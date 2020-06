Reabilitare importantă a centrului istoric al Brăilei. Primăria supraimpozitează clădirile lăsate în paragină cu 500%

Municipalitatea din Brăila are planuri mari cu centrul istoric. Numeroase clădiri vor intra în reabilitare, proprietarii care şi-au lăsat imobilele în paragină vor fi supraimpozitaţi, iar cei care îşi reabilitează clădirile, vor fi scutiţi câţiva ani de plata acestuia.

”1. REABILITAM CLĂDIRILE PRIMĂRIEI DIN CENTRUL ISTORIC: M. Eminescu 27, M. Eminescu 46, M. Eminescu 72, Al. I Cuza 157, N. Bălcescu 12, Al. I Cuza 221, 1 Decembrie 1918 nr 8, Piaţă Victoriei 11, Goleşti 1, Calea Galaţi Corp E Liceul de Arte, Ştefan cel Mare 508, Rubinelor 12, Rubinelor 14, etc. În paralel lucram la alte clădiri reprezentative: Fântâna din Piaţa Traian, Căminul Cultural din Chercea, fostul liceu de prelucrare a lemnului de pe Bd. Independenţei care va fi trasformat în sediu secundar al primăriei pentru taxe şi impozite locale, lucru cu publicul, şi vom continua asfaltarea în aceasta zonă. URMEAZĂ: Calea Călăraşilor 23, Al. I Cuza 38, Ana Aslan 33, Campiniu 20, etc. În aceasta perioadă ne confruntăm cu o mare scădere a veniturilor, DAR reabilitarea clădirilor primăriei din Centrul Istoric nu se opreşte. 2. SUPRAIMPOZITAM PARAGINA cu 500% în Centrul Istoric şi OFERIM SCUTIRE 3 ani de la plata impozitului pentru clădirile reabilitate 3. Apreciem şi TRANSMITEM FELICITĂRI proprietarilor privaţi şi altor instituţii publice care reabilitează clădirile din Centrul Istoric 4. PENTRU A DA VIAŢĂ CENTRULUI ISTORIC, PRIMĂRIA BRĂILA: - va acorda scutire 3 ani de la plata impozitului pentru clădirile private reabilitate şi va menţine supraimpozitarea ruinelor cu 500% - vă autoriza amplasarea de terase pe Strada M. Eminescu - va menţine amplasarea umbreluţelor pentru a păstra aerul cosmopolit al Centrului Istoric - vă organiza evenimente pe Str. M. Eminescu în condiţiile legii - Festivalul Dulciurilor, Folk la Umbreluţe, Târgul Anticarilor, Târgul de Carte, etc - Teatrul Măria Filotti va începe din 20.06.2020 prezentarea unor spectacole tematice în aer liber TMF ESTIVAL (în parcarea Consiliului Judeţean de pe Str. M. Eminescu) cu respectarea prevederilor legale din aceasta perioadă. - vă pregăti un nou proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unor suprafeţe de 4 m.p./artist pe Str. M. Eminescu elevilor liceelor de artă, studenţilor şi artiştilor pentru realizarea de portrete, caricaturi, expoziţii tematice, produse handmade locale. Locaţiile şi detaliile vor fi prezentate în hotărârea de consiliu local”, a anunţat primarul Brăilei, Marian Dragomir, pe pagina personală de Facebook.