Ce înseamnă cu adevărat svastica şi cum au ajunsă să o confişte naziştii în scopuri ideologice. Simbolul este misterios şi este folosit de peste 12.000 de ani

Svastica este unul dintre cele mai detestate simboluri din lume. Este asociat cu anti-semitismul,cu holocaustul şi una dintre cele mai ucigaşe grupări de extremă dreapta din lume. Svastica este simbolul folosit de partidul nazist german în cel de-al doilea război mondial, avatarul preferat al lui Hitler. Astăzi este folosit în continuare de grupările neo-naziste şi în unele părţi din lume este interzis, reproducerea sa în public fiind pedepsită prin lege. Cu toate acestea svastica este un simbol confiscat şi pus printr-o conjuctură nefericită la stâlpul imfamiei. Până să fie folosit de nazişti, svastica a avut o istorie de peste 12.000 de ani, fiind întâlnită aproape peste tot în lume. Evident cu o semnificaţie diferită faţă de cea a Germaniei Naziste.





Svastica şi o istorie de peste 12.000 de ani

Folosirea svasticii este atestată încă din paleolitic, iar o serie de descoperiri arheologice vin să confirme această ipoteză. De exemplu cercetătorul Joseph Campbell, în eseul său ”Contraste între Paleolitic şi Neolitic” vorbeşte despre o figurină din fildeş de mamut descoperită acum 12.000 de ani în urmă în Ucraina pe care se află inscripţionată svastica. Figurina reprezintă o pasăre stilizată pe al cărei piept se află incizate numeroase svastici. Figurina datată între 12.000 şi 15.000 îHR, a fost descoperită în 1908 lângă Mezin, o localitate din Ucraina la graniţa cu Rusia. Figurina a fost cercetată în 1965 şi de specialistul rus de renume Valentin Bibikova. Având în vedere că în acelaşi sit, lângă această figurină de fildeş cu svastici au fost descoperite şi alte piese de formă falică se presupune că svastica iniţial ar fi fost un simbol al fecundităţii. De altfel simbolul a fost perpetuat şi în neolitic, civilizaţii de acum 7000 de ani de pe teritoriul Ucrainei de astăzi, foloseau pe scară largă svastica ca simbolistică pe ceramică. În muzeul din Kiev se află vase neolitice din 4000 îHR cu svastici desenate pe suprafaţa lor. De altfel cultura Vinca, una dintre primele culturi neolitice din Balcani şi sud-estul Europei folosea această simbolistică. Cultura Vinca a fost atestată inclusiv cu diferite aspecte culturale derivate şi pe teritoriul de astăzi al României. În perioada paleolitică şi neolitică, svastica ar fi fost asociată cu fecunditatea şi fertilitatea.





Svastica, un simbol misterios şi universal





Acest simbol a continuat să fie folosit mai târziu în epoca bronzului, epoca fierului dar şi în antichitatea clasică. Svastice au fost descoperite pe podoabe şi pe arme în epoca bronzului şi de această dată ar fi fost asociată cu simboluri solare. Svastice poate părea un soare stilizat, simbol al noilor orientări religioase ale populaţiilor europene în epoca bronzului. Dacă în neolitic, zeiţa pământ, cea care oferea viaţă prin roadele sale, era divinitatea principală, în epoca bronzului şi mai apoi a fierului, odată cu metalurgia, divinităţile pământene au fost înlocuite cu cele astrale, în special solare. De aceea svastica ar fi suferit o schimbare de interpretare de la un simbol al fecundităţii devenind un simbol solar, asociat cu războiul şi metalurgia. Cel puţin asta o dovedeşte un coif grecesc din secolul al VII lea îHr, descroperit la Herculanum, pe a cărui creastă se află desenată o svastică. De asemenea o serie de monezi corintice au svastici pe una dintre feţe, în timp ce pe cealaltă este desenat un cal înaripat, adică un Pegasus. Deasemenea svastica apare în lumea greacă şi pe ceramică,alături de reprezentări ale zeiţei Atena, întruchipând fie divinitatea, fie un simbol al înţelepciunii. La greci svastica se numea tetraskelion. De altfel svastica a fost folosită pe scară largă de greci, atât pe ţiglele caselor, pereţii templelor, echipamente militare sau alte decoraţiuni în special din secolul VIII ÎHR până în secolul al IV lea îHR. Svastica apare şi în vechea Italie la etrusci.





Tocmai de aceea specialişti cred că şi romanii au ajuns să o folosească învăţând-o fie pe filieră etruscă, fie grecească. Cea mai impresionantă svastică din lumea romană a fost desenată pe altarul ridicat de Octavian Augustus pentru a celebra pacea în Imperiul Roman la Ara Pacis Augustae. De altfel svastica a fost identificată ca model ornamental peste tot în lumea romană. Nu se ştie exact care era însemnătatea acestui simbol, mai ales că izvoarele antice nu vorbesc despre acest lucru. Svastica a fost un mister asemănător megaliţilor. ” Svastica era considerat un simbol al purităţii, bogăţiei şi norocului şi a fost întotdeauna folosit ca reprezentare a luminii şi înţelepciunii printer sfinţi şi înţelepţi. Folosirea svasticii a fost descoperită în China,Grecia, America de Sud,Armenia, Anatolia,Persia, Tibet,India, Japonia şi în numeroase alte culture de pe glob. A fost un simbol preferat al monetăriilor din Mesopotamia iar în Grecia secolelor VIII-IX îHr au fost descoperite artfacte purtând simbolul svasticii. Folosirea acestui simbol comun al civilizaţiilor din estul îndepărtat până în vestul globului este foarte uimitoare”, scrie Bipin Shah în lucrarea sa ”Swastika was used in Neolithic, Bronze and Iron Age cultures and its probably origin is from astrology”.





Svastici au fost găsite pe sigilii în Mesopotamia şi Persia şi chiar până în Africa în cadrul culturii Kush. Mai precis este vorba despre ceramic descoperită la templele de la Jebel Barkal. Numeroase svastici au fost găsite deasemenea pe obiecte scoase la lumină de arheologi în arealul culturilor Koban din Caucazul de nord sau în cele aparţinând Chinei neolitice, culture ca Majiabang, Dawenkou şi Xiaoheyan. Totodată în epoca fierului svastica poate fi întâlnită pe arme, echipamente militare sau ceramică din lumea celtică, germanică sau chiar slavică. Sciţii dar şi alte triburi de stepă au folosit svastica sub forma unor animale ”împletite” sub forma acestui simbol, fiind cunoscute în general în mediul scitic svasticile cu capete de pasăre. Svastici apar şi în culturile meso-americane în Pacific dar şi în America de Nord în cadrul culturilor nord-ameridiene.





Simbol al puterii eterne





Zona unde svastica a avut o conotaţie aparte a fost India. Din cele mai vechi timpuri acest simbol a fost utilizat mai ales în ritualuari religioase fie hinduse, jainiste sau budiste. În India de peste 3000 de ani svastica înseamnă noroc şi viaţă. Cuvântul svastică este din limba sanscrită şi înseamnă pe scurt ”să fii bun”, fiind scris sub forma ”svastika”. Alţi specialişti spun că ”swastika”, tot în sanscrită ar însemna şi ”semnul soarelui”, simbolizând drumul soarelui pe bolta cerească în sensul acelor de ceasornic. Simbolul a început să fie folosit din perioada pre-ariană, în culturile Indiei superioare. Mai apoi s-a generalizat şi a început să aibă conotaţii religioase.





Specialistul în limbă sanscrită P. R. Sarkar spunea că înţelesul adânc al svasticii este ”victorie permanentă”. Evident o victorie a luminii şi a binelui. Tot Sarkar spunea totuşi că svastica avea pentru vechii indieni şi o conotaţie negativă dacă era desenată prin schimbarea direcţiei de orientare a braţelor. Un soi de revers al binelui, norocului şi luminii. În luma hindusă svastica îndreptată către dreapta este simbolul zeului Soare Vishnu, fiind un simbol al binelui. Orientată către stânga reprezintă lumea lui Kali, adică a lunii şi a magiei.





Totodată svastica pentru hinduşi reprezintă şi cele patru puncte cardinale, adică cele patru feţe ale lui Brahma, zeul creaţiei. Acest simbol mai reprezintă şi Purushartha, adică cele patru scopuri ale existenţei umane : bogăţia, libertatea,ordinea firească şi dorinţa. Mai apoi svastica a continuată să fie folosită şi în cultura budistă, având deasemenea adânci şi importante înţelesuri religioase. Pentru budişti svastica este un simbol al norocului, prosperităţii şi al veşniciei. Svastica poate fi întâlnită pe statuile lui Buddha, în zona picioarelor sau a inimii.





Se spune că svastica conţine întreaga înţelepciune a lui Buddha. Se observă faptul că în India svastica are înţelesul comun de permanenţă, eternitate. În budismul chinez, svastica se numeşte Wan şi este la fel de importantă.





Confiscată de nazişti în numele unei ideologii a urii





Cercetătorii germani din secolul al XIX lea au găsit acest simbol în documentarea de teren. I-au aflat şi îneţelesurile. O serie de autori au tradus vechi texte sanscrite şi au crezut că văd o serie de asemănări între germană şi această limbă orientală. Atunci şi-au imaginat o rasă de războinici albi care ar fi venit din zona Indiei şi ar fi civilizat întreg continentul european.





Au numit-o rasa ariană, total diferită de arienii reali, şi au conceput o teorie naţionalistă dezvoltată mai apoi de nazişti şi transformată în rasa superioară şi pură a arienilor care trebuiau, conform doctrinei lor, să domine lumea. Evident că au confiscat şi vechiul simbol sanscrit, svastica. Le-a plăcut şi înţelesul de ”victorie permanentă”, adică o victorie a nazismului şi a rasei pure născocite de naţionaliştii germani şi Hitler. În acel moment svastica a început să apară pe steagurile naziste şi să capete reputaţia de astăzi.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: