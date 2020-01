Cum să-ţi alegi nutriţionistul potrivit pentru a fi sigur că dieta va da rezultate

Sărbătorile au trecut, dar pentru multe persoane lupta cu kilogramele în plus abia acum începe. Fie că ne dorim să ne schimbam stilul de viaţă, fie că vrem să ne pregătim corpul pentru vară, sau să scăpam de câteva kilograme în plus, un lucru este cert, avem nevoie de sfaturile unui nutriţionist pentru a ne ajuta cu un program alimentar personalizat.



„Internetul abundă în diete atrăgătoare, care îţi promit slăbire drastică sau creştere semnificativa în masa musculară. Sfatul meu este să apelezi la un nutriţionist avizat care să te ajute cu un program alimentar individualizat. O abordare personalizată este cea mai bună alegere pentru sănătate.”, recomandă doctorul Şerban Damian, specialist în nutriţie sportivă, fondator al Centrul Superfit.



Iată câteva sfaturi care te pot ajuta în alegerea nutriţionistului potrivit.



Stabileşte-ţi obiectivele



Pentru început este foarte important să iţi setezi obiectivele. Cate kilograme vrei să slăbeşti, vrei să creşti şi în masă musculară, vrei să înveţi să faci alegeri alimentare mai bune, ai anumite probleme de sănătate care te împiedică să faci sport, te confrunţi cu tulburări alimentare, etc.

„Caută un nutriţionist cu experienţă pentru ceea ce ai tu nevoie, nu pentru ce ai auzit de la alţii. Obiectivele tale nu sunt şi obiectivele altora, chiar daca vorbim despre slăbit. Fiecare om este unic şi ceea ce i se potriveşte unei persoane din punct de vedere alimentar, unei alte persoane poate să nu i se potrivească. În plus, fiecare avem stiluri de viaţă diferite ( unii mai si trebuie să luam în calcul toţi factorii din viaţă noastră atunci când începem în proces de slăbire).”, explică medicul specialist.



Alege să lucrezi cu specialişti care să aibă calificarea necesară



La fel ca şi în cazul dietelor există extrem de multe persoane care activează şi dau sfaturi în acest domeniu. Indiferent de titulatura aleasă (nutriţionist, dietetician, health coach, tehnician nutriţionist, etc) prima şi cea mai importantă regulă este verificarea studiilor şi experienţa în domeniu. Evident că este recomandat să aibă studii în domeniul medical.

„În Romania, în cadrul universităţilor de Medicină şi Farmacie există specializări ca Nutriţie şi dietetică şi Diabet, nutriţie şi boli metabolice, precum şi diferite mastere pe nutriţie. Aceştia sunt specialiştii în nutriţie la care ar trebuie să apeleze pacienţii.”, continuă doctorul Şerban Damian.



Informează-te despre parcursul activităţii sale profesionale

În ziua de azi este foarte uşor să verifici activitatea unui specialist mai ales cu ajutorul reţelelor sociale. Desigur, profesionalismul unui doctor nutriţionist nu constă în postările de pe social media, mai ales că de cele mai multe ori acesta nu are timpul necesar pentru astfel de lucruri, însă cu siguranţă găseşti intervenţii pe subiect astfel încât să iţi poţi face o idee despre principiile sale. Află cât mai multe informaţii despre studiile şi practica să şi vezi dacă ai putea rezona cu persoana respectivă. Pentru că vorbim de un proces de lungă durată, un alt lucru extrem de important este şi atitudinea şi “chimia” pe care o ai cu persoana respectivă. Daca ai cunoştinte care au fost la nutriţionistul respectiv, le poţi cere impresii.

Descoperă daca abordarea nutriţionistului ţi se potriveşte



Înainte de prima întâlnire cu medicul respectiv, poţi solicita informaţii despre cum se desfăşoară consultaţiile de nutriţie şi ce alte servicii mai sunt disponibile.

„Nutriţionistul trebuie să profeseze într-un cadru organizat, acreditat şi avizat de autorităţi. Ne referim aici la o clinică de nutriţie, cabinet de nutriţie sau un centru medical. Un specialist în nutriţie serios îţi vă recomanda să faci analize de sânge şi alte investigaţii medicale înainte să-ţi recomande un plan alimentar, pentru a identifica eventuale carente sau probleme de sănătate. Recomandarea mea este să evitaţi persoanele care promovează înfometarea ca mijloc de slăbire şi propun diete cu deficit caloric exagerat, sub rata metabolismului bazal. Un nutriţionist profesionist va pastra un anumit grad de flexibilitate, un echilibru între “alegerile optime” şi placerile culinare şi vă şti să adapteze regimul alimentar la stilul tău de viaţă. Iţi vă raspunde cu răbdare la întrebări şi te vă învaţă să faci alegeri alimentare mai bune, concentrandu-se pe rezultatele pe termen lung, adică nu doar pe slăbitul propriu-zis, ci şi pe menţinere. Un specialist în nutriţie nu vă promova anumite produse ori branduri ca fiind absolut necesare pentru a slabi, ci te va încuraja să te “împrieteneşti” cu mâncarea, cu alimentele obişnuite, naturale. Şi nu în ultimul rand nu iţi va recomanda vreuna dintre „dietele” la modă, aşa cum sunt: dieta keto, dieta Cambridge, dieta disociată, dieta Dukan sau alte diete care presupun slăbire rapidă.”, explica Dr.Şerban Damian.



Apelează la servicii integrate



Pe lângă un stil de viaţă sănătos, sportul joaca un rol esenţial în procesul de slăbire. Daca îmbini cele două elemente rezultatele se vor vedea inclusiv la nivel estetic. Poţi preveni sau ameliora aspectul neplăcut al pielii, mai ales după slăbire şi poţi face mişcare îndrumat de specialişti, pentru a nu risca accidentări. “La debutul procesului de slăbire este bine să luăm în calcul efectuarea unor analize speciale precum: adipometria, analiza corporala 3D şi analiza compoziţiei corporale prin bioimpedanta care iţi vor arata de unde porneşti şi cum evoluezi, fiind o sursă suplimentară de motivaţie.”, încheie nutriţionistul Şerban Damian.

Multe persoane se confrunta cu tulburări alimentare (mâncat compulsiv, bulimie etc.) şi îşi găsesc greu motivaţia pentru schimbare. Consilierea unui psihoterapeut, care va completa partea de nutriţie, te va ajuta să depăşeşti mai uşor acest blocaj mental.