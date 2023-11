30 noiembrie: 10 ani de la moartea fulgerătoare a actorului Paul Walker VIDEO

La 30 noiembrie s-a născut Winston Churchill, iar în anul 1938 a fost ucis Corneliu Zelea Codreanu, lider al Gărzii de Fier. În aceeași zi, dar în anul 2018, a murit fostul președinte al SUA, George H.W. Bush.

30 noiembrie 1874: S-a născut Winston Churchill, prim-ministru al Regatului Unit

Winston Chruchill a fost prim-ministru al Regatului Unit din 1940 până în 1945 și din 1951 până în 1955. În anul 1953 a primit Premiul Nobel pentru Literatură și a fost decorat de către regina Elisabeta a II-a cu Ordinul Jartierei.

La izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost numit Prim Lord al Amiralității - funcție pe care o deținuse anterior, între 1911 și 1915.

Pe lângă activitatea sa politică, Winston Churchill a avut și o uriașă activitate literară. A scris următoarele cărți: „The Story of the Malakand Field”, „The River War”, „My African Journey” și „The World Crisis”.

A murit la 24 ianuarie 1965.

30 noiembrie 1938: Asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu, lider al Gărzii de Fier

În anul 1933, Corneliu Zelea Codreanu a fondat Partidul Totul pentru Țară. Având drept temei legal articolul 98 din Constituţia din februarie 1938, care-i dădea voie să reînnoiască întreaga legislaţie, Carol al II-lea a schimbat din temelii sistemul politic din România. Mai întâi au fost desfiinţate partidele politice existente. Astfel, în luna februarie a anului 1938, Codreanu a anunțat autodizolvarea formațiunii politice, care era organizaţia politică a Mişcării Legionare.

Desfiinţarea partidelor politice la 31 martie 1938 a permis instituirea Consiliului de Coroană ca organ de stat cu caracter permanent, alcătuit din membri „consilieri regali”, numiţi de monarh, în rang de miniştri de stat. După nouă luni, Carol al II-lea a fondat partidul unic, numit Frontul Renaşterii Naţionale.

Ulterior, primul protest al partidelor istorice faţă de decretul de desfiinţare a lor a venit din partea lui Iuliu Maniu. Cu toate acestea, regele a tolerat aceste manifestări, întrucât considera că dinspre PNŢ şi PNL nu putea veni o ameninţare serioasă pentru regimul său. Cei de care se temea cu adevărat regele erau legionarii.

„Fără să-şi dea seama, Nicolae Iorga a făcut jocul ministrului de Interne, Armand Călinescu, intentând un proces de calomnie lui Corneliu Zelea Codreanu, în urma unei scrisori considerată injurioasă, pe care acesta i-o trimisese la sfârşitul lui martie 1938. Procesul s-a finalizat cu o condamnare excesivă, la şase luni de închisoare. Astfel, autorităţile I-au avut în mână pe „căpitan“, până au găsit, sau au inventat, probe suficiente pentru o condamnare majoră a acestuia“, scrie Petre Țurlea în volumul „Partidul unui rege: Frontul Renașterii Naționale”.

Având în vedere faptul că liderii Mişcării Legionare erau consideraţi periculoşi şi în închisoare, în urmă cu 85 de ani, la ordinul regelui Carol al II-lea, a fost executat Corneliu Zelea Codreanu și alți 13 legionari, sub pretextul încercării de evadare. Execuția a avut loc în pădurea Tâncăbești, din apropierea Bucureștiului. Cadavrele au fost arse cu acid și înhumate în fortul Jilava.

Ulterior, la 30 noiembrie 1940, cadavrele legionarilor au fost deshumate și au avut loc funeraliile.

30 noiembrie 1945: S-a născut pianistul și compozitorul Radu Lupu

Născut la Galați, Radu Lupu a început să studieze pianul de la o vârstă fragedă, mai exact la doar șase ani. Ulterior, după ce a absolvit Școala Populară de Artă din Brașova, și-a continuat studiile la București.

La vârsta de 16 ani a primit o bursă de studiu la Conservatorul din Moscova. De remarcat este faptul că pianistul a susținut concerte alături de cele mai importante orchestre și cei mai mari dirijori. Spre exemplu, în anul 1972, Lupu cânta în SUA, la New York, cu Orchestra din Cleveland, dirijată de Daniel Barenboim.

Pianistul și compozitorul Radu Lupu a murit la 17 aprilie 2022.

30 noiembrie 1985: S-a născut actrița Kaley Cuoco

Kaley Cuoco este cunoscută pentru rolul interpretat în sitcomul CBS „The Big Bang Theory”. De asemenea, a interpretat rolul principal în serialul „The Flight Attendant” de la HBO Max, pentru care a fost nominalizată la Premiile Emmy.

Actrița și actorul Tom Pelphrey formează un cuplu din luna mai a anului 2022, iar în octombrie au anunțat că așteaptă primul lor copil, care s-a născut în luna martie a acestui an. Înainte de această relație, Cuoco a fost căsătorită de două ori.

Din filmografia sa amintim: „Quicksand: No Escape”, „Mr. Murder/Clona ucigașă”, „Wasted”, „Lucky 13”, „Shark Night 3D/ Noaptea rechinilor 3D”, „Why Him?/ De ce el?”, „The Wedding Ringer/ Nuntași de închiriat” și „Meet Cute”.

30 noiembrie 2013: A murit celebrul actor american Paul Walker

Născut la 12 septembrie 1973, Paul Walker a devenit cunoscut pentru rolul său din seria „Fast and Furious”.

Actorul a murit în urma unui accident de mașină, în apropiere de Los Angeles. Acesta urma să participe la un eveniment caritabil organizat de asociația sa, Reach Out Worldwide. La volanul vehiculului nu se afla Walker, ci prietenul său Roger Rodas, care, de asemenea, nu a supraviețuit.

Din filmografia sa amintim: „Monster in the Closet”, „Tammy and the T-Rex”, „Meet the Deedles”, „She's All That”, „Joy Ride” și „Timeline”.

30 noiembrie 2018: A murit George H.W. Bush, al 41-lea președinte al SUA

Născut la 12 iunie 1924, George Herbert Walker Bush a fost cel de-al 41-lea președinte al SUA, între 1989 și 1993. Mandatul său ca președinte a fost caracterizat de politica externă. În timp ce se afla la putere a avut loc în noiembrie 1989 căderea Zidului Berlinului și SUA au invadat Panama în luna decembrie a aceluiași an. Ulterior, în anul următor a izbucnit Primul Război din Golful Persic, iar URSS s-a destrămat.

La vârsta de 18 ani, Bush a devenit cel mai tânăr aviator american din cadrul US Navy. A luptat în cel de-al Doilea Război Mondial și a scăpat cu viață după ce japonezii au doborât avionul său în Oceanul Pacific.

După război, a intrat în politică, fiind ales în Camera Reprezentanților. A asigurat șefia CIA și a fost vicepreședinte al SUA în mandatele prezidențiale ale lui Ronald Reagan.