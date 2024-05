1 iunie: 78 de ani de la execuţia mareşalului Ion Antonescu. „Sunt pregătit să mor”

Pe 1 iunie, în 1533, Anne Boleyn a fost încoronată regină a Angliei. În aceeași zi, dar 1926, s-a născut Marilyn Monroe, iar 1937, actorul Morgan Freeman. În 1943, a murit Leslie Howard, starul care l-a interpretat pe Ashley Wilkes în filmul „Pe aripile vântului”, iar în 1946 a fost executat mareșalul Ion Antonescu.

1533: Anne Boleyn a fost încoronată regină a Angliei

Anne Boleyn (1507 – 1536), a fost a doua soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei, cu care acesta s-a căsătorit în ianuarie 1533, la numai patru luni după ce a divorțat de Caterina de Aragon.

Încoronarea sa ca regină a Angliei la 1 iunie 1533, a avut loc printr-o fastuoasă ceremonie la Westminster Abbey.

Trei ani mai târziu, în ianuarie 1536, Anne a pierdut sarcina, în martie 1536, Henric a curtat-o pe Jane Seymour, iar la 2 mai 1536 a acuzat-o pe Anne de înaltă trădare, a arestat-o și închis-o în Turnul Londrei.

Au fost invocate presupuse legături amoroase cu cinci bărbați, din care unul era chiar fratele ei, George. În ciuda faptului că nu au existat dovezi, toți șase au fost găsiți vinovați atât de adulter, cât și de complot pentru a-l ucide pe Henric al VIII-lea.

1878: Congresul internaţional de la Berlin

Congresul internațional de la Berlin a fost convocat în vederea revizuirii Tratatului de la San Stefano, cu participarea reprezentanţilor celor şapte Mari Puteri. România nu a fost admisă cu participare oficială, dar Congresul îi recunoaşte independenţa şi drepturile asupra Dobrogei, Deltei Dunării şi Insulei Şerpilor.

Judeţele Bolgrad, Cahul şi Ismail din sudul Basarabiei au fost încorporate din nou Rusiei, deşi Convenţia ruso-română din aprilie 1877 prevăzuse în mod expres respectarea integrităţii teritoriale a României.

1925: Este declarată Ziua Internațională a Copilului

Ziua copilului (numită și Ziua internațională a copilului) este în multe țări o sărbătoare pentru copii care se sărbătorește la date diferite. În unele țări, este sărbătorită la 20 noiembrie, ziua în care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului. În fosta URSS și în țările care i-au fost state satelit, data este 1 iunie, prima zi de vară în Emisfera Nordică, potrivit Wikipedia.

Ziua Copilului își are însă începuturile în a doua duminică a lunii iunie din 1857 și este legată de reverendul Dr. Charles Leonard, pastor al Bisericii Universaliste a Răscumpărătorului din Chelsea, Massachusetts: Leonard a organizat un serviciu special dedicat și pentru copii. Leonard a numit această zi Ziua trandafirului, deși a fost mai târziu numită Duminică de flori și apoi Ziua Copilului.

Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus „Ziua copilului”.

1926: S-a născut Marilyn Monroe, actriță, model și cântăreață americană

Actriță, model, cântăreață, sex simbol și divă pop a secolului al XX-lea, Marilyn Monroe (născută Norma Jeane Mortensenla 1 iunie 1926, Los Angeles, si-a început ascensiunea spre celebritate odată cu selectarea ei pentru a poza în câteva reviste, în timp ce primul ei soț făcea parte din Marina Comercială. Cea mai mare parte a filmelor ei au fost făcute pentru 20th Century Fox, unde și-a luat și numele care a făcut-o celebră.

A început să devină cunoscută pentru talentul ei de comediană, ajutată fiind și de remarcabila ei prezență scenică. Și-a dorit apariții mai consistente, și, la un anumit moment al carierei sale, a reușit să-și îndeplinească acest scop. Circumstanțele misterioase ale morții lui Marilyn au fost subiectul multor speculații.

Pe 19 mai 1962, Marilyn Monroe a avut ultima sa apariție publică importantă, cântând Happy Birthday, Mr. President în cadrul unei petreceri televizate organizate în cinstea președintelui american John F. Kennedy.

1937: S-a născut actorul american Morgan Freeman

Morgan Freeman împlinește 87 de ani.

Actor, regizor de film și narator, câștigător al Premiului Oscar, Morgan Freeman devenit cunoscut în anii 1990, după ce a avut roluri într-o serie de filme de succes produse la Hollywood.

1943: A murit Leslie Howard, actor englez

Se împlinesc 81 de ani de la moartea actorului Leslie Howard (născut în 1893)

Howard a devenit foarte cunoscut pentru rolul interpretat în filmul Pe aripile vântului, unde l-a interpretat pe Ashley Wilkes, bărbatul de care a fost veșnic îndrăgostită Scarlett O’Hara, personajul însufleți de Vivien Leigh.

Filmul realizat în 1939 a rămas pe primul loc în istoria cinematografiei, ca fiind cel mai premiat film, până în 2009, când recordul a fost doborât de „Titanic”.

1946: A fost executat mareșalul Ion Antonescu

Procesul în care mareşalul Ion Antonescu - conducător al României în perioada 1940–1944 și una dintre personalitățile cele mai controversate ale istoriei noastre, pe care unii istorici îl acuză că a avut o politică antisemită și că s-a aliat cu Hitler, în timp ce alții spun că reîntregirea teritorială la granița de est i s-a datorat în mare măsură) - a fost condamnat la moarte a fost denumit de regimul comunist „Procesul marilor criminali de război“.

Procedura judiciară a început pe 1 mai 1946 şi a durat până la 17 mai, când a fost pronunţată sentinţa prin care mareşalul Antonescu a fost condamnat la moarte.

Graţierea i-a fost refuzată, iar execuţia a fost stabilită pentru data de 1 iunie 1946.

Înainte de a-l duce în faţa plutonului de execuţie, autorităţile judiciare i-au permis mareşalului Ion Antonescu să-i trimită o scrisoare soţiei sale (aflată şi ea după gratii, după ce a fost arestată imediat după întemniţarea mareşalului).

„Scumpa mea Rica,

Am stat cu capul sus şi fără teamă în faţa judecăţii, după cum stau şi-n faţa Justiţiei Supreme. Aşa să stai şi tu!

Nimeni în această ţară nu a servit poporul de jos cu atâta dragoste, pasiune, dezinteres, cum am servit eu. I-am dat totul, de la muncă până la banul nostru, de la suflet, la viaţa noastră, făra a-i cere nimic. Nu-i cerem nici azi. Judecata lui pătimaşă, de azi, nu ne înjoseşte şi nu ne atinge. Judecata lui de mâine va fi dreaptă şi ne va înălţa.

Sunt pregătit să mor, după cum am fost pregătit să sufăr. După cum şi viaţa mea, toata viaţa mea, mai ales în cei patru ani de guvernare, a fost un calvar. A ta, de asemenea, a fost înălţătoare. Împrejurările şi oamenii nu ne-au îngăduit să facem binele pe care împreună am dorit cu atâta pasiune să-l facem ţării noastre. Suprema voinţă a decis altfel. «Am fost un învins», au fost şi alţii…, mulţi alţii. După dreapta judecată, istoria i-a pus la locul lor. Ne va pune şi pe noi. Popoarele în toate timpurile şi peste tot au fost ingrate. Nu regret nimic şi nu regreta nimic. Să răspundem la ură cu iubire, la bine cu mângâiere, la nedreptate cu iertare.

Ultima mea dorinţă este ca tu să trăieşti (...)”.

Ion Antonescu a cerut să fie executat de armată, dar dorința i-a fost refuzată.

Execuția a avut loc la Jilava, unde alături de Mareșalul Ion Antonescu au mai fost executați Mihai Antonescu, Constantin Z. Vasiliu și Gheorghe Alexianu, în urma condamnării la moarte de instanța „Tribunalului Poporului”.

În momentul tragerii, Antonescu a salutat, după care a căzut. Șeful gardienilor l-a împușcat în cap cu revolverul, dar doctorul nu a confirmat decesul, așa că a mai fost nevoie de încă un glonț în piept. În ciuda acestor măsuri, Antonescu și generalul Vasiliu mai prezentau semne de viață.

Șeful gardienilor a luat o pușcă și a tras trei sau patru focuri în corpul lui Antonescu. Faptele petrecute în acest timp au fost prezentate într-un proces verbal, întocmit de Comisia constituită de Parchetul Tribunalului Ilfov, precum și înregistrate de câteva camere de luat vederi. Filmele se află la Ministerul Justiției.

1956 - S-a născut scriitorul Mircea Cărtărescu

Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai premiați și traduși scriitori români ai perioadei post-comuniste, cu peste 30 de volume publicate, traduse în 23 de limbi împlinește 68 de ani.

Este unul dintre numele frecvent menționate pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru literatură, fiind propus oficial, de două ori, de către Uniunea Scriitorilor din România. Este membru al Uniunii Scriitorilor și al PEN România și profesor la Universitatea din București.

Despre copilăria sa, scriitorul a afirmat că „reprezintă principala sa experiență existențială și singura pe care a trăit-o atent”

1971 - S-a născut cântăreaţa şi actriţa Monica Anghel

Monica Anghel împlinește 53 de ani.

A câștigat Festivalul Internațional „Cerbul de aur”, ediția 1996 și a participat, ca reprezentantă a României, la concursul Eurovision (ediția din 2002, împreună cu Marcel Pavel), dar popularitatea sa se datorează și participării sale îndelungate ca actor activ în grupul de umor „Divertis”.

Monica Anghel a cântat în duet cu actorul Ștefan Iordache. Dan Iagnov le-a compus trei cântece care apar pe discul „Magazinul meu de vise” înregistrat la casa de discuri Roton în anul 2007. Aceste trei cântece sunt: „Mai mult decât oricând”, „Viața noastră este un tangou” și „Nu te întreb”. Pentru Monica Anghel și Gabriel Cotabiță, Dan Iagnov a compus duetul „Continent pierdut”.

1974 - S-a născut cântăreața Alanis Morissette

Alanis Morissette împlinește 50 de ani. S-a născut la Ottawa, Canada și este o compozitoare, cântăreață, producătoare de înregistrări și (ocazional) actriță maghiaro-canadiano-americană. Este deținătoarea a 12 Premii Juno și 7 Premii Grammy, vânzând peste 60 de milioane de albume în întreaga lume.

Alanis Morissette a început cariera sa în Canada, înregistrând ca adolescentă două albume realizate în stilul dance-pop, Alanis și Now Is the Time. Debutul său internațional s-a făcut cu albumul Jagged Little Pill, care este realizat într-o manieră influențată de muzica rock și deține onorantul loc de a fi cel mai bine vândut album în lume al unei muziciene din Canada.

1981: s-a născut actrița americană Amy Schumer

Amy Schumer împlinește 43 de ani.

Actrița, scenarista, producătoarea și regizoarea americană Amy Schumer a răspuns recent comentariilor referitoare la aspectul ei „mai umflat". Potrivit vedetei, fața sa umflată are legătură cu lupta ei continuă cu endometrioza, potrivit Yahoo Life.

Într-o postare pe Instagram în care și-a promovat serialul de pe platforma video Hulu, vedeta a mulțumit în glumă tuturor pentru opiniile legate de aspectul său, înainte de a preciza că fața ei este „mai umflată decât în mod normal în acest moment".

„Am endometrioză, o boală autoimună despre care fiecare femeie ar trebui să citească. Sunt unele lucruri medicale și hormonale care se întâmplă în lumea mea acum, dar sunt bine", a scris ea alături de un poster pentru noul sezon al serialului Life & Beth.