi-a deschis iar portofelul şi mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie. Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu ştie că am patru copii care mă aşteaptă. Şi bine că nu i-am spus, că sigur îşi golea portofelul. Am vrut să-l îmbrăţişez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citeşte postarea trebuie să ştie că a ajutat o mamă a patru copii. Am stat în tăcere în maşină, mi-am şters lacrimile şi nu puteam înţelege. Aşa ceva?!”, a scris Yulia Chernitskaya, pe pagina sa de Facebook.

Vă recomandăm să mai citiţi: