Cum se face cea mai bună ciorbă tradiţională de Peşte. Ce specii se folosesc, ce secret au gospodinele din Delta Dunării

Probabil mulţi dintre noi au auzit că cea mai bună ciorbă de peşte este cea făcută cu apă din Dunăre. Ideal este să nu puneţi în aplicare acest sfat, care nu e decât un mit sau o glumă a oamenilor locului. Chiar marele Ivan Patazaichin povestea, cu umor, o întâmplare legată de acest mit.

„În plasă a picat inclusiv soacră-mea, cu mulţi ani în urmă. Tocmai fusese în Deltă, în vizită la mama, la Mila 23. Îi spune mamei: «Doamnă, i-am promis lui Ivan că, atunci când se întoarce de la concurs, îi pregătesc o ciorbă de peşte. Cum să fac să-mi iasă aşa bună, ca a dumneavoastră?». La care mama îi răspunde: «Cu apă din Dunăre!». Soacră-mea, săraca, a luat-o de bună şi să vedeţi cum, ajunsă acasă, la Ploieşti, s-a pus pe treabă. Apoi, m-a sunat: «Ivan, ţi-am gătit un borş, ca la mama acasă. Am fost la ai tăi, m-am aprovizionat cu peşte. Am luat şi-o canistră cu apă de Dunăre. Să vezi ce ciorbiţă mi-a ieşit!». Cum am auzit-o, am început să râd: <<Mami, te rog frumos, arunc-o!“ declara el pentru oamenidepoveste.ro.

Nu este exclus ca, în urmă cu aproape un secol, preparatul să fi fost făcut în acest mod, dar secretul celei mai bune ciorbe de peşte stă, totuşi, în ingrediente. În primul rând, speciile de peşte folosite, apoi modul de acrire.

