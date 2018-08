VIDEO Cum a ajuns un dansator român să facă senzaţie în cluburile din China. Cea mai mare agenţie de talente din Los Angeles a bătut palma cu el

Paul Moldovan s-a născut în Bistriţa, unde a şi început pregătirea pentru o carieră „serioasă” şi bănoasă. A absolvit Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” la Matematică-Informatică şi a continuat în Cluj-Napoca, la Universitatea Tehnică, Facultatea de Mecanică, specializarea mecatronică.

Când încă era în liceu, pasionat de emisiunile şi filmele cu dans, a început să frecventeze şcoala de dans de stradă In Action, din Bistriţa. Asta după ce până la 18 ani a jucat baschet, fiind căpitanul echipei judeţene de juniori under 18.

„Ţin minte că două antrenamente am stat pe bancă şi m-am uitat la ei cum dansează. După care au început o coregrafie nou şi am încercat şi eu şi mi-a plăcut la nebunie”, povesteşte dansatorul.

Acesta a decis să transforme dansul într-un job şi o carieră încă din anul trei de facultate, când a început un intership la o firmă de IT din Cluj-Napoca. Deşi avea toate condiţiile de muncă la care visează orice angajat: un program flexibil, o remuneraţie pe măsură, colegi de treabă şi un spaţiu generos la birou, bistriţeanul a simţit că nu asta vrea să facă şi a decis ca după terminarea facultăţii să îşi ia lumea în cap şi să se mute la Bucureşti.

La repetiţiile pentru show-ul pregătit la trecerea dintre ani, în China (FOTO: Arhivă Personală)

Pentru a nu bate de refuzul părinţilor, bistriţeanul s-a înscris şi la masterat la Bucureşti. În ziua în care s-a înscris la masterat a participat şi la un casting pentru Camen Simionescu, pe care l-a şi trecut.

Bistriţeanul nu a abandonat nici ştiinţele exacte, aprofundând cunoştinţele achiziţionate în liceu şi facultate. În timpul liber şi când mai are cereri, Paul lucrează şi ca graphic designer şi încearcă să ţină pasul cu toate tehnicile din domeniu.

A dansat pentru cei mai importanţi artişti din China, la trecerea dintre ani

În 2015, anul în care s-a mutat la Bucureşti, bistriţeanul a avut ocazia să danseze la premiile muzicale Media Music Awards de la Sibiu, unde a urcat pe scenă cu Delia.

Au urmat colaborări cu Andra, Vunk, Anda Adam şi Faydee, alături de care a fost într-un turneu internaţional, în peste 15 ţări. Bistriţeanul a apărut şi în mai multe reclame, şi a dansat în mai multe show-uri TV.

Alături de Anda Adam (stânga) - Arhivă Personală

Dansatorul a ajuns şi în Los Angeles, capitala dansului urban, unde a avut ocazia şi să apară într-un film dedicat dansului, care va apărea anul acesta. De asemenea, acesta a prins şi un contract în China, unde dansează într-un club.

„În 2016 am fost pentru prima dată în Los Angeles, pentru o perioadă de 5 luni. În vara aceea am avut ocazia să filmez şi scene pentru filmul american dedicat dansului „High Strung 2”. În octombrie 2017 am început un contract de un an de zile în China, ca dansator şi coregraf într-un club din oraşul Guangzhou. În noaptea dintre ani (2017-2018) am dansat pentru unii dintre cei mai faimoşi artişti chinezi. Pe aceeaşi scenă a performat şi Ne-Yo”, povesteşte dansatorul.

În China l-au ajutat să ajungă nişte prieteni din domeniu, care au avut ocazia să danseze acolo. Le-a arătat chinezilor ce poate face, iar aceştia i-au oferit pe loc un contract de un an. Tot în China, românul a avut şansa să asigure scenele de dans dintr-un film produs în Hong Kong.

Românul a apărut într-un film produs în Hong Kong FOTO- Arhivă Personală

Ales de cea mai mare agenţie de talente din Los Angeles dintre 600 de dansatori

Surpriza cea mare a venit anul acesta, în luna aprilie, când a ajuns pentru a doua oară în Los Angeles, unde a stat o lună, pentru a urma un curs de dans, de perfecţionare. Paul a auzit că cea mai importantă agenţie de talente MSA Agency organizează un casting şi a participat fără să ezite. Nu mare i-a fost mirarea când a văzut că din cei 600 de participanţi din întreaga America şi nu numai, care au participat la casting, l-au ales pe el.

Din cei 600 de dansatori, agenţia a ales doar în jur de 10, printre care s-a numărat şi bistriţeanul de 26 de ani.

Momentan, românul este în China, unde va rămâne până în octombrie, iar în paralel a început demersurile pentru a obţine viza, pentru a se putea muta în Statele Unite ale Americii.

Agenţia de talente cu care a bătut palma îi va căuta castinguri, iar în condiţiile în care va trece de ele îşi va lua un comision. Acesta îşi doreşte să colaboreze şi cu artişti americani, precum Ariana Grande sau Chris Brown.

Paul (stânga) l-a însoţit pe Faydee într-un turneu internaţional (FOTO: Arhivă Personală)

Întrebat ce l-a determinat să îşi încerce norocul tocmai în Statele Unite ale Americii, Paul Moldovan spune:

„Voiam asta de mult. Acolo sunt cele mai renumite studiouri de dans din lume. Toţi dansatorii pe care îi urmăream şi mă inspirau sunt sau stau pe acolo. M-am îndrăgostit de oraş, deşi mi-a fost destul de greu, pentru că am plecat singur. Ştiam doar unde voi sta prima săptămână, până îmi găseam o chirie, atât. Când am fost a doua oară, anul acesta în aprilie, am auzit de castingul acesta la MSA Agency, cea mai mare din LA şi mi-am încercat norocul”.

Printre artiştii care au colaborat cu agenţia MSA, înfiinţată în anul 2000, se numără Janet Jackson, Nicki Minaj, Jenifer Lopez, Aerosmith, Ariana Grande. De asemenea, artiştii agenţiei au asigurat parte din coregrafiile de la show-ul America`s Got Talent.

Alături de Andra, la unul dintre show-urile sale (Arhivă personală)





