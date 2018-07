Premieră - Am testat a patra generaţie Ford Focus!

Recunosc, resimt o uşoară dificultate în abordarea subiectului. Mai este clasa compactă cel mai important segment? Din ce perspectivă să privesc unele evoluţii? Sunt întrebări care vin în urma analizelor care spun că segmentul B, cu tot ce include el... crossovere, SUV-uri este noua locomotivă pentru constructori. Prin urmare, clasa compactă se pregăteşte şi ea să îmbrăţişeze statutul de vector de imagine? Sau sunt mici artificii de marketing care doresc să justifice eventuale creşteri de preţ...

Să vedem ce înseamnă noua generaţie Ford Focus, iar concluzia la final.

Nu pot spune că am fost extaziat la vederea primelor imagini cu noua generaţie Ford Focus. Dar în acelaşi timp nu pot spune despre cele trei generaţii Focus de până acum că au impus o imagine care a evoluat de la o generaţie la alta. Şi totuşi, în realitate, maşina arată mult mai bine, sunt multe volume, suprafeţe concave şi convexe care compun caroseria şi care sunt atenuate destul de mult în imagini. Evident, la testele internaţionale ne-am intersectat doar cu versiunile de echipare ST Line, Titanium şi Vignale,, şi am putut admira static şi un model Focus Wagon Active. Fiecare nivel are propria identitate vizuală, cel puţin la exterior, dar parcă aş fi simţit nevoia unei diferenţieri mai evidente la interior.

Ford se laudă cu unul dintre cele mai generoase interioare la capitolul spaţiu, lucru confirmat de realitate. O poziţie mai joasă la volan decât în trecut, detaliu pe care l-am apreciat. Scaune sunt confortabile, cu o susţinere laterală corectă pentru un model de serie, cu un şezut care poate fi extins pentru a satisface şi persoanele înalte. Suficient spaţiu în jurul şoferului şi al pasagerului din dreapta pentru a nu induce vreo senzaţie de claustrofobie. Locurile spate corecte din punct de vedere al spaţiului, cu o podea aproape plată, tunelul median este aproape insesizabil, lucru ce face utilizabil şi locul din mijloc. Linia uşor înaltă a geamurilor laterale în spate ar putea răpi puţin din vizibilitate pentru pasageri, dar un detaliu interesant, şezutul banchetei spate este o idee mai sus decât cel al scaunelor faţă, prin urmare ocupanţii locurilor spate pot privi spre înainte destul de lejer, nu sunt ascunşi în spatele scaunelor faţă. Portbagajul oferă un volum de 375 litri la versiunea hatch şi 608 litri în cazul break-ului. Vizibilitate bună de la volan, simpatic este faptul că noua generaţie conservă un detaliu al vechilor modele – oglinzi laterale mici.

Uşor contradictoriu la nivelul izolării fonice. Am condus modele echipate cu propulsorul diesel de 1.5 litri EcoBlue, dar şi cu versiunile EcoBoost de 1.5 şi 1.0 litri. Propulsoare sunt extrem de puţin prezente auditiv în habitaclu. Motorul diesel abia spre 3.000 rpm devine ceva mai prezent, iar propulsoarele EcoBoost sunt extrem de discrete. Extrem de bine izolat fonic este şi trenul de rulare, zgomotele de lucru ale suspensiei sunt discrete. În schimb am remarcat ceva mai mult zgomot aerodinamic şi de rulare de la pneuri. Se prea poate ca procentul perceput să fi părut amplificat de faptul că motorul şi suspensia este atât de discretă la interior.

Un interior cu materiale superioare vis-a-vis de tot ce a însemnat Focus până acum. Şi nu mă refer la versiunea Vignale. Materiale moi şi plăcute tactil, zone moi chiar şi în zona inferioară a consolei centrale, acolo unde genunchii pot intra în contact cu aceasta. Interesant este că la volan, sau în dreapta, nu am acuzat vreo senzaţie de disconfort, dar ciudat este că nu am putut spune că sunt într-un Focus. Ambianţa interioară a evoluat în bine, dar vine cu un mesaj nou, unul uşor nefamiliar pentru un client tradiţional de Focus.

Suspensia, în buna tradiţie Focus, este o referinţă în segment, chiar dacă este o idee mai moale, dar nu cu mult. Suspensia faţă, deşi păstrează layout-ul de la vechea generaţie este complet redesenată. Focus vine cu o premieră, fiind oferit cu două versiuni de suspensie pentru puntea spate. Pentru motorizările superioare va exista în continuare o suspensie independentă spate, acum sub-cadrul acesteia fiind izolat de caroserie prin elemente de cauciuc, detaliu regăsit la modele de clasă superioară şi care are misiunea de a reduce vibraţiile transmise la interior de puntea spate. În acelaşi timp va exista o punte spate semi-rigidă, cu o setare inspirată de la Fiesta ST.

GALERIE FOTO - Ford Focus 1.5 EcoBoost ST Line

Motorizări

1.5 EcoBoost

Un propulsor existent în gama Ford, unul care este cunoscut de clienţii Focus de pe generaţia care se pregăteşte de retragere. Este un motor viril care îl transformă pe Focus într-un model ceva mai sprinten decât vechea generaţie, o parte din această dezinvoltură se datorează şi faptului că noua generaţie este mai uşoară în medie cu 70-90 kg, în funcţie de motorizare şi nivel de echipare. În cazul unui rulaj normal, se poate obţine un consum între 6 şi 7 litri. Dacă vrei să te bucuri de cei 182 CP... noi am avut o medie de 14 litri pe drumurile de munte din sudul Franţei. Cu acest propulsor ne-am intersectat în configuraţia cu o cutie manuală cu 6 trepte. Cutiei nu am avut ce să-i reproşez, precisă, cu o etajare corectă şi o timonerie foarte plăcută a levierului. Pe alocuri, etajarea cutiei nu prea contează şi asta pentru că propulsorul este incredibil de elastic. Atât de elastic încât este pentru prima dată când am uitat că sunt într-o maşină cu o cutie manuală, la o staţie de plată pe autostradă abia la 20 km/h în treapta a şasea motorul a ţipat la mine că ar trebui să fiu mai atent. Pe drumuri de munte, în treapta a treia de la 1.000 rpm... propulsorul trage progresiv fără trepidaţii sau ezitări. Totuşi, pe un carosabil ud, pe suprafeţe cu aderenţă scăzută, în cazul unor acceleraţii de la moderat în sus, apar mici ruperi de aderenţă. La prima vedere nimic alarmant şi corectat repede de sistemele electronice. În schimb dacă aceste acceleraţii sunt efectuate la ieşirile din viraje, aceste mici ruperi de aderenţă ale punţii faţă induc mici subvirări care răpesc din încredere celui aflat la volan.

GALERIE FOTO - Ford Focus Wagon 1.0 EcoBoost Vignale

1.0 EcoBoost

Ne-am întâlnit cu versiunea de 125 CP a propulsorului EcoBoost. Se achită cu succes de misiunea de a pune în mişcare o compactă. Pe alocuri îţi oferă şi posibilitatea de a exploata excelentul şasiu al noii generaţii. În cazul unui condus sportiv am gravitat în jurul unui consum de 12 litri, un regim normal tot în jurul cifrei de 6-7 litri ne-a adus.

GALERIE FOTO - Ford Focus 1.5 EcoBlue Titanium

1.5 EcoBlue

Am ales versiunea de 120 CP disponibili la 3.600 rpm şi un cuplu motor de 300 Nm disponibil între 1.750 şi 2.250 rpm şi cutie automată cu 8 trepte. Un pachet extrem de coerent, într-o utilizare normală cutia lucrează foarte bine, uiţi de existenţa ei. Selectorul rotativ de pe tunelul median este surprinzător de ergonomic şi uşor de utilizat. Modul manual poate fi selectat prin apăsarea butonului din mijlocul selectorului, iar treptele pot fi schimbate doar prin intermediul padelelor din spatele volanului. Apar unele ezitări în cazul unui kickdown, în unele cazuri am fost surprins să constat că nu a fost retrogradată nicio treaptă. În modul manual treptele sunt schimbate rezonabil de rapid, apar mici ezitări, dar nu am întâlnit până acum un propulsor de cilindree mică asociat cu o cutie automată cu multe rapoarte care să lucreze fluid. Astfel de unităţi lucrează mult mai fluid cu propulsoare de cilindree mai mare. Un regim de condus eco a condus la obţinerea unui consum mediu şi de 4,5 litri, un regim sportiv a condus spre 7,6 litri.

Dinamic

Ford a reuşit din start să impună numele Focus graţie unei dinamici de invidiat. Focus a fost, timp de trei generaţii referinţa camei din punct de vedere dinamic. Şi nu cred că se va schimba nimic odată cu a patra generaţie. În spatele acestui nou model e află aceeaşi echipă care a lucrat şi la generaţiile anterioare, da impresionant detaliu.

Sunt puţine maşini care mi-au indus atâta încredere la volan de la primul contact. Care au avut acel grad de firesc încât să îţi ofere încrederea de a forţa. Direcţia este precisă, cu o demultiplicare atât de intuitivă încât am avut senzaţia că sunt la volanul acestei generaţii de măcar 6 luni. În schimb lipseşte total feedback-ul. Puntea faţă este extrem de riguroasă şi docilă în a urma indicaţiile celui de la volan. Extrem de omogenă din punct de vedere al volumelor şi a modului în care acestea influenţează ţinuta de drum. Ai impresia că eşti la volanul unei maşini de clasă mică, mult mai compactă, din această perspectivă. Frânele impresionează prin capacitatea de a oferi aceleaşi valori de decelerare chiar şi în cazul unui regim sportiv îndelungat. Nu au dat semne de oboseală. În schimb ar fi utilă o dozare mai progresivă în pedală, ”muşcă” prea violent în prima parte a cursei, practic de la primul contact cu pedala, lucru care este uşor iritant în trafic urban la viteze mici. Pe tunelul median, lângă levierul cutiei de viteze, se află un buton care îţi permite să alegi modul de rulare – Normal, Eco au Sport. Modul Sport aduce un răspuns mai bun al motorului, evident vorbim de o altă mapare iar direcţia devine mai grea.

A patra generaţie Ford Focus ne câştigă simpatia prin faptul că a conservat ţinuta de drum senzaţională a vechilor generaţii. Mai spaţioasă, mai bine echipată şi cu materiale mai bune... la prima vedere pare o reţetă a succesului. Dar în acelaşi timp parcă îi lipseşte acel factor ”Uau!!!” care să îţi aducă maşina în prim plan fără efortul departamentului de marketing.