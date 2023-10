27 octombrie: 75 de ani de când regimul comunist din România a arestat toți episcopii greco-catolici VIDEO

La 27 octombrie 1934 s-a născut actrița Sanda Toma, iar în anul 2013 a murit cântărețul american Lou Reed. În aceeași zi, dar în anul 2015, a murit Mitzura Arghezi, fiica scriitorului Tudor Arghezi.

27 octombrie 1934: S-a născut actrița Sanda Toma

Născută la București, Sanda Toma a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. În anul 1956, a debutat la Teatrul Național din Craiova, unde a jucat până în 1958. Ulterior, a revenit în Capitală, fiind angajată la Teatrul Național până în 1960.

A jucat în următoarele spectacole de succes: „Umbra", de Evghenii Şvarţ; „Troilus şi Cresida", de W. Shakespeare, regia David Esrig; „Casa inimilor sfărâmate", de G.B. Shaw, regia Radu Penciulescu; „Rinocerii", de E. Ionesco, „Cher Antoine", de Jean Anouilh, „O noapte furtunoasă", de I.L Caragiale, „Mutter Courage", de B. Brecht, „Trei surori" şi „Livada de vişini", de A.P. Cehov - în regia lui Lucian Giurchescu.

Celebra actriță a murit la 26 noiembrie 2022.

Din filmografia sa amintim: „Bădăranii”, „Darclée”, „Celebrul 702”, „Zestrea”, „Bunicul și doi delincvenți minori”, „Tufă de Veneția”, „Promisiuni”, „Figuranții”, „Harababura”, „Divorț...din dragoste” și „Crucea de piatră”.

27 octombrie 1948: Arestarea episcopilor greco-catolici din România și desființarea Bisericii Române Unite cu Roma

În urmă cu 75 de ani, în cadrul unei ședințe a Ministerului Afacerilor Interne, prezidată de ministrul Teohari Georgescu, s-a luat decizia arestării tuturor episcopilor greco-catolici și s-au luat toate măsurile pentru desființarea Bisericii Unite cu Roma.

La început, episcopii, printre care și Iuliu Hossu, au fost închiși la locuința patriarhală de la Dragoslavele, unde au fost vizitați de mai multe ori de patriarhul ortodox Justinian. Ulterior, au fost duși la Mănăstirea Căldărușani, și, în cele din urmă, despărțiți, în arestul Ministerului de Interne și la închisoarea Văcărești.

Patriarhul ortodox a încercat din răsputeri să îi convingă să treacă la ortodoxie, însă fără succes.

27 octombrie 1968: A murit „mama bombei atomice”, Lise Meitner

Născută la 7 noiembrie 1878, la Viena, Lise Meitner a început să studieze fizica în particular, fiindcă femeile din Austria nu aveau voie să urmeze o facultate până în 1897. În anul 1901, s-a înscris la școala postuniversitară din cadrul Universității din Viena, iar cinci ani mai târziu, a devenit doctor în fizică, fiind doar a doua femeie de la aceeași universitate care reușea acest lucru.

Ulterior, și-a continuat studiile la Universitatea din Berlin și a început să frecventeze cursurile predate de Max Planck, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1918, care, în general, nu permitea femeilor să participe la cursurile sale.

Lise Meitner a dezvoltat teoria fisiunii nucleare, procesul care a stat la baza fabricării bombei atomice. A fost nominalizată de 46 de ori pentru premiul Nobel, atât în domeniul fizicii, cât și în cel al chimiei, dar nu a câștigat niciodată.

27 octombrie 2013: A murit cântărețul american Lou Reed

Născut la 2 martie 1942, Lewis Allan Reed, cunoscut drept Lou Reed, a fost chitaristul și solistul trupei rock The Velvet Underground. Albumul de debut al trupei „The Velvet Underground & Nico” a fost lansat în luna martie a anului 1967, însă a fost înregistrat cu un an mai devreme.

Cunoscut pentru piese precum „Perfect Day” și „Walk on the Wild Side”, Reed a fost considerat unul dintre cei mai importanți cântăreți și compozitori de muzică rock. Cântărețul a părăsit trupa The Velvet Underground în 1970. Ca artist solo, a lansat 20 de albume de studio. Ultimul său album, „Hudson River Wind Meditations”, a fost lansat în anul 2007.

27 octombrie 2015: A murit actrița Mitzura Arghezi

Născută la 10 decembrie 1924, la București, Mitzura Arghezi a fost fiica celebrului scriitor Tudor Arghezi. Mitzura Arghezi a jucat în peste 100 de piese de teatru şi 18 filme. S-a făcut remarcată în perioada 1996-2004 ca om politic, deţinând funcţia de deputat român pe listele Partidului România Mare, iar în perioada 2005-2010 ca membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune din partea PRM.

În plus, a fost director onorific al Casei Memoriale Tudor Arghezi din Capitală.

Din filmografia sa amintim: „Doi vecini”, „Celebrul 702”, „Anotimpuri”, „Titanic-Vals”, „Calea Victoriei sau cheia visurilor”, „Ultimul cartuș”, „Drumul oaselor”, „Grăbește-te încet” și „Secretul lui Nemesis”.

27 octombrie 2018: A murit Vichai Srivaddhanaprabha, patronul clubului Leicester City

Născut la 4 aprilie 1968, Vichai Srivaddhanaprabha a fost un om de afaceri thailandez. El a făcut o avere impresionantă cu firma sa King Power, o reţea de magazine de tip duty-free. În luna octombrie a anului 2018, a ajuns pe locul 5 în topul celor mai bogați oameni din Thailanda, cu o avere de 4,9 miliarde de dolari, conform revistei Forbes

Srivaddhanaprabha a cumpărat clubul Leicester în anul 2010. Sub patronajul său, echipa Leicester a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului englez, câştigând campionatul în sezonul 2015/2016.

Omul de afaceri thailandez a murit în luna octombrie a anului 2018, după meciul dintre Leicester și West Hams, atunci când elicopterul în care se afla s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

27 octombrie 2019: A murit Abu Bakr al-Baghdadi, lider al Statului Islamic

Cel mai căutat terorist din lume, liderul organizației Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-a sinucis în luna octombrie a anului 2019, după ce a detonat vestea cu explozibil pe care o avea asupra sa.

Încercuit, Abu Bakr al Baghdadi și-a detonat vesta cu explozibil într-un tunel din ultima locuință în care se ascunsese, în provincia siriană Idlib. Moartea sa a survenit la patru ani după ce se autoproclamase calif peste teritorii cucerite în Irak şi în Siria.