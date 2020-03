Ruleta COVID-19. Spitalul unde medicii care vor lucra cu pacienţii infectaţi sunt traşi la sorţi. „Toţi se tem, unii mai mult, alţii mai puţin“

Direcţia de Sănătate Pulblică Maramureş a cerut managerului Spitalul Judeţean Dr. Constantin Opriş, din Baia Mare, să delege circa 20 de medici la spitalul de suport care va trata pacienţii cu COVID-19. Este vorba despre Spitalul de Pneumoftiziologie unde nu există secţii de chirurgie generală, ortopedie, neurologie şi alte specialităţi.

„Am comunicat sefilor de secţii să desemneze medicii care vor fi delegaţi la Pneumoftiziologie. Şefii de secţie au decis să se tragă la sorţi. Unii s-au oferit să fie prezneţi, dar cei mai mulţi au fost traşi la sorţi”, a declarat pentru „Adevărul” Vasile Pop, managerul Spitalului Judeţean.

La unele secţii, de la tragerea la sorţi au fost excluşi colegii de peste 65 de ani, având în vedere că „sunt la vârstă vulnerabilă. Eu nu am impus nimic, a fost decizia colegilor”.

„Trebuie să fim alături de bolnavi“

Medicul Vasile Pop susţine că nu are informaţii conform cărora medicii ar fi nemulţimiţi de această metodă de tragere la sorţi: „Am auzit tot felul de zvonuri că ar fi scandal, dar nu am primit nicio infoormaţie în acest sens de la şefii de secţii. Atrag atenţia că noi, medicii, trebuie să avem grijă de bolnavi indiferent de boala pe care o au, transmisibilă sau nu. Trebuie să luptăm alături de ei. Ne-am ales această meserie din dorinţa de a fi aproape de omul bolnav, nu din alte motive, aşa cum se speculează în mass-media”.

Pop susţine că oricum Spitalul Judeţean se pregăteşte pentru primirea pacienţilor cu COVID-19. „Iniţial, am fost desemnaţi ca spital suport, unde vor fi trataţi pacienţii cu coronavirus, dar apoi s-a decis ca aceştia să fie duşi la Pneumoftiziologie. Eu sunt convins că vor fi bolnavi de COVID-19 şi la noi într-un interval mai lung sau mai scurt. Noi suntem pregătiţi şi pentru scenariul 4 sau ce-o mai fi. Am încercat să ne dotăm cu echipamente speciale şi cu medicamente”, a spus Pop

Managerul Spitalului judeţean susţine că medicii sunt obligaţi să aibă grijă de pacienţi, respectând în acelaşi timp normele pentru a se proteja: „În situaţie de criză se cunosc oamenii. Toată lumea se teme, unii mai mult, alţii mai puţin. Trebuie să ne păstrăm echilibrul şi să ne facem datoria, nu avem niciun motiv să nu fim alături de bolnavi în suferinţă. Nobila noastră meserie ne cere să fim lângă omul bolnav indiferent de condiţii, respectând normele de siguranţă pentru a-i proteja şi pentru a ne proteja”.

O pacientă cu COVID 19 la Spitalul Judeţean

Spitalul Judeţean a avut de gestionat o pacientă cu COVID - 19. „Noi am avut un caz cu COVID-19, o pacientă cu sindrom respirator acut sever, viaţa fiindu-i pusă în pericol. Eu am obligaţia să am grijă de sănătatea beteagului. Cred că un bolnav nu trebuie să moară ca să ne dăm seama că e bolnav. Noi trebuie să consultăm şi să luăm toate măsurile pentru a proteja viaţa pacienţilor şi pe a noastră”, spune Pop.

Managerul mai spune că e important ca medicii să cunoască modul în care se folosesc echipamentele de protecţie: „Oricât echipament am avea, dacă nu ştim să-l folosim conform protocolului ne putem îmbolnăvi chiar dacă suntem în costume de astroanuţi.”

Pacienta este acum internată la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj.