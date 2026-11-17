George Simion acuză lipsă de transparență și posibile fapte de corupție în cadrul programului european SAFE, prin care România urmează să deruleze achiziții militare de miliarde de euro. Învitat la Interviurile „Adevărul”, liderul AUR a afirmat că statul român este pus în postura de simplu cumpărător și a cerut verificarea contractelor printr-o comisie parlamentară, afirmând că există suspiciuni privind modul în care sunt atribuite unele contracte de înzestrare a Armatei Române.

George Simion, liderul AUR Foto: Adevărul, Cătălin Mănescu

Simion a lansat acuzații dure la adresa programului european SAFE și a modului în care sunt realizate achizițiile pentru înzestrarea Armatei Române, susținând că procedurile sunt lipsite de transparență și că există suspiciuni de corupție la nivel înalt:

„Consider că o parte din achizițiile făcute de Armata Română sunt netransparente, nu știe nimeni cine a făcut necesarul pentru programul SAFE, un program de 16 miliarde de euro”.

Liderul AUR a mers mai departe și a susținut că suspiciunile de corupție vizează contracte importante derulate prin acest mecanism european.

„Da, consider că există corupție în ceea ce privește aceste achiziții. Și mai consider că această corupție este la nivel înalt și vizează multe din contractele din programul SAFE”, a explicat George Simion

În același context, Simion a făcut referire la producătorul german de tehnică militară Rheinmetall, afirmând că România ar fi fost obligată să cumpere echipamente care nu ar fi reprezentat o prioritate:

„Consider că am fost obligați să cumpărăm multe lucruri inutile de la Rheinmetall.”

„România doar cumpără, nu vinde”

Întrebat dacă România utilizează programul SAFE mai degrabă pentru achiziții decât pentru dezvoltarea propriei industrii de apărare, liderul AUR a răspuns:

„Păi doar cumpără, nu vinde”.

George Simion a afirmat că urmărește cu interes viitoarele achiziții care vor fi realizate prin Ministerul Apărării, însă consideră că, în acest moment, România se află exclusiv în postura de client.

„Au și Ministerul Apărării, au portofoliul acesta și sunt curios ce achiziții va face România. Dar în acest moment, ca să vă răspund la întrebare: da, România face cumpărături”, a adăugat Simion.

AUR cere verificarea contractelor din SAFE

Liderul AUR a explicat și scopul comisiei parlamentare pe care formațiunea sa a propus-o pentru analizarea achizițiilor realizate prin programul SAFE.

Potrivit lui Simion, parlamentarii ar urma să verifice sesizările primite și eventualele suspiciuni apărute în spațiul public, iar dacă vor fi identificate nereguli, cazul ar trebui transmis organelor de anchetă.

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„Să evalueze dacă există cazuri - noi am primit multe sesizări - dacă există cazuri concrete de corupție. Sunt multe acuzații în spațiul public și după aceea să fie sesizate organele de anchetă penală”.

Amintim că, recent, contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro atribuite grupului german Rheinmetall prin programul european SAFE au generat controverse după apariția unui document al Ministerului Economiei care indică procente de producție în România sub pragul de 60% invocat anterior de reprezentanți ai Guvernului.

Potrivit documentului prezentat de Antena 3 CNN, nivelul de localizare prevăzut pentru echipamentele incluse în program variază între 15% și 40%, în funcție de proiect, fără ca vreunul dintre contracte să atingă pragul de 60%.

Datele transmise de Ministerul Economiei arată că pentru vehiculele de luptă Lynx este prevăzută o localizare de 30%, cu posibilitatea de a ajunge la 40% în anumite etape ale contractului, în timp ce procentele asumate pentru vedetele destinate scafandrilor sunt de 35%, pentru navele de patrulare de 30%, iar pentru sistemele antiaeriene Skynex, Skyranger 35 și Millennium de 15%.

Controversa vine după ce fostul ministru interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că prin mecanismul SAFE au fost introduse condiții astfel încât „60% din ceea ce se va cheltui să se cheltuiască producându-se în România, nu doar importând”.

În replică, Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei premierului Ilie Bolojan și unul dintre negociatorii acordului cu Rheinmetall, a explicat că informațiile sunt interpretate greșit și că procentul de producție efectivă nu trebuie confundat cu valoarea economică a componentelor și activităților realizate în România.

Astfel, disputa se concentrează pe diferența dintre gradul de localizare fizică a echipamentelor și contribuția economică totală pe care contractele ar urma să o genereze pentru industria românească de apărare.

Ce procente de producție în România apar în documentul Ministerului Economiei

Potrivit răspunsului MEDAT, acordul de cooperare cu Rheinmetall nu stabilește un procent general de 60% pentru toate echipamentele. În cazul mașinii de luptă a infanteriei Lynx, planul de investiții prevede o localizare de 30% la unul dintre jaloane, cu termen până la 31 ianuarie 2029, respectiv 40% (30% plus 10%) la jalonul asociat contractului subsecvent pentru 66 de vehicule.

Pentru celelalte echipamente, procentele de producție în România menționate de minister sunt:

Vedete pentru scafandri (n. r. „vedetele pentru scafandri” sunt nave militare rapide specializate în sprijinul operațiunilor de scufundare. În terminologia navală românească, termenul „vedetă” nu are legătură cu o persoană celebră, ci desemnează o ambarcațiune militară de dimensiuni mai mici și viteză ridicată) – 35%;

Nave de patrulare – 30%;

Sisteme antiaeriene Skynex, Skyranger 35 și Millennium – 15%.

Astfel, niciunul dintre echipamentele menționate în document nu are un procent de localizare de 60%. Ministerul precizează însă că aceste procente au baze de calcul specifice fiecărui contract și nu reprezintă o medie pentru întregul program SAFE.