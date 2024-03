Dua Lipa, Coldplay și SZA, capete de afiș ale festivalului Glastonbury 2024. Lineup-ul complet

Dua Lipa, Coldplay și SZA vor fi capetele de afiș ale festivalului Glastonbury 2024. Li se vor alătura și alți artiști de top, printre care Little Simz, LCD Soundsystem și Burna Boy, plus Shania Twain. Festivalul urmează să aibă loc în perioada 26-30 iunie.

Trupa Coldplay își continuă relația îndelungată cu festivalul, devenind cap de afiș pentru a cincea oară pe scena principală, Pyramid, notează The Guardian.

Coldplay și-au făcut debutul în liga mare a pop-rock-ului în 2002, când au fost pentru prima dată cap de afiș, având la activ doar un album. De atunci, ei au mai concertat în cadrul festivalului în anii 2005, 2011 și 2016. De asemenea, au oferit o performanță transmisă live pe o scena Pyramid, fără public, în locul festivalului din 2021, anulat din cauza pandemiei de Covid-19.

Spectacolul Coldplay din 2024 este o exclusivitate europeană și face parte din turneul mondial „Music of the Spheres”, început în martie 2022 - deja al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile, după Taylor Swift și Elton John.

Prezența artistei Dua Lipa vine în urma anunțului celui de-al treilea album al său, „Radical Optimism”, care debutează puternic cu single-urile „Houdini” și „Training Season”, care au devenit hituri globale. Ea a dezvăluit că a fost inspirată de „ideea de a trece prin haos cu grație și de a simți că poți înfrunta orice furtună” - poate inclusiv vremea imprevizibilă de la Glastonbury - și de „istoria muzicii psihedelice, trip hop și Britpop”.

Dua Lipa a concertat, pentru prima dată la Glastonbury în 2016, iar în 2017 a oferit un set care a confirmat ascensiunea ei în lumea muzicală.

Versatila cântăreață de R&B, SZA, va cânta pentru prima dată la Glastonbury, iar promovarea sa directă la statutul de cap de afiș pe scena Pyramid este cea mai recentă realizare a unei ascensiuni remarcabile.

Acestor nume de top se alătură unui line-up impresionant, care include și prezența lui Shania Twain, Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, PJ Harvey, Cyndi Lauper, Janelle Monáe și Michael Kiwanuka.

Organizatorii vor anunța mai mulți artiști, în săptămânile următoare, iar fanii așteaptă cu nerăbdare să descopere surprizele pregătite pentru ediția de anul acesta a legendarului festival Glastonbury.

Line-up complet

Pyramid stage

Dua Lipa

Coldplay

SZA

Shania Twain

LCD Soundsystem

Little Simz

Burna Boy

PJ Harvey

Cyndi Lauper

Michael Kiwanuka

Janelle Monáe

Seventeen

Paul Heaton

Keane

Paloma Faith

Olivia Dean

Ayra Starr

Other stage

Idles

Disclosure

The National

D-Block Europe

The Streets

Two Door Cinema Club

Anne-Marie

Camila Cabello

Avril Lavigne

Bombay Bicycle Club

Bloc Party

The Last Dinner Party

Nothing But Thieves

Confidence Man

Headie One

West Holts stage

Jungle

Jessie Ware

Justice

Heilung

Masego

Nia Archives

Danny Brown

Black Pumas

Brittany Howard

Sugababes

Nitin Sawhney

Jordan Rakei

Asha Puthli

Noname

Corinne Bailey Rae

Steel Pulse

Squid

Sofia Kourtesis

Woodsies stage

Jamie xx

Gossip

James Blake

Sampha

Sleaford Mods

Romy

Declan McKenna

Yard Act

Arlo Parks

Alvvays

Fat White Family

Blondshell

Kenya Grace

Soccer Mommy

Remi Wolf

Mannequin Pussy

Newdad

High Vis

Kneecap

The Park stage

Fontaines DC

Peggy Gou

London Grammar

King Krule

Orbital

Ghetts

Aurora

The Breeders

Mount Kimbie

Dexys

Lankum

Baxter Dury

This Is the Kit

Arooj Aftab

Mdou Moctar

The Mary Wallopers

Otoboke Beaver

Barry Can’t Swim

Bar Italia

Au mai fost anunțați:

Honey Dijon

DJ Spen

Eliza Rose

Bonobo

Skream & Benga

Faithless

Flowerovlove