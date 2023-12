Aurelian Temișan a povestit despre „cel mai frumos cadou de Crăciun” și „magia” sărbătorilor

Interpretul de muzică ușoară Aurelian Temișan a plecat în vacanță cu familia, după o perioadă cu spectacole pe mai multe scene din țară și un Crăciun alături de cei dragi.

Artistul a postat miercuri, pe Facebook, o fotografie cu cei doi cățeluși ai familiei îmbarcați pentru călătorie.

„Daaa, suntem în vacanță!”, a scris Temișan pe pagina sa de socializare.

Tot aici, artistul a postat fotografii cu bradul de Crăciun împodobit de familia sa și cu oamenii dragi alături de care a petrecut sărbătoarea Nașterii Domnului.

Aurelian Temișan a mărturisit pentru canal33.ro că se bucură ca un copil de această perioadă a anului. Face cadouri, colindă și, uneori, „face” și pe Moș Crăciun.

„Cel mai frumos cadou de Crăciun e că suntem de fiecare dată împreună, cu familia și că ne bucurăm de magia liniștii pe care ne-o oferă această sărbătoare. Am făcut o singură dată pe Moș Crăciun, dar numai cu vocea, din culise. Nu venise încă Moș Crăciunul care trebuia să fie la petrecere și din culise am spus, cu un ton anume < Am ajuns, copii! >. Apoi am adăugat: < Nu intrați în panică. Mai am puțin să mă odihnesc, că vin de departe! >>”, a povestit Aurelian Temișan.

Spune însă că nu s-a simțit deloc rău în „pielea” celebrului Moș.