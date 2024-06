3 iunie: 100 de ani de la moartea lui Franz Kafka, scriitorul care ne-a lăsat capodopere precum „Procesul” sau „Metamorfoza”

Pe 3 iunie, în 1906, s-a născut cântăreața și spioana Josephine Baker. În 1922 a murit scriitorul Duiliu Zamfirescu, iar 1924, Franz Kafka. Tot într-o zi de 3 iunie au venit pe lume actorul Tony Curtis, artistul Aurelian Temișan și tenismenul Rafael Nadal. În 1989 a avut loc intervenţia sângeroasă de la Tiananmen, iar în 2001 ne-a părăsit Anthony Quinn.

1906: s-a născut Josephine Baker

Dansatoare de o frumuseţe exotică, cântăreaţă, actriţă, spioană Josephine Baker este poate cea mai cunoscută divă de cabaret din lume. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost spioană în Franţa ocupată de nazişti.

În copilărie a înfruntat sărăcia şi rasismul, pentru ca apoi să devină una dintre cele mai cunoscute vedete ale lumii, idolatrizată pe scenă şi în viaţa reală.

După invadarea Franţei, ţara ei adoptivă, naziştii au interzis toate spectacolele în care apăreau „negri şi evrei“.

A luptat împotriva naziştilor ca membră a Rezistenţei Franceze şi spioană

Josephine Baker a murit în 1975. Pentru toate serviciile aduse Franţei, ea a fost decorată cu Ordinul Croix de la Guerre, a fost numită Cavaler al Legiunii de Onoare, iar la sfârşitul anului 2021 a devenit prima femeie de culoare inclusă în Panthéonul francez, de către şeful statului, Emmanuel Macron. Doar cinci femei au fost până acum incluse în Panthéon, printre care Marie Curie şi Simon Veil.

1922: a murit scriitorul Duiliu Zamfirescu

Fiu de arendaş şi nepot de negustor de cherestea, Duiliu Zamfirescu s-a născut în anul 1858 la Plăineşti, lângă Dumbrăveni, în judeţul Vrancea şi a urmat şcoala la Focşani. Ulterior, a urmat Facultatea de Drept, obţinând licenţa în 1880.

Mama sa, sultana Mincu, era sora arhitectului Ion Mincu şi a fost cea care şi-a pus amprenta asupra educaţiei sale şi a celor opt copii pe care i-a crescut.

Duiliu Zamfirescu şi-a început cariera ca magistrat, apoi a fost avocat şi redactor la ziarul „România liberă”. A fost la vremea sa unul dintre cei mai importanţi cronicari ai vieţii mondene din Bucureşti, postură care i-a atras şi un renume de curtezan.

A scris versuri, proză scurtă, piese de teatru, dar cea mai importantă contribuţie a sa la literatura română o reprezintă romanele sale din Ciclul Comăneştenilor , respectiv „Viaţa la ţară”, „Tănase Scatiu”, „În război”, „Îndreptări”, „Anna”.

Dispunând de capital, moşia sa de la Faraoanele fiind celebră în epocă, autorul romanelor din Ciclul Comăneştenilor a fost în tinereţea sa un bărbat cuceritor, extrem de elegant, tot timpul în pas cu moda, fapt pentru care damele din înalta societate îl priveau cu interes.

„Avantajat de aspectul fizic îngrijit, manifestând o afectare studiată cu perseverenţa unui dandy, Duiliu se abătea, după ce ieşea de la redacţie, la restaurantul Iordache, aflat pe strada Covaci, unde lua masa. Apariţiile lui, cu capul acoperit de o pălărie înaltă, cu panglica lată şi cu bordurile a la 1830, de o strălucire impecabilă, atrăgeau fără îndoială privirile clienţilor, în special ale clientelor”, l-a descris Corneliu Şenchea pe marele scriitor în cartea „Bucureşti, Mon Amour”.

A murit la 3 iunie 1922, la Agapia, fiind înmormântat în Cimitirul Sudic din Focșani.

1924: a murit scriitorul Franz Kafka

Se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Franz Kafka - scriitor de limbă germană, evreu originar din Praga, autorul care a lăsat moștenire lumii capodopere precum „Metamorfoza” sau „Procesul”.

S-a remarcat ca un scriitor aparte în peisajul literatuii universale, făcându-l pe Marquez să declare că, iată, se poate scrie şi altfel. I-a fascinat pe mulţi, inclusiv pe autorul Lolitei, Vladimir Nabokov, care i-a analizat cu atenţie „Metamorfoza”.

Kafka a fost, dincolo de profesie, o personalitate care i-a fascinat pe mulţi şi despre s-a aflat grație textelor pe care prietenul său, Max Brod, a decis să nu le distrugă. Motivele pentru care plângea sau excepţiile în care minţea ne arată o parte nevăzută a scriitorului.

Pe lângă Gabriel García Márquez, Franz Kafka a influențat scriitori precum Jorge Luis Borges, Albert Camus și Jean-Paul Sartre. Publicul german l-a descoperit abia după episodul nazist, iar Cehia după relaxarea cenzurii comuniste din anii 60. În multe limbi, cuvântul „kafkian” a ajuns să descrie o situație absurdă, coșmarescă și suprarealistă, potrivit Wikipedia.

A murit la 3 iunie 1924, la vârsta de 40 de ani. Cauza oficială a decesului este insuficiența cardiacă, dar motivul invocat de Max Brod este înfometarea, cauzată de neputința de a mai înghiți, din cauza tuberculozei care îi afectase laringele.

1925: s-a născut actorul Tony Curtis,

Actorul american Tony Curtis (născut Bernard Schwartz) a venit pe lume la 3 iunie 1925 în Bronx, New York. A studiat actoria la New York, alături de Elaine Stritch, Walter Matthau şi Rod Steiger.

A debutat în filmul „Criss Cross" unde a jucat rolul unui dansator de rumba. A jucat în peste 140 de filme, a apărut pe coperta albumului „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club” al trupei The Beatles şi a asigurat vocea personajului „Stony Curtis” din serialul de televiziune „Familia Flintstone”.

Pentru rolul din „The Defiant Ones”, Tony Curtis a primit prima sa nominalizare la Oscar. Filmul care i-a marcat cu adevărat cariera a fost celebrul „Some like it hot” („Unora le place jazz-ul”) din 1959, unde alături de Jack Lemmon şi Marilyn Monroe a realizat un rol memorabil.

A fost recompensat cu „Ordre des Arts et des Lettres” în Franţa şi are o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Actorul, care a murit 2010, a fost căsătorit de cinci ori şi a avut o aventură cu actriţa Marilyn Monroe. Are şase copii, fiind tatăl actriţelor Jamie Lee Curtis şi Kelly Curtis. Unul dintre fiii săi, Nicholas, a murit la vârsta de 23 de ani, din cauza unei supradoze de heroină.

1951: s-a născut Jill Biden, Prima Doamnă a Statelor Unite

Jill Biden, profesoară americană, este actuala Primă Doamnă a SUA, după ce soțul ei, Joe Biden, a câștigat alegerile prezidențiale în SUA din 2020 și a devenind cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite la 20 ianuarie 2021.

1972: s-a născut Aurelian Temișan, interpret român de muzică ușoară

Aurelian Temişan împlinește 52 de ani. S-a născut pe 3 iunie 1972, la Craiova. Şi-a făcut debutul în muzică la Festivalul Mamaia, în 1989, renunţând la cariera sportivă pe care o începuse în copilărie, în favoarea muzicii.

Temișan este însă și actor. Cei mai mulți dintre iubitorii de film și-l amintesc mai ales din „A doua cădere a Constantinopolului“, 1994.

1986: s-a născut Rafael Nadal, jucător spaniol de tenis

Jucătorul spaniol de tenis născut în insulele Baleare împlinește 38 de ani.

Din copilărie până în cea mai mare parte a carierei sale profesionale, Nadal a fost antrenat de unchiul său Toni. A fost unul dintre cei mai de succes adolescenți din istoria turneului ATP, ajungând pe locul doi în lume la vârsta de 19 ani și câștigând 16 titluri, inclusiv primul său French Open și șase evenimente Masters.

Nadal a devenit numărul 1 pentru prima dată în 2008, după prima sa victorie majoră pe zgură, împotriva lui Federer, singurul său rival principal până în 2010, într-o finală istorică de la Wimbledon potrivit Wikipedia.

A ocupat locul 1 în clasamentul ATP timp de 209 de săptămâni și a terminat ca numărul 1 sfârșitul de an de cinci ori. Nadal a câștigat 22 de titluri de Grand Slam masculin la simplu, un record până acum, depășindu-l pe Roger Federer.

Campionul iberic a disputat în mai, anul acesta, ultimul său meci la turneul din capitala Spaniei, la finalul căruia a fost ovaţionat de publicul prezent în tribune.

„A fost o seară emoţionantă. Am putut să-mi iau rămas bun aici, pe teren şi în plus cu un nivel de joc destul de decent. Este o amintire de neuitat, de neşters. Nu ştiu dacă a fost ultima oară când am jucat în Spania, e foarte probabil, nu mi-am pus întrebarea. Dar dacă a fost ultima oară când am jucat în ţara mea, este o amintire grozavă. S-a încheiat aici, la Madrid, dar drumul meu cu racheta în mână nu s-a terminat. Poate că acum nu este momentul să eliberez toate emoţiile pe care le ţin în interiorul meu. Nu vreau să renunţ încă la toată această adrenalină", a declarat Nadal după meci.

1989: Guvernul chinez a trimis forțe de securitate să evacueaze protestatarii din Piața Tiananmen, omorând sute dintre ei

Intervenţia sângeroasă a a armatei chineze, în noaptea de 3 spre 4 iunie 1989, a pus capăt celor şapte săptămâni de manifestaţii ale studenţilor şi muncitorilor împtoriva corupţiei şi în favoarea democraţiei în China. Reprimarea revoltei s-a soldat cu câteva sute până la peste 1.000 de morţi.

Subiectul este unul tabu în China.

2001: a murit actorul american Anthony Quinn

Anthony Quinn a fost actorul care a reuşit performanţa de a sparge barierele americane ale Oscarului: a fost primul actor care a obţinut mult râvnitele trofee deşi nu era american.

Antonio Rodolfo Ouinn Oaxaca, pe numele său adevărat, s-a născut în Chihuahua în timpul Revoluției Mexicane, fiind cunoscut și ca pictor sau scriitor, dar mai ales pentru activitatea sa cinematografică, pentru roluri memorabile în filme precum: „Zorba Grecul“, „Ultimul tren din Gun Hill“, „Lawrence al Arabiei“, „Tunurile din Navarone“, „Mesagerul lui Allah“, „Secretul din Santa Vittoria“, „Cocoșatul de la Notre Dame“.

A câștigat premiul Academiei Americane de Film pentru rolurile secundare interpretate în peliculele „Viva, Zapata!“ în anul 1952 și „Poftă de viață“ în 1956.

A fost protagonist în peste 100 de producţii de cinema şi a obţinut două premii Oscar.

2006: Muntenegru a redevenit stat independent, proclamându-și în mod oficial separarea de uniunea statală Serbia și Muntenegru

Muntenegru este un stat suveran din Europa de Sud-Est, pe coasta Mării Adriatice, și care se învecinează cu Croația la vest, cu Bosnia și Herțegovina la nord-vest, cu Serbia la nord-est, cu Kosovo la est și cu Albania la sud-est. Este unul dintre statele succesoare ale fostei Iugoslavii, declarându-și independență în anul 2005. Capitala și cel mai mare oraș este Podgorița.

2016: a murit Cassius Clay, boxer american

Muhammad Ali (născut sub numele Cassius Marcellus Clay, Jr.) a fost un boxer profesionist american, campion mondial la box.

În anul 1974 a fost ales Sportivul anului din SUA, iar în 1999, Ali a fost desemnat „Sportivul secolului” de revista americană Sports Illustrated.

Cassius Clay este considerat cel mai mare campion de box la categoria grea precum și unul din cei mai populari sportivi al tuturor timpurilor.