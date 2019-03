VIDEO Hillary Clinton scoate din calcul o nouă candidatură la prezidenţiale

„Nu voi candida, dar voi continua să muncesc, să vorbesc şi să susţin ceea ce cred,” a declarat Clinton, luni, într-un interviu la News 12, un canal local de televiziune din New York.

Clinton a pierdut alegerile în 2016, în faţa lui Donald Trump.

„Vreau să mă asigur că oamenii înţeleg că o să continui să vorbesc deschis,” a spus Clinton. „Nu plec nicăieri. Ceea ce este în joc în ţara noastră, tipul de lucruri care se întâmplă acum, mă preocupă profund.”

Clinton a avut întâlniri cu o parte dintre democraţii care acum se luptă pentru nominalizarea partidului sau iau în considerare o candidatură. CNN a transmis că aceştia îl includ pe fostul vicepreşedinte Joe Biden, care încă nu a spus dacă va candida sau nu.

Întrebată dacă va candida pentru vreun fel de funcţie publică, Clinton a părut că evită să excludă acest lucru. „Nu cred, dar iubesc să trăiesc în New York şi sunt atât de recunoscătoare că am avut şansa să fiu senator timp de opt ani şi să lucrez cu oameni din tot statul,” a declarat fostul secretar de Stat şi senator pentru statul New York.

