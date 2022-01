Very Peri, culoarea anului: Creativitate, imaginaţie, inovaţie

Într-o perioadă în care mulţi dintre noi tindem să vedem lumea mai mult în alb sau negru, Institutul Culorii Pantone vine cu o inovaţie menită să ne readucă în lumea culorii şi a sentimentelor bune, pline de încredere, mai ales acum, la sfârşit de an, când ne punem mari speranţe într-un nou început pe care încercăm să îl creionăm în nuanţe cât mai pozitive.

Culoarea anului 2022 desemnată de Pantone este 17-3938 Very Peri – o combinaţie de nuanţe albastre cu subtonuri de roşu şi mov. După aproape doi ani în care, forţaţi de împrejurări, am fost izolaţi, anxioşi şi poate chiar depresivi, noua culoare vine să ne aducă speranţă. Aşa cum bine ştim, albastru reprezintă calmul, serenitatea şi spiritualitatea – o culoare a naturii pe care o vedem zilnic, dar asupra căreia uităm de multe ori să ne concentrăm atenţia. Fie că vorbim de cer, râuri sau lacuri, această culoare ne înconjoară în fiecare zi.

Reinventarea sinelui

Culoarea desemnată de Pantone este completată de subtonurile de mov, care are diverse semnificaţii – de exemplu, în cultura chineză şi în cea japoneză înseamnă trezire spirituală şi vindecare fizică şi mentală. Cel mai important om din viaţa ta ar trebui să fii tu, iar culoarea Pantone 17-3938 Very Peri ne reaminteşte acest lucru: totul pleacă de la tine, dacă tu gândeşti pozitiv, atunci atragi pozitiv.

De asemenea, movul, în anumite culturi, reprezintă cea de-a şaptea chakră, cea a coroanei – conexiunea omului cu divinitatea. Chakra coroanei este, de fapt, cel mai puternic centru energetic al corpului – în fapt, ne aduce din nou la sine şi la puterea pe care o avem în interiorul nostru atunci când avem curajul să ne confruntăm cu noi înşine şi să ne cunoaştem cu adevărat. Această culoare ne îndreaptă spre spiritualitate întrucât reprezintă conexiunea cu universul şi ceea ce ne înconjoară, dar şi respectul de sine şi speranţa. Totodată, movul reprezintă reculegerea, înţelepciunea şi iubirea de sine, care o atrage la rândul ei pe cea faţă de ceilalţi.

„Pe măsură ce trăim într-o lume care se schimbă în mod constant, faptul că am ales Pantone One 17-3938 Very Peri aduce o nouă perspectivă sau viziune în gama culorii albastre pe care o iubim şi în care ne încredem atât de mult, incluzând toate calităţile albastrului. În acelaşi timp, Pantone 17-3938, datorită subtonurilor de roşu şi mov, evocă o atitudine spirituală, veselă şi dinamică care încurajează creativitatea şi imaginaţia“, a transmis Leatrice Eiseman, directorul executiv al Institutului Culorii Pantone, potrivit site-ului oficial. Poate că, de multe ori, nu ne dăm seama cât de importante sunt culorile în vieţile noastre, însă atunci când începem să le vedem cu adevărat, să le absorbim, să le lăsăm să ne inunde, observăm cum starea noastră de spirit se schimbă.

În căutarea răspunsurilor

„Culoarea Pantone a anului reflectă ceea ce se întâmplă în cultura globală şi ilustrează răspunsul în căutarea căruia se află oamenii“, a adăugat Laurie Pressman, vicepreşedinte al Institutului Culorii Pantone, potrivit aceleiaşi surse.

Totodată, culoarea Pantone 17-3938 este întregită de subtonurile de roşu – o culoare puternică, a pasiunii. Este una dintre culorile primare, pe care o regăsim, de asemenea, în natură, sub diferite forme – de la apus la acea puternică nuanţă a lavei vulcanice, care ne inspiră forţa de a trece peste orice. Roşul este viaţa plină de pasiune şi esenţa vieţii – să nu uităm că aceasta este şi nuanţa sângelui. Totodată, este una dintre cele mai puternice culori pe care ochiul uman o poate vedea de la o distanţă destul de mare, deci atrage atenţia.

Leatrice Eiseman a mai declarat că alegerea acestei culori a fost inspirată de creşterea în popularitate a industriei de jocuri video, metaverse-ului, a NFT-urilor şi a crypto monedelor, ceea ce însumează viaţa de zi cu zi din sfera digitală. „Societatea recunoaşte culoarea ca o formă critică de comunicare şi ca modalitate de exprimare a ideilor şi a emoţiilor, de conexiune. Această complexitate a culorii obţinute, un mix de roşu, violet, cu un accent de albastru, subliniază posibilităţile nelimitate de care dispunem“, a mai spus aceasta.

Autoritatea supremă a culorii

În 1963, Pantone a revoluţionat industria imprimării, realizând un sistem universal al culorilor, devenind astfel autoritatea supremă la nivel mondial în acest domeniu.

Institutul Pantone este un serviciu de consultanţă din cadrul Pantone care oferă o prognoză a tendinţelor globale de culoare şi consiliază companiile cu privire la culoare în identitatea mărcii şi dezvoltarea produselor, pentru aplicarea şi integrarea culorii ca activ strategic. Recunoscut în întreaga lume ca o sursă principală de informaţii despre culoare prin prognozele sezoniere ale tendinţelor, dezvoltarea culorilor personalizate şi recomandările de palete pentru produse şi identitatea corporativă, Institutul colaborează cu mărci globale pentru a valorifica puterea, psihologia şi emoţia culorii în strategia lor de design.

Totodată, instituţia are o colecţie de cărţi specializate pe culoare – de la elementele de bază până la semnificaţii şi la mesajele pe care le transmite. Prin culoare, atât de importantă în vieţile noastre, dar pe care de multe ori o ignorăm.

Dincolo de culoare, Institutul Pantone este mai mult decât atât – condus de experţi cu zeci de ani de experienţă în domeniul lor, el vine cu frumosul subiectiv, speranţa generală şi ghidajul către tine însuţi şi cine eşti cu adevărat.