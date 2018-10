Parteneriat între biserică şi maternitate la Botoşani. Cum sunt ajutate zeci de mame sărace să nu-şi abandoneze copii

Aproape în fiecare an, în jur de 15-16 copii nou-născuţi sau în primele luni de viaţă, sunt abandonaţi în Maternitatea Botoşani sau la Spitalul de Pediatrie. Principala cauză este sărăcia, iar mamele care-şi abandonează micuţii sunt aproape exclusiv din mediul rural.







Pentru a preveni într-o oarecare măsură abandonul dar şi pentru a oferi un minim ajutor mamelor nevoiaşe, la Botoşani, a fost încheiat un parteneriat inedit între Maternitate şi biserica Vovidenia, o parohie renumită pentru proiectele umanitare.

Pe scurt, partneriatul constă într-o campanie susţinută de informare şi încurajare a donaţiilor către familiile sărace, în cele două centre de colectare organizate la Maternitatea şi biserică. Campania a fost iniţiată în urmă cu 6 luni iar în momentul de faţă are un succes răsunător. Săptămânal, minim 10 familii sărace, cu nou-născuţii, sunt ajutate cu tot ceea ce au nevoie, de la haine şi până la produse sanitare. ”Pur şi simplu acele dulăpioare pentru depozitarea donaţiilor, se umplu şi se golesc aproape imediat. Este într-adevăr ceva uimitor”, spune medicul Ioana Alexandroaei de la Maternitatea Botoşani.

”Am avut de ales între a fi indiferenţi sau a ne implica”





Parteneriatul realizat între Biserica Vovidenia şi Maternitatea Botoşani a debutat în luna aprilie a acestui an. Proiectul a fost realizat după ce preotul paroh Partenie Apostoaie, foarte cunoscut pentru misiunea sa umanitară în domeniul educaţional şi social, s-a întâlnit cu medicul ginecolog Ioana Alexandroaei. De altfel medicul botoşănean era frământat de ideea că tot mai multe mame, pe care le întâlnea, le consulta şi le ajuta din punct de vedere medical, se confruntau cu sărăcia. Totodată abandonul copiilor, este o realitate cruntă pe care medicii din Maternitate o cunosc bine. ”Erau mame care se întrebau ce vor face după ce nasc. Se cunoştea că erau disperate, nu ştiau cu ce-şi vor îmbrăca copilul, de unde vor face rost de scutece. Totodată această campanie a apărut din gândurile fostelor paciente ale Maternităţii care ne-au întrebat,” ce putem face cu lucruşoarele rămase de la nou-născuţi?”.

Medicul Ioana Alexandroaei spune că dulapurile sunt mereu pline cu donaţii FOTO Cosmin Zamfirache

Ştim foarte bine că la nou-născuţi, în primele luni abia dacă apucă să le poarte odată aceste haine. Şi aceste mame au vrut ca şi alţi copii să beneficieze de aceste lucruri. Coroborând cele două aspecte, nevoia mamelor nevoiaşe şi dorinţa de a oferi a celorlalte mame, am decis să ne implicăm. În faţa unei realităţi, de multe ori cruntă, am avut de ales între a fi indiferenţi sau a ne implica.”, spune Ioana Alexandroaei. Aşa s-a născut campania, ”Mame donează pentru mame”. ”Am fost imediat de acord cu această campanie. Nu am stat prea mult pe gânduri şi am făcut o strategie pentru a atrage donaţii dar şi pentru a organiza centre de colectare, atât la noi în parohie cât şi la spital. Mamele au nevoie şi de acest suport”, spune preotul Partenie Apostoaie de la Biserica Vovidenia.

Donaţii din România dar şi din străinătate





Numeroşi botoşăneni nevoiaşi au beneficiat de ajutoare prin acest program FOTO Ioana Alexandroaei Campania ”Mame pentru mame” a fost promovată intens pe reţele sociale dar şi în Spital, parohie, între cunoscuţi. Rezultatele au fost incredibile spune medicul Ioana Alexandroaiei. Dulapul multi-compartimentat din centrul de colectare de la Maternitate dar şi cel din biserica Vovidenia sunt mereu pline cu donaţii. Şi nu haine purtate sau uzate ci obiecte vestimentare noi, baxuri cu scutece de unică folosinţă, obiecte de uz sanitar pentru bebeluşi, jucării şi alte obiecte necesare creşterii copilului în primul an de viaţă. ”Sunt câteva luni în care rezultatele s-au văzut din plin. Centrele de colectare pur şi simplu nu mai sunt spaţii de depozitare cu de tranzit.Numeroşi botoşăneni nevoiaşi au beneficiat de ajutoare prin acest program FOTO Ioana Alexandroaei

Se umplu imediat şi lucrurile sunt rapid duse beneficiarilor pentru a face loc altora.”, spune medicul botoşănean. Totodată aria donatorilor s-a mărit considerabil. Vin donaţii din toată ţara dar şi din străinătate. ”Şi cu ajutorul părintelui a fost atât de bine difuzată informaţia privind campania noastră şi nevoia acestor mame încât primim donaţii din toată ţara. Apoi, ne sună şi din străinătate şi ne trimit pachete consistente. Câteodată ajung şi găsesc deja pachete”, spune medicul botoşănean.

Minim 10 familii ajutat săptămânal

Imediat se fac pachetele cu tot ce este necesar pentru o mamă şi bebeluş. Mai apoi donaţiile sunt duse de preot şi medici în comunele judeţului, la familiile nevoiaşe. Săptămânal sunt ajutate minim 10 familii cu pachete din donaţii. ”Ne bucurăm că putem face acest lucru. Sperăm ca aceşti copii să aibă o copilărie mai bună cu acest ajutor, să resimtă mai puţin greutăţile. Este o vârstă la care trebuie să se bucure de iubirea părinţilor”, spune medicul botoşănean.

Parohia Vovidenia este de altfel cunoscută pentru acţiunile umanitare inclusiv pentru întreţinerea la şcoală a unui anumit număr de tineri săraci dar buni la învăţătură dar şi pentru ridicarea unui centru social pentru nevoiaşi. ”Atât medicii cât şi preoţii au ca punct comun omul. Aici ne-am întâlnit pentru a ajuta”, spune preotul Partenie Apostoaie.

