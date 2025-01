30 ianuarie: Ziua în care Hitler a fost numit cancelar al Germaniei

Pe 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler a fost numit cancelar al Germaniei, marcând începutul ascensiunii regimului nazist. Această decizie a avut implicații profunde asupra Europei și lumii, fiind catalizatorul unui regim totalitar care a dus la al Doilea Război Mondial și Holocaust.

1852: S-a născut dramaturgul român Ion Luca Caragiale

Ion Luca Caragiale, unul dintre cei mai importanți dramaturgi români, s-a născut pe 30 ianuarie 1852, în orașul Haimanale. Este cunoscut pentru piesele sale de teatru care reflectă viața socială și politică din România sfârșitului de secol XIX, cele mai celebre lucrări fiind O scrisoare pierdută și D-ale carnavalului.

Caragiale a fost și un important autor de nuvele, schițe și piese de teatru. De asemenea, a fost implicat în viața politică și culturală a vremii, fiind, printre altele, și director al Teatrului Național din București. Moștenirea sa este încă relevantă astăzi, fiind considerat un clasic al literaturii române.

1933: Hitler este numit cancelar al Germaniei

Pe 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler a fost numit cancelar al Germaniei de către președintele Paul von Hindenburg. Această numire a marcat începutul ascensiunii Partidului Național Socialist al Muncitorilor Germani (NSDAP) și al regimului totalitar nazist. Hitler a folosit această funcție pentru a consolida puterea, începând cu desființarea democrației și instaurarea dictaturii.

Numirea sa a venit într-un context de criză economică și politică profundă în Germania, iar Hitler a exploatat frustrarea populară pentru a atrage sprijinul maselor. După doar câteva luni de guvernare, Hitler a obținut puteri autoritare prin Actul de împuternicire, care i-a permis să guverneze prin decrete, eliminând orice formă de opoziție.

1951: S-a născut cântărețul britanic Phil Collins

Phil Collins, muzician britanic, s-a născut pe 30 ianuarie 1951 în Londra. Este cunoscut pentru activitatea sa ca solist și baterist al trupei Genesis, dar și pentru cariera sa solo de succes. Colaborările sale, atât ca solist, cât și cu Genesis, l-au consacrat în muzica rock și pop internațională.

Pe lângă carierele sale de muzician și compozitor, Collins a obținut și succes în domeniul cinematografic, cu melodii precum „You’ll Be in My Heart” din filmul Tarzan. Este cunoscut pentru stilul său distinctiv, combinând rock-ul cu balada și succesul său remarcabil în topurile internaționale.

1969: Ultimul concert al trupei The Beatles public

Pe 30 ianuarie 1969, trupa The Beatles a susținut ultimul său concert public pe acoperișul clădirii Apple Records din Londra. Acest concert a fost unul spontan și improvizat, fiind un moment emblematic din istoria muzicii rock. A fost întrerupt de poliție din cauza plângerilor de zgomot.

Evenimentul a fost filmat pentru documentarul Let It Be și reprezenta un punct culminant al carierei trupei, care se afla în pragul destrămării interne. Deși trupa nu a mai susținut alte concerte, acest moment rămâne în memoria fanilor ca un simbol al erei Beatles.

2020: OMS a declarat pandemia COVID-19 o urgență internațională

Pe 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat pandemia COVID-19 ca fiind o urgență de sănătate publică de interes internațional. Decizia a fost luată în contextul răspândirii rapide a virusului SARS-CoV-2 în afacerea globală, având un impact major asupra sănătății publice, economiilor și sistemelor sanitare.

Acest anunț a fost un punct de cotitură în răspunsul global la pandemie, iar autoritățile din întreaga lume au început să implementeze măsuri stricte de izolare și carantină pentru a limita transmiterea virusului. Aceste măsuri au dus la o criză globală sanitară și economică, care a continuat să aibă efecte semnificative pe parcursul anilor următori.