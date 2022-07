Aeroportul din România care nu consumă energie. Unde va deveni acesta funcţional chiar în acest an

Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav ar putea fi primul din România independent din punct de vedere energetic. Consiliul Judeţean Braşov colaborează cu Universitatea Transilvania pentru ca întreaga investiţie să fie una care consumă doar energie produsă în regim propriu.

„Este un proiect la care lucrăm încă de anul trecut. Am avut discuţii cu reprezentanţi ai Universităţii Transilvania. Acum, acest obiectiv se află pe lista de investiţii a Consiliului Judeţean, existând oportunitatea de a aplica pe fonduri europene pentru independenţă energetică. Vom pregăti o documentaţie în care noi, Consiliul Judeţean Braşov, ne dorim ca investiţia să devină primul aeroport din România care este independent din punct de vedere energetic”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea.

Aeroportul de la Braşov ar trebui să fie operaţional la 1 noiembrie, în acest an, iar, după aceea, în cel mai scurt timp, am putea asista la primul zbor de pe primul aeroport construit de la zero în România post-revoluţionară. Pe lângă această investiţie, mai multe spitale din judeţul Braşov ar putea câştiga în ce priveşte eficienţa energetică, în urma derulării unor proiecte cu o parte din cei un miliard de euro pe care România îi poate accesa în acest domeniu prin PNRR.

Aeroportul mai are o premieră pentru ţara noastră: este primul aeroport cu turn de control virtual, controlat de la Arad, oraş situat la peste 300 de kilometri prin aer şi peste 400 de kilometri pe şosea.

