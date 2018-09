Reacţia Cupru Min la percheziţiile privind furtul de combustibil: ”Cooperăm cu organele de anchetă. Compania va evalua exact prejudiciul”

”Compania a sprijinit şi sprijină demersurile organelor în drept şi a pus la dispoziţie toate mijloacele materiale şi umane necesare derulării acţiunii poliţiei din 26.09.2018, fără să fie afectată producţia. Conducerea executivă a Cupru Min a observat, în ultimul an, fluctuaţii, respectiv creşteri ale consumului de combutibil, peste cotele tehnico-economice prevăzute. Chestiunea a fost dezbătută şi în Consiliul de Administraţie al companiei, inclusiv sub aspectul suspiciunii de furt de combustibil, comis de către unii dintre angajaţii companiei. Ca urmare, am decis luarea tuturor măsurilor legale, inclusiv în plan penal, în cazul în care bănuielile se dovedeau justificate”, se afirmă în comunicatul companiei.

Reprezentanţii Cupru Min SA mai susţin că, după o investigaţie internă, au fost concediate 3 persoane şi informate organele de cercetare penală, în legătură cu acţiunile respectivilor angajaţi. ”În faza a doua, am constatat că, după o perioadă scurtă de revenire la cote normale, consumul de combustibil al camioanelor şi utilajelor a crescut semnificativ, din nou. În această situaţie, organele în drept au preluat şi continuat cercetările, cu mijloace specifice, pentru stoparea fenomenului. Compania va evalua exact prejudiciul şi se va constitui, dacă este cazul, ca parte civilă pentru recuperarea acestuia. Ca societate responsabilă faţă de angajaţii săi şi faţă de comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea, Cupru Min va continua să facă toate demersurile necesare pentru înlăturarea celor care comit ilegalităţi”, se precizează în comunicat.