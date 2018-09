Ce părere au botoşănenii de la ţară despre referendum. Mulţi spun că n-au  nimic împotriva homosexualilor: „Aşa-i place, aşa să fie!“

Referendumul organizat pe 6-7 octombrie pentru modificarea Constituţiei a împărţit deja ţara în două tabere. Pe de o parte susţinătorii familiei tradiţionale, care-şi doresc prin această modificare definirea în Constituţie a familiei ca uniunea strictă dintre bărbat şi femeie, iar de cealaltă parte românii cu viziuni liberale şi care consideră acest amendament ca fiind o discriminare.





Pentru a afla ce părere au oamenii simpli despre acest referendum ne-am deplasat în satele judeţului Botoşani, o lume a tradiţiei, a cutumelor şi a credinţelor religioase puternice. Am intervievat câţiva trecători, iar părerile sunt împărţite.





”Nu ştiu domne ce se votează acolo”





Multor săteni botoşăneni, ocupaţi cu strângerea recoltei de toamnă nu prea le arde de referendum. O bună parte nici măcar nu ştiu ce se votează la acest referendum. Prima dată am întrebat ce părere are despre referendum, pe un localnic din comuna Stăuceni, o zonă cu o încărcătură religioasă aparte, fiind comuna natală a fostului patriarh Teoctist Arăpaşu. Omul s-a gândit preţ de câteva clipe şi a întrebat nedumerit. ”Cum adică referendum? Ce referendum?”, iar după încă câteva secunde ne-a spus sincer, ”Nu ştiu domne ce se votează acolo”. Am mers mai departe cu sondajul de opinie şi am ajuns la Roşiori, un sat din comuna Răchiţi, destul de aproape de municipiul Botoşani, la aproximativ 15 kilometri.





Nici aici oamenii nu ştiu foarte multe despre referendumul de pe 7 octombrie. Nu ştiu ce se votează. Însă mărturisesc o bună parte vor merge dacă li se va cere. Şi vor vota. Ce? Nici ei nu ştiu foarte bine. ”Dacă este necesar mergem. Care este mai în temă poate răspunde la întrebarea asta cu referendumul”, spune o localnică din Roşiori. De altfel femeia nu pare să ştie nici ce este un homosexual. Spune că este deranjată de homosexualii care fac gălăgie noaptea. Practic i-a confundat cu tinerii care fac scandal la crâşma satului. ”Desigur că ne deranjează. Chiar şi nopţile. Nu mai contează că este sfârşit de săptămână sau în timpul zilelor de lucru”, adaugă botoşăneanca. Altă săteancă din judeţul Botoşani întreabă uimită ”În ce zi este referendum?”. Alţii porniţi fie către crâşma satului, fie direct către gospodării, dau din umeri şi aruncă din mers. ”Nu ştiu, nu mă pasionează”.





” Aşa-i place, aşa să fie”





Evident sunt şi destui localnici care sunt în temă cu problema referendumului. Ştiu despre ce este vorba dar, uimitor într-un mediu tradiţional, aceştia se dovedesc destul de toleranţi cu comunitatea lgbt. Declară deschis că nu au nimic împotriva homosexualilor şi cred că ar trebui acceptaţi. ”N-am nicio reţinere împotriva căsătoriilor între homosexuali. Eu dacă vreau femeie, femei să am, dar căruia îi place homosexual, homosexual să fie. Aşa-i place, aşa să fie. Cu ce să-l deranjez eu pe om”, spune nea Costel, un sătean întâlnit pe uliţele din Roşiori. Mai mult decât atât nea Costel crede că de fapt referendumul este o găselniţă a politicienilor de a schimba în alt sens Constituţia. O altă localnică, evident emancipată, spune chiar că ar trebui să fim mai toleranţi cu homosexualii.





”Eu susţin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Dar în cazul homosexualilor, este totuşi alegerea lor nu? Mie nu-mi place ce fac dar sunt liberi. Dacă Dumnezeu a lăsat liber arbitru ce să fac eu? Aţi văzut că printre ei sunt şi oameni destul de cerebrali, destul de normali aparent. Nu ar trebui să ne deranjeze, ar trebui să-i acceptăm”, spune botoşăneanca. ”Treaba lor. Fiecare cum s-a născut. Eu dacă m-am născut ortodoxă aşa mor, aşa şi ei, fiecare cu alegerea lui. Nu mă deranjează, să fie sănătoşi fiecare”, spune o altă femeie venită la cumpărături în magazinul satului.





”Familia este un om şi o femeie. Punct”





Cum era totuşi de aşteptat, în satele Botoşaniului sunt mulţi oameni care cred că tărie doar în căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. ”Familia este un om şi o femeie. Punct. Nu cu alte spurcăciuni”, spune un bărbat de aproximativ 50 de ani din comuna Victoria. Un alt sătean ocupat cu reparaţia gardului, ne spune că va merge la referendum şi va susţine familia tradiţională definită ca uniunea dintre un bărbat şi o femeie. Motivează spunând că aşa ştie din generaţie în generaţi şi aşa este corect din punct de vedere biologic şi religios. ”Eu m-am născut ortodox şi n-am cum altfel. După mine căsătoria nu este decât între un bărbat şi o femeie. Nu altfel.”, spune bărbatul. Totodată un bătrân de peste 75 de ani oferă şi o definiţie a familiei tradiţionale. ”Eu de când am deschis ochii aşa o fost. Femeie cu bărbat. Familia tradiţională înseamnă oameni cinstiţi, corecţi, oameni cu credinţă”.

Vă recomandăm să mai citiţi: