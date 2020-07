ACROSS devine astfel primul model dezvoltat prin parteneriatul stabilit de Suzuki şi Toyota Motor Corporation.

Atributele-cheie ale noului Suzuki ACROSS

Design impresion​ant, tipic unui SUV modern

ACROSS se face remarcat prin designul poligonal care îmbină calităţile unui SUV robust cu o parte frontală cu caracter sportiv, dominată de grila supradimensionată.

Sistem hibrid de tip plug-in de ultimă generaţie

ACROSS primeşte un tren de rulare plug-in hybrid ce oferă o economie de combustibil impresionantă şi emisii reduse de CO2, dar care în acelaşi timp răspunde prompt şi liniar la accelerare.

Abilităţi 4x4 de top

Echipat cu sistemul 4x4 E-Four, ACROSS inspiră încredere prin manevrabilitatea impecabilă şi controlul oferit utilizatorilor, inclusiv în condiţii de aderenţă foarte scăzută.

Sisteme de siguranţă moderne

Noul Suzuki ACROSS este echipat complet cu cele mai noi funcţii şi sisteme de siguranţă, oferind astfel încredere şi linişte sufletească cu fiecare deplasare, atât celui de la volan cât şi pasagerilor.

Sistem hibrid de tip plug-in de ultimă generaţie

Trenul de rulare plug-in hybrid cu care este echipat noul Suzuki ACROSS oferă o economie de combustibil de neegalat, acceleraţii line şi emisii reduse de CO2 – doar 22 g/km.*

La baza acestuia se află un motor electric puternic care livrează un nivel generos de cuplu la viteze mici, combinat cu un propulsor termic de 2,5 litri care asigură o accelerare rapidă la viteze superioare.

Motorul electric produce 134 kW şi un cuplu maxim de 270 Nm. Acesta este alimentat de o baterie Li-ion cu capacitatea de 18,1 kWh, amplasată sub podea.

Acestui ansamblu i se alătură motorul termic A25A-FXS Dynamic Force, care funcţionează ca un generator care încarcă bateria. In acelaşi timp, unitatea termică poate asista motorul electric cu un plus de resurse la viteze superioare, în cazul în care situaţia o cere. Conceput pentru a livra un nivel ridicat de putere indiferent de condiţii şi în acelaşi timp un consum scăzut de combustibil, motorul dispune de un raport de compresie ridicat şi de o cursă lungă a pistoanelor, precum şi de injecţie directă (DI) şi indirectă (PFI).

Sistemul plug-in hybrid disponibil pe noul Suzuki ACROSS oferă şi patru moduri de rulare pre-setate – EV, Auto EV/HV, HV şi Battery Charge. Acestea pot fi selectate şi utilizate în funcţie de condiţiile de drum sau trafic, dar şi de nivelul de încărcare al bateriei.

În modul EV, ACROSS este propulsat doar de motorul electric, chiar şi atunci când pedala de acceleraţie este apăsată mai ferm. În modurile Auto EV/HV şi HV, motorul termic intervine şi asistă motorul electric cu un plus de resurse în momentele în care acceleraţia este apăsată mai ferm sau complet (de exemplu, la efectuarea unei depăşiri sau la încadrarea pe autostradă). Modul Battery Charge asigură stocarea energiei electrice în baterie atunci când aceasta este aproape de punctul descărcării, folosind motorul termic pe post de generator pentru a reîncărca bateria.

*Conform standardelor WLTP

Abilităţi 4x4 de top

Sistemul E-Four de ultimă generaţie prezent pe noul Suzuki ACROSS oferă utilizatorilor performanţe 4x4 autentice, în contextul unei economii de combustibil excelente.

E-Four utilizează un motor electric de 40 kW amplasat pe puntea spate care funcţionează în tandem cu motorul electric de pe puntea faţă. Astfel, distribuirea cuplului între cele două punţi poate varia de la 100% pe puntea faţă până la 20% pe puntea faţă şi 80% pe puntea spate. Beneficiile acestei soluţii includ o stabilitate sporită la plecarea de pe loc în condiţii de aderenţă foarte scăzută (de exemplu, pe drumuri acoperite cu zăpadă sau gheaţă) şi o manevrabilitate superioară în viraje, pe toate tipurile de suprafeţe.

Sisteme de siguranţă şi tehnologie de ultimă oră

Noul ACROSS este complet echipat cu cele mai noi sisteme de siguranţă, oferind astfel încredere şi linişte sufletească cu fiecare deplasare, atât celui de la volan cât şi pasagerilor. Printre acestea se numără şi funcţii de asistenţă la condus precum Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist şi Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) – aceasta din urmă utilizează senzori radar şi o cameră pentru a detecta autovehiculele din jur. Sistemul E-Call, ce poate iniţia un apel de urgenţă cu o singură apăsare de buton în cazul unui accident rutier, este de asemenea prezent pe noul Suzuki ACROSS.

Noul Suzuki ACROSS este aşteptat să debuteze pe piaţă în ultimul trimestru al acestui an. Având în vedere nivelul redus de emisii de CO2 pe care îl oferă, noul ACROSS va deveni primul model Suzuki eligibil pentru programul Rabla Plus; astfel clienţii pot beneficia de subvenţia oferită de autorităţi.

SPECIFICAŢII

Specificaţiile pot suferi modificări. Datele pot diferi în funcţie de piaţa unde se comercializează.