Consiliul Judeţean Alba a pierdut un nou proces cu un transportator de călători, dar a scăpat cu plata unor daune de doar 400.000 de lei

Suma include şi daunele morale, respectiv cheltuieli de judecată. Curtea de Apel Cluj a pronunţat miercuri, după amânări succesive, soluţia în ultimul din lungul şir de procese în care Consiliul Judeţean Alba a fost chemat în instanţă de trei firme de transport din Alba care au solicitat despăgubiri substanţiale pentru că nu au putut opera pe drumurile judeţene în perioada 2008 – 2013. S.C. Man Tours a solicitat cele mai mari despăgubiri, în valoare de 9,1 milioane de lei beneficiu nerealizat însă Curtea de Apel Cluj a redus substanţia suma.

”Admite în parte acţiunea formulată şi precizată de reclamanta «Man Tours» S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Judeţul Alba. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 332.254,9 lei, cu titlul de daune materiale, actualizată cu rata inflaţiei începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 27 iunie 2013 şi până la achitarea sumei, şi dobânda legală prevăzută de art. 3 alin. (2) din OG nr. 13/2011, pentru această sumă, începând cu data introducerii acţiunii, respectiv 27 iunie 2013, şi până la achitarea sumei. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 10.000 de euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii, cu titlul de daune morale. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 20.610 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert, şi suma de 300 de lei, cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru. Compensează cheltuielile de judecată reprezentând onorariile avocaţiale ale părţilor şi respinge în rest cererea privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată. (…). Definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 iunie 2018”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei clujene.

Consilierii judeţeni din Alba au luat act în cadrul şedinţei de ieri de această soluţie şi au votat plata despăgubirilor. Proiectul a fost trecut cu votul consilierilor PNL, care sunt majoritari în legislativul jdueţean. ”Chiar dacă am pierdut procesul noi considerăm că am câştigat, având în vedere că despăgubirile iniţiale solicitate erau de 2 milioane de euro. Am reuşit să demonstrăm că pretenţiile firmei de transport erau unele aberante, nicio firmă de transport public din România nu poate realiza un asemenea profit de pe urma exploatării unor trasee publice. De altminteri, dacă ne uităm la cifra de afaceri a firmei Voltrans care a operat traseele invocate de Man Tours, vom constata că întreaga cifră de afaceri a fost de 3 milioane de lei iar Man Tours a solicitat 2 milioane de lei în contul ”profitului rezonabil”, au precizat reprezentanţii CJ Alba. Aceştia au spus că nu exclud ca în viitorul apropiat să deschidă procese pentru recuperarea banilor.

Nu mai departe de luna ianuarie 2018, consilierii judeţeni din Alba au aprobat achitarea sumei de 1,7 milioane de lei firmei de transport Transgilyen, ”beneficiu nerealizat”, pentru neefectuarea serviciului de transport călători în perioada iulie 2008 – aprilie 2013, într-un dosar similar cu cel al Man Tours. Şi Arion Trans, o altă firmă de transport care s-a considerat nedreptăţită de Programul de transport 2008 – 2013 adoptat de CJ Alba, a solicitat despăgubiri în instanţă însă în cazul ei procesul nu a mers mai departe întrucât Tribunalul Cluj a considerat acţiunea tardivă, decizie menţinută şi la Curtea de Apel. Cu acest proces se finalizează ”saga” administraţiei judeţene în raport cu cele trei societăţi cu care se judecă de 10 ani. În total, Consiliul Judeţean a plătit acestora despăgubiri, daune interese, majorări de întârziere şi cheltuieli de judecată în valoare totală de aproape 3 milioane de lei.