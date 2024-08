22 august: 160 de ani de la semnarea primei Convenții de la Geneva VIDEO

Data de 22 august a fost martora unor evenimente semnificative de-a lungul istoriei, influențând diverse domenii, de la politică și război până la cultură și știință. În 1864, pe 22 august a fost semnată Prima Convenție de la Geneva de către 12 țări europene. Tot într-o zi de 22 august au murit Vasile Alecsandri și Ecaterina Teodoroiu.

1456: Începutul celei de-a doua domnii a lui Vlad Țepeș

Pe 22 august 1456, Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Vlad Drăculea, a început cea de-a doua domnie în Țara Românească, după înfrângerea și uciderea lui Vladislav al II-lea. Această domnie a fost marcată de măsuri drastice împotriva dușmanilor interni și externi, consolidându-și reputația ca unul dintre cei mai temuți conducători ai vremii.

Vlad Țepeș este cunoscut și pentru stilul său autoritar și metodele sale severe de aplicare a legii, inclusiv prin folosirea torturii pentru a menține ordinea și controlul în țară.

Vlad Țepeș (n. noiembrie/decembrie 1431 – d. decembrie 1476) a domnit în Țara Românească în anii 1448, 1456-1462 și 1476.

1785: Abolirea iobăgiei în Transilvania

Un moment important în istoria socială a Transilvaniei a fost marcat pe 22 august 1785, când Iosif al II-lea a emis patenta de abolire a iobăgiei în Transilvania. Această reformă a avut un impact profund asupra structurilor sociale și economice ale regiunii, îmbunătățind condițiile de trai ale iobagilor și contribuind la modernizarea societății transilvănene.

Concret, prin promulgarea patentei lui Joseph al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană 1765-1790, de „desfiinţare a iobăgiei în Transilvania”, li se recunoştea ţăranilor dreptul de strămutare şi se interzicea alungarea lor de pe moşie fără un motiv legal.

1802: s-a născut Ecaterina Varga, numită și „Doamna Moților”

Ecaterina Varga, cunoscută și sub numele de „Doamna Moților”, a fost o activă luptătoare pentru drepturile românilor iobagi din Munții Apuseni între anii 1840-1847. Prin petiții adresate autorităților habsburgice și memorii prezentate personal la Curtea de la Viena, ea a cerut înlăturarea abuzurilor comise de autorități.

Datorită ignorării cererilor sale, Varga a încurajat populația locală să se opună deschis autorităților. Ca urmare, a fost urmărită și prinsă, trădată de Andrei Șaguna, vicar episcopal, în 17 ianuarie 1847, la Bucium Poieni. A fost închisă fără judecată la Aiud și Alba Iulia între 1847-1851 și condamnată ulterior la încă trei luni de închisoare în 1851. După ispășirea pedepsei, a fost exilată în satul său natal, Hălmeag, unde a trăit până la moartea sa, survenită probabil după 1852.

1864: Semnarea Primei Convenții de la Geneva

Pe 22 august 1864, a fost semnată Prima Convenție de la Geneva de către douăsprezece țări europene, stabilind fundațiile pentru Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Această convenție a fost esențială în dezvoltarea standardelor internaționale pentru tratamentul rănilor de război și pentru protecția victimelor conflictelor armate. A fost înființată Crucea Roșie.

Adoptată în 1864, Convenția de la Geneva fost actualizată semnificativ în 1906, 1929 și 1949.

1890: a murit Vasile Alecsandri, scriitor și politician român

Vasile Alecsandri (21 iulie 1821 – 22 august 1890) a fost o figură proeminentă a culturii și politicii românești din secolul XIX. Născut în ținutul Bacăului, în Moldova, Alecsandri a fost un poet, dramaturg și folclorist de seamă, recunoscut pentru contribuțiile sale la literatura românească și pentru crearea teatrului românesc.

De asemenea, a fost un om politic influent, susținând cu ardoare idealul unirii provinciilor românești. A paricipat la Revoluția din 1848, și a fost nevoit să părăsească Moldova, continuând să militeze pentru unire în Occident, în special în Franța. A fost membru fondator al Academiei Române și redactor al revistei „România literară”, lăsând o moștenire culturală de necontestat.

1911 - A fost descoperit furtul tabloului Mona Lisa

Furtul pânzei „Mona Lisa” a fost descoperit pe 22 august 1911, când tabloul lui Leonardo da Vinci a dispărut de la Muzeul Luvru. Poetul Guillaume Apollinaire și artistul Pablo Picasso au fost inițial suspectați, dar nu au fost găsiți vinovați.

În realitate, angajatul muzeului, Vincenzo Perugia, de origine italiană, a furat tabloul, crezând că aparține Italiei, și l-a ascuns sub manta. A fost prins în Florența când a încercat să-l vândă și a fost restituit muzeului în 1913. „Mona Lisa” a suferit daune în 1956 din cauza unui atentat cu acid și a fost expusă ulterior sub protecție de sticlă incasabilă. A fost expusă și în străinătate, în New York, Washington, Tokyo și Moscova.

1917: Moartea Ecaterinei Teodoroiu

Ecaterina Teodoroiu, eroina română din Primul Război Mondial, a căzut eroic pe 22 august 1917 în bătălia de la Mărășești. După ce și-a demonstrat curajul și abilitățile pe câmpul de luptă, Ecaterina a fost decorată cu „Virtutea Militară” și avansată la gradul de sublocotenent. Moartea sa a fost un simbol al sacrificiului și al eroismului românesc.

Împușcată în piept, a căzut eroic în seara zilei de 22 august 1917 în bătălia de la Mărăşeşti. După război, a fost declarată eroină a României Mari.

1941: Numirea lui Ion Antonescu ca Mareșal

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe 22 august 1941, Ion Antonescu a fost numit mareșal al României.

Antonescu a fost o figură controversată, cunoscut atât pentru politica sa de colaborare cu Hitler cât și pentru eforturile sale de reîntregire teritorială a României. Numirea sa ca mareșal a marcat un moment semnificativ în conducerea țării în timpul războiului.

1944: Moartea Căpitanului Alexandru Șerbănescu

Alexandru Șerbănescu, un nume de legendă în istoria aviaţiei române din Al Doilea Război Mondial, a murit în această zi de 22 august 1944, după ce a fost doborât în timpul unui atac aerian. Cu 55 de victorii aeriene la activ, Alexandru Șerbănescu a fost un erou al aviației române și a fost înmormântat cu onoruri militare.

1985: Moartea marelui actor Octavian Cotescu

Pe 22 august 1985, lumea teatrului românesc a fost îndurerată de moartea prematură a lui Octavian Cotescu, un actor de renume care a lăsat o amprentă profundă în cinematografia și teatrul românesc. Octavian Cotescu a fost cunoscut pentru rolurile sale memorabile și pentru contribuția sa importantă la arta teatrală și cinematografică din România.

Până la moartea sa prematură, Octavian Cotescu a jucat în peste 50 de filme. A avut roluri memorabile, iar vocea sa a fost prezentă în ”Păcală”, ”Toamna bobocilor” (1975) și ”Iarna bobocilor” (1977) (povestitorul). Unul dintre cele mai îndrăgite roluri a fost ”Costel”, din serialul TV ”Iubirea e lucru mare”, în care a jucat alături de Coca Andronescu.

1989: Descoperirea primului inel al lui Neptun

Pe 22 august 1989, astronomii au descoperit primul inel al planetei Neptun, un moment semnificativ în explorarea spațială. Descoperirea acestui inel a adus noi perspective asupra caracteristicilor sistemului nostru solar și a contribuit la înțelegerea mai profundă a planetei Neptun.

1991: Ziua de nașterea a Irinei Rimes

Irina Rimes, cunoscută cântăreață din Republica Moldova, s-a născut pe 22 august 1991.

Ea câștigat notorietate în Republica Moldova în urma participării la concursul „Fabrica de staruri” din 2012, unde a ajuns în finală. După ce s-a mutat în România și a încercat să se impună sub numele de Irra, fără succes notabil, și-a relansat cariera în 2016 cu piesa „Visele”, care a ajuns pe primul loc în topurile radio din România.

Irina Rimes este una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 570 de milioane de vizualizări pe YouTube și aproape 780 de mii de abonați.

1995: s-a născut Dua Lipa, cântăreață britanică

Pe 22 august 1995, s-a născut Dua Lipa, cântăreață britanică de origine albaneză, care a revoluționat industria muzicală cu hituri precum „New Rules” și „Be The One”. Dua Lipa a câștigat recunoaștere internațională și premii importante pentru contribuțiile sale la muzica pop.

De la lansarea single-ului său New Rules în 2017, cântăreața britanico-albaneză a lansat un club de carte, un buletin de lifestyle și un festival internațional de muzică în Pristina, Kosovo.

Câștigătoare a trei premii GRAMMY și șapte premii BRIT, a lansat recent albumul „Radical Optimism”, care include 11 piese, printre care „Illusion”, „Training Season” și „Houdini”.

Cu peste 23,7 milioane de abonați, canalul de Youtube al cântăreței britanice a strâns peste 13,45 miliarde de vizionări.