Primărie reclamată pentru discriminare fiindcă a refuzat să elibereze un act unei persoane fără certificat verde

O femeie din Bacău a reclamat primăria din localitate la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe motiv că a fost discriminată când a fost să ridice un act de la sediul municipalităţii, iar acest lucru i-a fost refuzat pe motiv că nu a prezentat certificatul verde.

„Menţionez că m-am prezentat la sediul din strada Nicole Titulescu nr. 3, Bacău, pentru a-mi ridica Actul adiţional întocmit pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat la adresa de domiciliu şi mi-a fost refuzată semnarea şi înmânarea actului, motivul find lipsa prezentării certificatului verde. Am solicitat ca doamna, care este răspunzătoare pentru înmânarea actelor respective, să vină la intrarea în incinta Centrului de consiliere, verbalizând că nu doresc să intru în incintă, iar HG-ul care reglementează prezentarea certificatului verde prevede că: instituţiile să amenajeze birouri sau ghişee prin care să servească contribuabilul plătitor de taxe şi impozite, chiar dacă nu este vaccinat sau testat. În contextul în care plăţile nu sunt condiţionate de acest certificat verde, care nu este legal, deoarece nu este reglementat prin nicio lege organică, iar procedura care mă privea direct presupunea doar semnarea actului adiţional şi înmânarea unui exemplar subsemnatei, fac această plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, deoarece toţi cetăţenii României sunt egali în drepturi, conform legii supreme a României şi anume Constituţia României”, reclamă băcăuanca.

Femeia a cerut CNCD să reglementeze problema, astfel încât nicio altă persoană să nu mai fie pusă în aceeaşi situaţie.

”Vă rog să reglementati această problemă, astfel încât niciun cetăţean al României să nu fie pus în situaţia de a se simţi discriminat. Situaţia medicală personală nu priveşte pe nimeni decât pe mine şi pe medicul meu curant şi sincer m-am săturat să fiu pusă în situatii de genul „suboameni”, doar că nu întrunesc condiţiile acelui mizerabil HG. Problematica COVID-19 este mult mai complexă, iar persoanele trecute prin boală şi care prezintă anticorpi specifici anti-proteină spike nu prezintă un pericol pentru nimeni. Testarea ar trebui să se facă doar persoanelor bolnave sau care prezintă simptome specifice, deoarece sunt numeroase studii care atestă faptul că asimptomaticii nu transmit boala”, se mai arată în sesizarea făcută de Petronela C., din Bacău.

„A refuzat să se testeze”

În replică, reprezentanţii Primăriei Bacău susţin că nu au amenajat un ghişeu şi pentru persoanele nevaccinate, aşa cum cerea reclamanta, pentru că activitatea Centrului de Informare Cetăţeni nu ar cădea sub incidenţa excepţiilor prevăzute de Guvern. De asemenea, Primăria mai spune că femeia a refuzat să se testeze gratuit sau să trimită o altă persoană vaccinată să ridice actele în locul ei.

„A fost îndrumată de salariatul Poliţiei Locale care asigura ordinea şi liniştea la Centrul de Informare pentru Cetáţeni să se deplaseze la Spitalul de Pneumoftiziologie pentru a face un test Covid gratuit. Doamna C. a refuzat. I s-a sugerat să desemneze o altă persoană, posesoare a certificatului verde, care să vină la CIC să ia actul adiţional, dumneaei să-l semneze şi să returneze documentul. Doamna C. a refuzat. Salariata Serviciului Tineret şi Informare Cetăţeni care are ca sarcini de serviciu soluţionarea acestui tip de solicitări era ocupată cu o persoană la ghişeu şi mai avea alte trei persoane în aşteptare, aflându-se în imposibilitatea de a se deplasa în afara centrului, iar d-na C. Petronela nu a dorit să aştepte.

Prin natura servicilor oferite la Centrul de Informare pentru Cetăţeni Bacău nu suntem o structură care să se încadreze în excepţiile preväzute la art. 12 alin. (8) din Anexă nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 1242/ 2021, care precizează: „Prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (7), instituţiile publice şi operatorii economic vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgenţe (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi altele asemenea), şi persoanelor care nu fac dovadă vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul online, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2” în aceste condiţii, nu s-a putut da curs solicitärii d-nei C.”, au precizat reprezentanţii Primăriei Bacău.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a deschis un dosar în acest caz, iar pe 21 februarie îi vor audia pe oficialii Primăriei Bacău.

