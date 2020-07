Dosarul unui accident mortal pe DN1, finalizat după 2 ani. Şoferul vinovat a primit închisoare cu suspendare

V. Peter, din comuna Căpuşu Mare, este şoferul care a provocat, în data de 7 mai 2018, un accident rutier pe DN1, între Teiuş şi Aiud, soldat cu decesul unei persoane şi rănirea gravă a alteia. Tânărul se afla la volanul unei autoutilitare pe DN 1 şi la kilometrul 400, în afara oraşului Teiuş, în timp ce conducea în direcţia Aiud – Teiuş, nu a păstrat o distanţă corespunzătoare în mers faţă de autoturismul ce circula în faţa sa, iar pentru a evita impactul a pătruns pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune cu un autoturism ce era condus de un bărbat de 41 de ani, din Stremţ. În urma accidentului, şoferul autoturismului a decedat, iar un bărbat de 38 de ani, din Aiud, pasager în autoturism, a suferit leziuni corporale grave.

”În timp ce conducea autoutilitara pe DN1, km 400, direcţia Aiud – Teiuş, nu a păstrat distanţa corespunzătoare faţă de autovehiculul ce circula în faţa sa şi nici viteza adecvată traficului rutier, gabaritului autoutilitarei şi greutăţii mărfii transportate, în condiţiile desfăşurării traficului rutier în coloană, astfel încât, ca urmare a acestui comportament rutier deficitar, a pătruns pe contrasens, în încercarea de a evita coliziunea cu autovehiculul ce circula regulamentar pe acelaşi sens, în faţa sa. În cadrul acestei manevre neregulamentare (inculpatul având posibilitatea să evite impactul prin ieşire în afara părţii carosabile spre dreapta ), ia intrat în impact frontal dreapta cu autoturismul condus regulamentar de victimă, în care se afla pasager dreapta faţă persoana vătămată S. E., cauzând decesul instantaneu al victimei şi vătămarea corporală a persoanei vătămate”, se precizează în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud. Persoana rănită grav a necesitat 130 – 140 zile îngrijiri medicale pentru vindecare. Ulterior, s-a împăcat cu şoferul şi şi-a retras plângerea penală formulată.

”Din perspectiva conduitei procesuale, instanţa reţine că inculpatul s-a prezentat la organele de cercetare penală de câte ori i s-a solicitat, apoi s-a prezentat în faţa instanţei la toate termenele de judecată. A manifestat o atitudine sinceră, regretând în mod real şi recunoscând săvârşirea fapte lor şi împrejurările în care aceasta s-a produs, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluţionarea justă şi cu celeritate a cauzei şi la aflarea adevărului. Din perspectivă personală, în ceea ce priveşte conduita inculpatului în societate anterior săvârşirii faptei, instanţa reţine că acesta nu are antecedente penale şi, deşi are permis de conducere de mai mulţi ani, nu are abateri contravenţionale grave.

Atitudinea inculpatului faţă de faptele comise este una de regret sincer şi vizibil. Din declaraţiile martorilor a rezultat inclusiv faptul că inculpatul s-a oferit să sprijine familia victimei accidentului, în momentele dificile de după accident. Inculpatul este muncitor, este angajat şi pare să fie o persoană bine integrată în societate, fără manifestări antisociale cunoscute”, astfel a motivat Judecătoria Aiud decizia, menţinută, cu mici modificări, de Curtea de Apel în 8 iulie 2020.

Modificările se referă la înlocuirea interdicţiei de a părăsi ţara de către şofer, doar cu încuviinţarea instanţei, cu obligaţia de a urma un program de reintegrare socială, precum şi scăderea cuantumului daunelor morale, de la 50.000 de euro, la 30.000 de euro, pentru trei părţi civile din dosar. În total, o societate de asigurare trebuie să plătească daune morale totale în valoare de 110.000 de euro către cinci persoane.