Trump a folosit în campanie o melodie care îi ironizează pe copiii de „bani gata” care au scăpat de război, deşi el s-a eschivat de cinci ori VIDEO

Muzicianul John Fogerty, compozitorul piesei, l-a ironizat pe liderul de la Casa Albă explicând că versurile fac referire la copiii celor bogaţi, "norocoşii", care nu au fost recrutaţi pentru războiul din Vietnam.

Fogerty, care a cântat şi a compus această melodie, susţine că şi Trump a fost în aceeaşi situaţie.

Muzicianul a postat un mesaj video pe Facebook în care spune că toată lumea cunoaşte sensul melodiei, numai echipa de campanie a lui Trump nu a înţeles despre ce este vorba - faptul că cei bogaţi au evitat armata.

Fogerty aminteşte că a scris melodia în 1969, în plin război în Vietnam. "Atunci când am scris cântecul am fost recrutat în armată şi am fost toată viaţa un susţinător al militarilor, probabil datorită experienţei pe care am avut-o. Se făceau recrutări atunci şi mi s-a părut nedrept că tineri din clase privilegiate, adică bogaţi sau cu poziţie în societate, au reuşit să evite armata. Mi s-a părut foarte supărător că se poate întâmpla aşa ceva, încât am scris "Fortunate Son". Asta e tot sensul cântecului".